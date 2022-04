Všichni trochu zchudneme. Nepodléhejme ale panice, tvrdí premiér Fiala

Odmítám, že by vláda málo pomáhala lidem, kteří se dostávají do existenčních problémů, říká Petr Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "Vláda dělá vše, co sama může udělat. Některé věci se ale ovlivnit nedají," upozorňuje. Odpovídá také na otázky, proč je tolik vstřícný k Hradu, zda jeho kabinet zkrotil covidovou nákazu, jestli se ODS poučila z chyb a co říká na úvahy o základně USA v Česku.

Ze všeho nejvíc teď slyšíme od lidí stížnosti na rostoucí zdražování. Nemáte obavu, že se dnešnímu období bude jednou říkat "Fialova chudoba"? Někteří vaši kritici to už používají.

Nejdříve si řekněme, z čeho drahota vychází. Jedním zdrojem je ruská invaze na Ukrajině. Zdražuje ceny pohonných hmot, energií a způsobuje další problémy. Dalším zdrojem je inflace a to, co se v naší zemi odehrávalo za vlády Andreje Babiše. Ta vyhazovala peníze a udělala rekordní dluhy. Stačí vzpomenout zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, podle které z deficitu 420 miliard korun za loňský rok nešlo 90 procent na opatření proti covidu, ale úplně jinam.

Babišova vláda má nepochybně velký podíl na velkém schodku státního rozpočtu, ale nemyslíte si, že dnes lidi více zajímá, co s narůstajícími cenami udělá vaše vláda?

My jsme ale zareagovali několika směry. Zareagovali jsme rychle na krach velkých dodavatelů energií. Zvládli jsme to. Změnili jsme příspěvek na bydlení tak, aby na něj dosáhlo víc lidí. Zareagovali jsme na ceny energií i pohonných hmot. Připomenu silniční daň a přimíchávání biosložky. Snížili jsme spotřební daň u nafty prakticky na nejnižší hranici, kterou umožňuje Evropská unie, abychom cenu vyrovnali s ostatními zeměmi. Zvýšili jsme životní a existenční minimum. A dáme 200 miliard korun na zvýšení penzí.

Jenže například zvýšení penzí vychází ze zákona.

Ano, ale zatímco Babiš na to nedal peníze, my jsme je dali. Půjde o nejvyšší jednorázové navýšení.

Přesto odborníci upozorňují, že opatření musí být výraznější. Jinak se začne propadat do chudoby i střední třída.

Snažím se vám vysvětlit, co všechno jsme už udělali. Budeme v opatřeních pokračovat. Naše pomoc bude cílená. Budeme pomáhat těm, kteří to potřebují. Zároveň je ale lidem potřeba říct: Všichni trochu zchudneme, všichni budeme mít problémy. Nejde to jinak. Vedle nás je válka a my nejsme izolovaný ostrov.

Nemáte strach, že pokud nebudete pomáhat ještě více, vyjdou lidé do ulic a vy začnete ztrácet voliče?

Nepodléhejme panice. Krize trvá několik týdnů a my děláme krok za krokem, které prokazatelně pomáhají. Zvyšujeme sociální dávky tak, abychom zachytili i ty, kteří padají ze spodního okraje střední třídy. Připravili jsme protiinflační rozpočet. Současně bojujeme proti cenám. Připravujeme zajištění energetické soběstačnosti. Kdybych realizoval nápady opozice, budeme chudí za chvíli všichni. Vím, že lidé mají obavy, a říkám: Nebojte se, nikoho nenecháme padnout.

Jenže nejen opozice poukazuje na nedostatečnost vašich opatření. Na střední třídu už zdražování dopadat začíná.

Naše vláda dělá vše, co může sama udělat. Některé věci se ale ovlivnit nedají. Nemůžeme ovlivnit cenu ropy na světových trzích. Jsme si ale vědomi, že musíme dál pomáhat cílenými opatřeními lidem, kteří pomoc potřebují.

Chystáte tedy další opatření? Můžete říct, jaká budou?

Ano, chystáme, ale budu o nich mluvit, až nastanou. Vyhodnocujeme situaci, díváme se, jaký to má dopad. Ono je hrozně pěkné říct: Teď vám všem dáme tohle a tohle. Jenže peníze nerostou na stromech ani je netiskne vláda. To je důležité, aby lidé věděli. My vezmeme peníze od lidí a někam je přerozdělíme. Nebo si je půjčíme, ale potom je musíme zaplatit.

Co když ale lidé začnou protestovat, protože nebudou schopni vyžít se svými penězi?

Na kongresu ODS jsem řekl, že jeden ze základních úkolů vlády je udržet sociální smír. Znovu lidem říkám: Nebude to lehké, nemůžu vám říct, že se budeme mít všichni lépe, ale kdo se dostane do existenčních problémů, tomu naše vláda pomůže.

Nabízí se otázka, jestli reálný stav věcí popisujete pravdivě. Třeba když jste po sto dnech vlády tvrdil, jak váš kabinet zkrotil covid. Opravdu ho zkrotil?

Říkám lidem pravdu. Pokud jde o zkrocení covidu, berte to jako zkratku. A za tou zkratkou se skrývá podstata toho, co jsme udělali.

Nebylo to spíš méně nebezpečnou variantou koronaviru, proočkovaností a velkým promořením Čechů?

My jsme řekli, že covid zvládneme a že ho zvládneme jinak než předcházející vláda. Žádné lockdowny, žádná plošná opatření. Budeme testovat, trasovat, uděláme izolace a provedeme společnost velmi nakažlivou variantou. To se stalo. Před Vánoci se komentátoři smáli, když jsme řekli, že nic nezavřeme a prosíme všechny o zodpovědné chování. Nakonec se naše cesta ukázala jako správná. To mám na mysli, když mluvím o zkrocení covidu. Že jsme ho zvládli naší metodou. Ta vyžaduje naslouchání odborníkům, což jsme dělali.

Lidé mě nevolili, abych byl s prezidentem v konfliktu

Kromě toho, že nasloucháte odborníkům, se zdá, že nasloucháte i prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi vašimi příznivci jsou slyšet obavy, co všechno jste ochoten Hradu strpět. Je nějaká hranice, po jejímž překročení byste se ozval opravdu důrazně?

Položme si následující otázku: Volili mě lidé proto, abych byl v neustálém konfliktu, nebo abych řešil problémy lidí a staral se o jejich zájmy? Já bych řekl to druhé. Nejmenoval snad prezident vládu, jakou jsem chtěl? Jmenoval. Odsoudil ruskou agresi? Odsoudil, a to velmi tvrdě. Mohu se účastnit jednání NATO, kterého se jinak účastní prezidenti? Mohu. To je přece důležité pro všechny naše občany. Byli bychom daleko slabší, kdybychom v této kritické situaci ukazovali rozpory.

Řada vašich voličů ale čekala, že budete protestovat proti prezidentově milosti odsouzenému řediteli Lesní správy Lány Miloši Balákovi.

Nesouhlasím s řadou věcí, které říká a dělá Miloš Zeman. Netajím se tím, že se mi ta milost nelíbí. Jsem ale připraven mluvit s prezidentem a snažím se najít ve většině věcí shodu v zájmu České republiky.

Máte ale nějakou hranici? Co když je ohrožena bezpečnost naší země, protože vazby některých lidí z Hradu na Rusko jsou hodně podezřelé?

Jsou věci, které můžete vyřešit, a které vyřešit nemůžete. Jestli někdo chce změnu poměrů na Hradě, včetně mě, tak má jedinou možnost. Jít za tři čtvrtě roku volit jinak.

Nedal byste ale lidem větší pocit spravedlnosti, kdyby vaše vláda prosadila výraznější snížení rozpočtu Hradu nebo lánské lesní správy, jejíž omilostněný šéf podle soudu rozkrádá peníze z tohoto rozpočtu?

Rozpočet Pražského hradu byl snížen stejně jako všech dalších institucí. U Hradu šlo přitom o procentuálně větší snížení. Komu byste sebrali peníze? Koho by to potrestalo? Lesy? Nebo lidi, kteří jsou na jeho fungování závislí? Památky Pražského hradu? To je opravdu krátkozraká politika. Opakuji, že kdo chce změnu, tak volbami. I když mi za tuto politiku nikdo nezatleská, nebudu ji dělat jinak.

Když říkáte, že jediná šance na změnu je volba nového prezidenta, proč jste ještě nepředstavili svého kandidáta?

Je brzy a není jednoduché kandidáta vybrat. Nestačí mít někoho, kdo je sympatický voličům koalice Spolu. Dokonce ani někoho, kdo je sympatický voličům celé vládní koalice. Kandidát musí získat i další voliče. Musí to být osobnost, která vydrží velký tlak, který přinášejí politické kampaně.

Pokud ale půjde do voleb Andrej Babiš, nebude mít obrovskou výhodu proti kandidátovi, který se představí jen pár měsíců před volbami?

Čím víc se budeme blížit k volbám, tím méně bude pravděpodobné vytáhnout někoho, o kom veřejnost nikdy neslyšela. To je jasné. Chci ale všechny ujistit, že přijdeme s řešením. Ať už to bude naše jméno, nebo se za někoho postavíme.

Podle posledního průzkumu má kromě Babiše největší šanci generál Petr Pavel.

Nebudu se vyjadřovat k žádnému jménu.

Můžete potvrdit, že mluvíte se senátorkou Miroslavou Němcovou a šéfem Senátu Milošem Vystrčilem? Nebo se senátorem Pavlem Fišerem, který šel do minulé volby a zvažuje i současnou?

Nebudu se opravdu k nikomu vyjadřovat. Ani pozitivně, ani negativně. To by nebylo správné. Dovedu si představit osobnosti za ODS, za koalici Spolu i mimo koalici, které bychom mohli podpořit.

A co vy? Můžete vyloučit svou kandidaturu?

Slíbil jsem lidem, že když vyhraju volby, budu dělat tuhle práci. Je důležitá. Mám v plánu zůstat premiérem.

Ministryně obrany Jana Černochová o víkendu řekla, že při návštěvě USA navrhne zřízení americké vojenské základny v Česku. Co vy na to?

Takhle to ale neřekla. Měla na mysli to, že v USA bude jednat mimo jiné o obranné smlouvě, kterou mají všechny státy střední a východní Evropy kromě Česka. Tato smlouva je základním předpokladem k tomu, aby se vůbec někdy mohlo o možnosti základny mluvit. Nejde tedy o to, že se bude jednat o nějaké konkrétní základně.

Na druhé straně, nebylo by vhodné prosazovat základnu právě teď, kdy se lidé v Česku cítí více ohroženi Ruskem? Nevyhýbáte se této možnosti, protože je politicky výbušná?

Nebojím se riskantní věci. Musí ale jít v nějakých krocích. Zatím nemáme ani tu základní smlouvu. Pro mě jako člověka, který věří v transatlantickou spolupráci a ví, že naše bezpečnost je závislá na spolupráci s USA, je to dobré téma. Dělejme ale věci, které můžeme udělat hned a rychle. Například zvýšení výdajů na obranu, posílení naší armády a ještě větší zapojení do aktivit NATO.

Tady vám @Aktualnecz nabízí ještě jedno video. Petr Fiala reaguje na dotaz, zda a kdy vybere ODS či pětikoalice kandidáta na Hrad. “Prezidentský kandidát se nepeče, ten musí dozrát,” říká mimo jiné v reakci na novinářskou poznámku o “pečení”. Vypadá to, že kandidát brzy nebude. pic.twitter.com/qTJXhSrTfv — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 9, 2022

Jako premiér teď musíte řešit nebývalou uprchlickou vlnu z válkou zasažené Ukrajiny. Očekáváte, že Češi zůstanou k uprchlíkům vstřícní?

Zvládáním této vlny dokážeme předejít řadě vážných společenských problémů, zvýšené kriminalitě nebo vzniku uprchlických ghett. Nehledě na lidský a morální rozměr celé věci. Je naší povinností pomoci ženám a dětem, které prchají před hrůzami válečných zločinů.

Žádná strana nebyla pod takovým drobnohledem jako ODS

Drtivým počtem hlasů jste byl o víkendu znovu zvolený předsedou ODS. Často říkáte, že se strana změnila od dob, kdy měla různé aféry. V čem konkrétně se změnila?

Na to mám jednoduchou odpověď. Lidé, kteří šli s námi v ODS v posledních osmi letech, věří hodnotám, na kterých strana stojí. Nejsou ve straně kvůli tomu, aby ji využili k vlastním cílům. Takoví už jsou dávno jinde. Naše strana má za sebou velké úspěchy a velké pády.

V pátečním projevu na kongresu ODS to vypadalo, že posíláte kolegům varování, aby strana nespadla do dřívějších problémů.

Říkám jim všem, že jsme zdánlivě na vrcholu, ale ať nezapomínají dívat se na lidi kolem sebe. Žádná strana nebyla a není pod takovým drobnohledem jako my. Poučili jsme se z chyb a lidé nám to uvěřili. Svedli jsme úspěšný boj o charakter ODS. Ve straně máme spoustu lidí, kteří ji zakládali na ideálech Občanského fóra z roku 1989. A spoustu mladých lidí, kteří umí být hodně kritičtí. I to považuji za výhodu dnešní ODS.

Svedli jste boj o charakter strany, i když jste na sjezdu měli dřívější premiéry Mirka Topolánka a Petra Nečase, o jejichž kauzách bychom mohli dlouho mluvit?

Otevřeně jsme pojmenovali naši minulost. Nevidím důvod, proč nepozvat na kongres dva bývalé předsedy, kteří se ke straně hlásí a mají radost, že je znovu úspěšná. Oni dnes neovlivňují politiku ODS. Nevím, proč bychom měli strkat hlavu do písku.

Rozhovor děláme v Brně, kde se nad chováním některých představitelů ODS stále vznášejí pochybnosti. Nebojíte se, že to může znamenat nové problémy?

Opakuji, že ODS je v dobré kondici. Jako politolog vím, že v každé straně a každé instituci jsou lidé, kteří se snaží zneužít svoji moc. Tomu se neubráníte ani v rodině. Nejdůležitější ale je, jak si s tím instituce poradí. Vždy, když se v ODS projevily aféry, tak je strana a její členové řešili. To je obrovský rozdíl proti stranám, které nemají vnitřní demokracii. V demokratické straně musí lidé, kteří jsou z něčeho obviněni, své jednání vysvětlit. Když to nevysvětlí, strana jedná.

Občané ani ministři nežijí jen politikou, pojďme skončit rozhovor tím, že se blíží Velikonoce. Je to pro vás jako křesťana výjimečné období?

Nemluvím příliš o víře, je pro mě ale důležitá i kvůli tomu, jak přistupuji ke světu a vyrovnávám se s některými věcmi. Velikonoce jsou pro mě především svátkem zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Připomínají utrpení. Ukřižování připomíná, že v utrpení může být člověk sám, může cítit pochyby a zoufalství. Myslím, že nám to může pomáhat zvládnout naše slabosti, problémy, nedůvěru a pocit osamění. A potom je úžasná věc vzkříšení a zmrtvýchvstání, tedy naděje. Obrovská naděje pro svět.

Pomáhá vám víra i v politice?

Tím, že mi pomáhá v životě, pomáhá mi i v politice. Není to ale žádná berlička, neznamená to, že věřící člověk to má lehčí. Ani náhodou. Jsem ale rád, že víra dává člověku i jasný řád, prověřený mnoha lety.

Je to důvod, proč máte rád citát "Kdo se ožení s duchem doby, bývá brzy vdovcem"?

Ano, to je výrok blízký člověku přemýšlejícímu nad světem stejně jako já, očima konzervativce. Snažím se rozpoznávat, co je hodnotné, co je dobré, co stojí za zachování, a co naopak máme opustit. Ale také co jsou dobové módy, kterým nemáme podléhat a na které nemáme naskakovat.