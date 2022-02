Nejsem proti Rusům, ale proti agresi Putina. Snížíme závislost na Rusku, říká Fiala

Premiér a předseda ODS Petr Fiala v úterý na jednání sněmovny i v kuloárech ostře kritizoval politiku Ruska vůči Ukrajině. Následně v krátkém rozhovoru pro Aktuálně.cz a HN sdělil, že považuje za důležité snižovat energetickou závislost na Rusku. Zároveň potvrdil, že Česko je připraveno přijmout uprchlíky z Ukrajiny. "Jsme připraveni na pohyb jednotek lidí, ale třeba i tisíců uprchlíků," uvedl.

Jak by mělo Česko reagovat na chování Ruska? Neměli bychom poslat na Ukrajinu nějakou větší pomoc, ať už třeba humanitární, nebo třeba vojenskou?

Poskytli jsme Ukrajině pomoc ve formě munice, poskytujeme humanitární pomoc. Teď jsou nejdůležitější společné kroky Evropské unie a NATO. V těchto chvílích se jedná o nějaké první podobě balíku sankcí, který by měl být uplatněn v reakci na uznání samostatnosti Doněcku a Luhansku a posun ruských jednotek na tato povstalecká území. Očekávám tedy společný postup, který zatím platí u všech jednání, jichž jsem se účastnil.

O jaké sankce by mělo jít?

V tom prvním kroku zřejmě půjde o menší balík sankcí, ale počkejme na definitivní výsledek. Musíme se ještě domluvit. Ale sankce vůči Rusku skutečně nebudou kosmetické.

Existuje varianta, že by Česko snížilo obchod s Ruskem?

Zaprvé, naše závislost na Rusku, pokud jde o obchodní výměnu, není nijak dramatická. Jiná otázka, a tu řeší celá EU, je závislost na ruské energii, například na jeho zemním plynu. A tady je důležité, že Evropská unie dělá v poslední době řadu kroků, aby se tato závislost snížila. A dokonce při výpadku ruských dodávek plynu v letošním roce jsme je byli schopni pokrýt z jiných zdrojů. Myslím, že to je správně. My musíme být dlouhodobě méně závislí a méně vydíratelní ze strany Ruska.

“Musíme být jednotní. Nesmíme Rusku dát najevo jakoukoliv slabost a jakékoliv rozpory,” prohlásil v mimořádném vystoupení ve sněmovně premiér Petr Fiala, jehož slova vám přináší @Aktualnecz . Veškeré další informace najdete tady: https://t.co/OcTzZQwRTw pic.twitter.com/l5TtGBcXzt — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 22, 2022

O jakém čase mluvíme?

Pokud jde o případnou schopnost nahradit dodávky plynu z Ruska něčím jiným, mluvíme o horizontu týdnů a měsíců. V tomto je důležité to, co dělá naše vláda. Chceme co nejrychleji spustit tendr na dostavbu Dukovan a zkrátka si začít vytvářet podmínky, abychom do budoucna byli opravdu energeticky soběstačnější. A jádro, které tvoří 40 procent našeho energetického mixu, by mohlo být do budoucna ještě silnější.

Česká republika i vašimi ústy říká, že je připravena na našem území přijmout uprchlíky z Ukrajiny. Máte představu, o kolik lidí by mohlo jít? A jakým způsobem se jim budeme snažit pomoci?

Počty uprchlíků jsou určitě předčasná otázka. Ale co není předčasné, je to, aby Česká republika byla připravena na různé varianty. A to jsme připraveni. Jsme připraveni na pohyb jednotek lidí, ale třeba i tisíců uprchlíků, kdyby museli utíkat v případě vojenského konfliktu.

Jak konkrétně jsme připraveni?

Jednali jsme o tom na Bezpečnostní radě státu. Připravenost všech orgánů státu musí být poměrně vysoká, protože by se to odehrávalo ve velmi krátkém čase. Taková migrační vlna má vždycky rozměr nejenom humanitární, ale i ekonomický, zdravotní či bezpečnostní. Na všechno jsme připraveni.

Předseda SPD Tomio Okamura dnes o uprchlících z Ukrajiny mluvil jako o riziku pro Českou republiku. Je možné, že se objeví snahy politicky využívat možné obavy veřejnosti z uprchlíků. Jsou rizikem?

Ale zatím jsme v situaci, kdy všichni věříme a děláme všechno pro to, aby situace byla nakonec vyřešena diplomatickou cestou. Nestrašme naši veřejnost. Tady mluvíme o lidech, kteří by utíkali, aby si zachránili svůj život. Připadá mi trochu až nelidské takto mluvit.

Jen připomenu, že už teď, bez ohledu na aktuální dění, v Česku pracuje mnoho Ukrajinců. A zdá se, že veřejnost si na ně zvykla.

Pokud jde o pracovní trh u nás, tak se pan Okamura určitě nebaví s reprezentanty českých podniků, podnikateli, zaměstnavateli, nechápe, co mají české podniky za problémy. My se naopak snažíme vytvářet podmínky pro otevření našeho pracovního trhu právě lidem, kteří pochází ze zemí nám jazykově a kulturně blízkých a kde není problém s integrací a pracovními návyky. Naše firmy zoufale potřebují další zaměstnance.

Zastavme se ještě u ruské menšiny v Česku. Někteří lidé se mohou obávat, zda nejde o trojského koně ruského režimu. Jaký je váš pohled?

To je zajímavý dotaz, který jsem ještě nikdy nedostal. Ale myslím, že se nikdo nestavíme nepřátelsky k Rusům. A určitě je mezi námi spousta lidí, včetně vás, kdo máme rádi ruskou literaturu a obdivujeme ruské umění.

Jako mladík jsem měl velmi rád básníka Jevgenije A. Jevtušenka.

A kdo by neposlouchal Vladimira Vysockého nebo Bulata Okudžavu? Tím chci říct, že postoje české vlády, České republiky, nejsou nijak proti Rusku a Rusům, my jsme proti agresivní politice Vladimira Putina, která je naprosto nepřijatelná. Tento akt agrese není možné tolerovat a musí přijít silná a sjednocená reakce.

Nebude vadit, když se bude zvětšovat ruská menšina v České republice?

Já nemám signály, že by se zvětšovala. Nevím ani, jestli v důsledku sankcí, které se připravují, nebude pro část lidí z Ruska složitější se u nás pohybovat.

A nemáte obavu z této menšiny?

Ne.