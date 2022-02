Česko by mělo zavést sankce vůči Rusku, říká premiér. Kroky Ruska odsoudila i opozice

Z Brna dnes odjel první přímý vlak na vídeňské letiště. Ještě ve druhém čtvrtletí by měl začít jezdit pravidelně jeden pár spojů a cílem vedení města je šest párů spojů, které by měly čtyři až šest vagonů podle poptávky. Cílem je nabídnout lidem z jižní Moravy přímé, rychlé a komfortní cestování na mezinárodní letiště. Na jeho provozu by se měly finančně podílet Brno, Jihomoravský kraj a rakouští partneři, letiště, které o spojení stojí, případně Vídeň či spolková země Dolní Rakousko.

"Máme čísla od vídeňského letiště a ročně je využije půl milionu lidí, kteří jedou na letiště z jižní Moravy, nebo naopak přilétají na jižní Moravu," uvedl brněnský radní a iniciátor nového spojení Petr Kraotchvíl (ODS). Spojení má sloužit jak turistům, tak také mnohým lidem, kteří potřebují cestovat kvůli vzdělání či podnikání.