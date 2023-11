Jako křehká květinka bych neuspěla. Šíří o mně lži jako o nikom jiném, tvrdí Pekarová

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová odmítá, že by svými slovy přispívala k mnohdy nepřátelské atmosféře mezi vládními a opozičními poslanci. Podle ní je na vině šéf ANO Andrej Babiš. "Pokud se někdo 'rozparádí' u pultíku jako on, je potřeba mu nastavit mantinely," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Reaguje i na to, proč se ona i vláda těší tak nízké podpoře.

Přemýšlíte nad tím, že se pokusíte v něčem změnit, abyste získala na svou stranu některé své kritiky? Podle průzkumů jich máte mnohem více než příznivců.

Myslím, že lidé nemají rádi, když se někdo uměle stylizuje do někoho, kým není. Cestou není se takto měnit. Lidé poznají, když člověk není autentický.

Ale přece jen asi nechcete patřit mezi nejméně populární politiky.

Bohužel, lidé často věří tomu, co jim někdo poslal e-mailem nebo co se objevilo na sociálních sítích. Tam se o mně šíří hoaxy a lži. Například o tom, že jsem prý řekla, aby sousedé pekli společně kuře, protože tím ušetří.

A řekla jste to?

Je to nesmysl, nikdy jsem nic takového neřekla. Jestliže někteří lidé věří podobným nepravdám, je těžké s tím něco dělat. Podobných lží, dezinformací a hoaxů běží o mně mnohem více než o komkoliv jiném.

Proč myslíte, že jste se terčem stala právě vy?

Asi proto, že jsem výrazná, mám výrazné názory, a to není všem po chuti.

Nedávno jste v jednom rozhovoru sama zmínila slovo "neženská". Posteskla jste si, že nevíte, proč vás lidé takto označují. Skutečně někdo takové slovo použil?

Ano, vyplývá to z různých průzkumů veřejného mínění, že jsem prý málo ženská.

Kde se to tedy bere?

Myslím, že to je úděl žen, které jsou v politice na vysoké pozici. Přece jen je něco takového u nás pořád velká rarita. Všichni čekají na takové pozici drsňáka chlapa, který bouchne do stolu. Ale když je to žena, která umí takto bouchnout, ale která je zároveň přísná také na sebe, tak se to lidem nelíbí. Kdybych ale byla křehká, jemná květinka, tak bych si patrně svou dnešní pozici v politice nevybojovala.

Neříkáte si někdy, že byste mohla ubrat na ostrosti svých vyjádření, zejména když byste jako šéfka sněmovny měla hledat most mezi koalicí a opozicí? Zatím naposledy jste na jednání sněmovny vyvolala rozruch slovy na adresu Andreje Babiše, že má na svědomí mnoho životů v době covidu.

V porovnání s tím, co řekl on (označil ministra zdravotnictví z TOP 09 Vlastimila Válka za "dezorientovaného a totálně neschopného", pozn. red.), já jsem jenom konstatovala fakta. To mu přece nejde odpárat. Měl by být schopný se k tomu postavit čelem. Ostatně když byl v době covidu premiérem, říkal, že bere za tehdejší stav veškerou odpovědnost. A teď tvrdí, že je nevkusné připomínat mu lidské životy.

Mně je líto každého ztraceného života, nechci, aby se pozůstalí cítili zneužití, ale ve chvíli, kdy Andrej Babiš kydá ve sněmovně hnůj a špínu na ostatní, je třeba se tomu postavit. Navíc já na jeho adresu nepoužívám výrazy, jako že je hloupý či ubohý, to jsem v životě neřekla, byť on je používá často. To, co dělá, je neslušné a nevkusné.

Nepotřebuje sněmovna spíše zklidnění? Neztrácíte kvůli této ostrosti část voličů, byť některým jste tímto naopak sympatická?

Pokud se někdo "rozparádí" u řečnického pultíku jako Andrej Babiš, je potřeba mu nastavit nějaké mantinely. Já jako řídící schůze se snažím všem nastavit stejný metr, ať jsou to vládní, či opoziční poslanci. Ale to není vůbec jednoduché, protože osobních útoků přibývá. Na druhé straně si pamatujete, že v minulosti hřímali u pultíku politici z celého spektra, od Miroslava Sládka přes Davida Ratha, Jiřího Paroubka až po Mirka Topolánka. Emoce ke sněmovně občas patří.

Ale vy jako vládní koalice nutně potřebujete získat voliče, a těm vadí rozhádaná sněmovna a neschopnost přijímat důležité zákony.

Hlavní problém je přece v tom, že opozice se rozhodla použít paralýzu sněmovny jako svoji zásadní metodu práce. Zpočátku jsem si myslela, že blokují jednání jen kvůli nějakým konkrétním zákonům, aby chránili například zájmy pana Babiše, ale je zřejmé, že jde o taktiku "čím hůře, tím lépe pro nás".

Zejména vaše voliče ale zajímá, co s tím uděláte. Se změnou jednacího řádu jste nepřišli, přestože máte většinu. Není hlavní chyba na straně koalice, protože část jejích poslanců prostě změnu nechce, jelikož si říkají, že pokud skončí v roce 2025 v opozici, tak se jim možnost blokování sněmovny hodí?

Voliči by od nás nejvíce ze všeho chtěli, abychom šli od dnešního zcela benevolentního jednacího řádu do druhého extrému. Ten by spočíval v tom, že bychom dnešní opozici umožnili jen pár minut na vyjádření a k tomu zrušili přednostní práva pro některé poslance, díky kterému mohou mluvit, jak chtějí. Ale taková revoluce není žádoucí. Jednoho dne by se totiž mohli k moci dostat například extremisté, kteří by takto okleštěný jednací řád zneužili a demokraté v opozici by nezmohli nic.

Nechceme dělat jen to, co si přejí lidé

Jak chcete vyhrát příští volby? Na otázku, co je vaší prioritou pro zbytek období, odpovídáte, že korespondenční volba. Opravdu si myslíte, že tímto získáte dost voličů?

Nepovažuji za jediný cíl své politiky to, aby lidé volili naši koalici. Kdybychom dělali jenom to, co lidi chtějí slyšet, tak možná budeme populárnější. Ale děláme kroky, které jsou pro naši zemi velmi potřebné a správné a které mnohé předchozí vlády neměly odvahu udělat. Navzdory tomu, že měly mnohem příznivější ekonomické i politické okolnosti. Pokud jde o priority, máme jich celou řadu a pracujeme na nich. Například minulý týden jsme schválili velmi důležitý zákon o liniových stavbách, který přinese nezbytné urychlení výstavby významných infrastrukturních projektů.

Daří se vám některé věci měnit, ale odborníci volají po rychlejších a výraznějších krocích. Dokážete být sebekritická a říct, v čem by se měla vládní koalice zlepšit?

Pokud jde například o digitalizaci, myslím, že se daří Marianu Jurečkovi na ministerstvu práce a sociálních věcí. Ale na jiných místech by mohla být rychlejší.

Takže byste poukázala na Ivana Bartoše, který je místopředsedou vlády pro digitalizaci. Co dalšího?

Snažíme se také o snižování počtu státních zaměstnanců, řekla bych, že se to daří zejména ministru zdravotnictví a financí. Na ostatních ministerstvech bych čekala razantnější přístup. Ale zase mám pochopení pro to, že je třeba nejdříve zrušit různé agendy, které úředníci obstarávají, a teprve potom snižovat stavy.

A řekla byste ještě něco? To, že by koalice měla hledat podstatně větší úspory ve státní správě, je jen jedna z mnoha výtek odborníků.

Já bych chtěla především říct, že na to, jak moc se nás snaží všichni rozeštvat, se jako vládní pětikoalice držíme skvěle pohromadě.

Cítíte jaká je atmosféra v zemi? Slyšíte volání odborníků po větších reformách i stížnosti lidí, jak se jim například zdražil život?

Toto všechno vnímám. I proto přišla TOP 09 s plánem nazvaným Česko musí zrychlit. Mohla bych vám tady podrobně popisovat, v čem musíme přidat. Netajím se tím, že jsem si představovala, jak některé věci půjdou rychleji. Ale prosím, uvědomte si, co se ve světě za poslední dva roky stalo, kolika neočekávaným výzvám a problémům jsme museli čelit. Vypořádali jsme se se závislostí na ruském plynu, s masivní uprchlickou vlnou a čelili energetické krizi, inflaci a přitom ozdravujeme veřejné finance a posilujeme naši obranu.

Neumím zázraky, dejte nám více času

Od některých vašich voličů slyším, že čekali od koalice nejen výraznější reformy či lepší komunikaci, ale také liberálnější změny třeba ohledně manželství pro všechny, Istanbulské úmluvy a dalších věcí. Neprohráváte tady nad konzervativnější částí sněmovny, kterou tvoří částečně i vládní poslanci?

Nemyslím si to. Vezměte si, že jsme například připravili zásadní redefinici znásilnění, což je opravdu významná změna oproti dosavadnímu stavu. A do druhého čtení se blíží manželství pro všechny, u kterého od začátku přiznávám, že musíme dělat kompromis.

Část příznivců manželství pro všechny volila vaši koalici, protože právě od ní čekala jeho prosazení. Ale vypadá to, že se toho nedočkají a maximem bude partnerství.

Nepůjde sice asi o pojem manželství, ale důležité je, že srovnáme všechna práva, která dnes mají manželé, včetně adopce dětí. To je pro mě důležité.

Ale z politických kuloárů slyšíme, že vůbec není jasné, jestli většina sněmovny kývne i na adopce. Což by přineslo další zklamání vašim voličům.

Děláme všechno pro to, aby součástí zákona byly i adopce. Já neumím zázraky, ale opravdu dělám maximum. Ať si ale každý uvědomí, že my se v tomto i dalších věcech snažíme měnit to, co desítky let nikdo před námi nedokázal.

Nedivte se, očekávání velké části vašich voličů byla obrovská.

Dejte nám více času, v řadě věcí jsou jednání úmorná, chce to trpělivost. Snažíme se Česko měnit k lepšímu, snažíme se jít dopředu. Není to tak, že bychom dělali jeden krok vpřed a dva dozadu.

A co Istanbulská úmluva? Zdá se, že i v tomto mají navrch konzervativnější poslanci, včetně části vaší koalice.

Tohle mě hrozně štve. Ano, máte pravdu, složení sněmovny je takové, jaké je. I tady se snažím co nejvíce, ale část poslanců se dívá na tato témata tak principiálně, že je pro ně nepřekročitelné hlasovat pro. O to více jsem ale ráda, že měníme konkrétní legislativu, která se těchto témat týká, například zmiňovanou definici znásilnění. Tato změna velmi pomůže obětem, dojde mimo jiné k přehodnocení trestů. To je víc, než jestli máme ratifikovanou Istanbulskou úmluvu.

Válek strčí do kapsy všechny své předchůdce

Pojďme ještě k vaší TOP 09, to je další území, kde musíte svádět "boj". Když jsem mluvil s vaším poslancem Ondřejem Kolářem, říkal mi, že topka ztrácí svou autenticitu. Chtěl, abyste šli do evropských voleb samostatně, protože právě v nich jste mohli ukázat, v čem jste jiní, více evropští než ostatní strany.

Považuji za nesmírně důležité, že jsme jako TOP 09 pevnou součástí koalice Spolu, která byla jako jediná schopná porazit Andreje Babiše. Máme dvojnásobek poslanců oproti minulosti, máme více senátorů, program naší strany může tedy prosazovat více politiků. To je nezpochybnitelný fakt.

Ale co říkáte na názory, že ve volbách do Evropského parlamentu jste měli možnost nejvíce ukázat, v čem je vaše strana výjimečná?

Vedli jsme o tomto intenzivní debatu, názory byly různorodé, nejsme stranou jedné ženy.

A vy jste byla pro to, abyste šli v koalici Spolu?

Přiznám se, že jsem úplně na počátku diskusí byla přesvědčená, že máme jít do těchto voleb spíše sami. Ale když jsem nad tím přemýšlela v širším kontextu, uvědomila jsem si, že by to znamenalo předat v příštích sněmovních volbách naši zemi zpátky do rukou Andreje Babiše. A víme, jak to tady za něj vypadalo.

Tento argument slyším v koalici často, chcete, aby voliči stále vnímali Spolu jako toho, kdo je jasnou protiváhou Babiše. Ale nedáváte na oltář svou stranu? Považovala byste za svůj osobní neúspěch, kdyby topka třeba během deseti let jako samostatná strana zanikla a kooperovala s ODS nebo někým jiným?

Na toto nelze pohlížet jen stranickým pohledem, ale také z perspektivy celé země. Desetiletý horizont je pro mě přece jenom dost vzdálený. Pro mě je důležité se dívat na příští sněmovní volby, ve kterých chceme jako koalice vyhrát. A TOP 09 je svébytná strana se svojí unikátností.

I kdybyste ve volbách v roce 2025 vyhráli, co bude dál s TOP 09 a jejím proevropským programem?

Budeme nadále spolu. A co bude potom, je už příliš daleká perspektiva, abych to uměla nyní definitivně říct. Mně jde o to, abych uměla ovlivňovat to, že TOP 09 bude i v nadcházejícím období svébytná strana, která bude slyšet se svými tématy.

Vedle vás je vaším nejviditelnějším, ale také mnohdy velmi kritizovaným politikem ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jak hodnotíte jeho práci?

Myslím, že svou erudicí strčí do kapsy všechny své předchůdce. Kdybychom měli více času, budu vám jmenovat řadu věcí, které se mu podařily. Vzpomenu například valorizaci plateb za státní pojištěnce, čímž konečně dostal do zdravotnictví jistotu dostatku peněz. Navíc stabilizoval resort, který byl rozvrácený.

Mohli bychom o jeho práci dlouze diskutovat, ale vzpomenu jen dlouhodobý nedostatek některých léků. Řekla byste, že jeho pozice ministra je neotřesitelná?

Problém s léky je celoevropský, řeší ho všichni ministři zdravotnictví. Když pan ministr Válek slíbil, že přijde v nějakém termínu určitá dodávka léků, například penicilin či dětský sirup, tak skutečně přišla. Všechny problémy se snaží intenzivně řešit. Já za ním stojím.

Nedávno jste si postěžovala na média, že hledají jen špatné zprávy. Naštvání slyším i od dalších vládních politiků. Neztrácíte trošku nervy?

Nestěžuji si na média, dělají jen svou práci. Na rozdíl od Andreje Babiše, který na ně útočí od rána do večera, já jenom popisuju realitu, že pozitivní zprávy se ohřejí v médiích jen chviličku. A věnuje se jim mnohem menší pozornost než negativním zprávám. My přece máme být na co hrdí, mnohé věci se za dva roky vládnutí povedly. A já bych si moc přála, aby lidé viděli i toto.