Nic neroste do nebe, ani Babiš. V dalších volbách ANO porazíme, věří šéf pirátů

"Andrej Babiš by měl nést zodpovědnost za to, že komunisty přivádí k reálné moci," tvrdí Ivan Bartoš. A možná i proto je šéf pirátů přesvědčený, že příští volby Babišovo hnutí jeho strana porazí.

Aktuálně.cz: Jaké chyby Andreje Babiše jsou největší, anebo jsou největší hrozbou?

Ivan Bartoš: Je to cesta až k "orbánovskému" stylu vládnutí přes spolupráci s SPD a KSČM. SPD je k Andreji Babišovi servilní, i když rétoricky vystupují jinak, tak třeba ve věci dozorčích rad a veřejnoprávních médiích dochází k propagování lidí blízkých prezidentu Zemanovi, Okamurovi nebo Babišovi. Jejich moc je až absolutní a sociální demokracie bude ve vládě hrát jestli druhé housle, tak jim fandím, ale půjde spíše o třetí housle.

ANO nevyslyšelo ani v jednom z hlavních bodů požadavky sociální demokracie. Chtěli pět ministerstev, mají de facto tři. Chtěli rezort ministerstva vnitra a spravedlnosti, spravedlnost nemají. Chtěli pojistku odvolání okamurovců z postů ve sněmovně. Ale za post místopředsedy sněmovny pro Omamuru a to, že jeho nekompetentní lidé jako třeba Radek Koten vedou klíčové výbory, si Andrej Babiš koupil loajalitu SPD. Požadavek sociální demokracie měl vést k rozbití tandemu: Babiš, komunisté a SPD. K tomu taky nedošlo.

Komunisté mohou získat největší podíl na moci za posledních skoro třicet let. Říkáte, že vláda není protikorupční. Neměli právě proto piráti přehodnotit své stanovisko a vyjednat s Andrejem Babišem jiný vládní koncept?

Na první jednání o sestavení první vlády jsme ANO ukázali naše kritéria podpory vlády. Jaroslav Faltýnek nám řekl, že nám nemůžou vyhovět, že pan Babiš bude premiérem a nedá se svítit, což jednání ukončilo. Vadí mi, že se média ptají, co ostatní strany udělaly špatně. Zodpovědným za sestavování vlády byl Andrej Babiš, který řekl, že neudělá žádný ústupek.

Máme vládu, která se opírá o komunisty a je to ta lepší varianta, kdy tam není SPD, ale součástí kabinetu je sociální demokracie. Ostatní strany mohly udělat nějaký vstřícný krok, ale zradily by své voliče. Babiš by měl nést zodpovědnost za to, že komunisty přivádí k reálné moci, že mu to voliči do budoucna nějak osolí.

Prezident Miloš Zeman říkal, že vláda je protikorupční. Z vyjádření jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka plyne, že je to vláda i antimigrační. Platí to?

Kabinet rozhodně není protikorupční, když v něm sedí lidí, kteří jsou ve střetu zájmů. To neplatí jen v případě Babiše a jeho holdingu, který má ve svěřenském fondu. Před pár týdny jsme v rámci našeho protikorupčního analytického týmu publikovali první část pavouka čerpání evropských dotací firmami, pro které nebyly určeny. Jsou tam firmy z holdingu Agrofert, které čerpaly peníze určené malým podnikatelům.

Babiš hlásal, že zastaví politické trafiky, bude pro nominační zákon i opatření proti nepotismu, ale teď ANO zařízlo dva naše zásadní zákony. Šlo o zákon o kumulaci odměn a funkcí, který vede k tomu, že nikdo nehamouní 300 tisíc za to, že je poslanec, hejtman a třeba předseda IT asociace krajů. Druhý byl nominační zákon, který ANO zkrouhlo a jejich návrh je pro vládu nezávazný.

Piráti už předložili řadu zákonů. Je to váš plán, jak dělat opozici?

A další návrhy máme připravené. To je role konstruktivní opozice.

Kolik návrhů jste předložili a kolik jich prošlo směnovnou?

Teď nám vrátili k přepracování kumulační zákon, což je paradox, ale třeba se to dostane na plénum. Několik poslanců ANO nám slíbilo, že bychom ho mohli v září znovu dostat do sněmovny. Torzo nominačního zákona nakonec předloží ANO, ale my do textu doplníme věci, které z něj udělají závaznou legislativu. Ve druhém čtení máme "vodáky", ale to je spíš méně podstatné. Důležité je, že jsme se definovali jako konstruktivní opozice a snažíme se upravit vládní návrhy, ať už pro ně hlasujeme, nebo nehlasujeme.

Jestli jsem se za devět let v politice něco naučil, tak je to pravidlo, chytit se výroků konkurentů a splnit je. Což jsme udělali v případě nominačního zákona, kumulačního a teď to budeme dělat s exekucí. Nejde, aby nějaká strana něco slibovala v programu, ale dělala něco jiného. Ať její poslanci jasně řeknou ano, nebo ne. Ať je to férové zamítnutí, politici pak kolem toho nemohou mlžit. Ve sněmovně se dost často hlasuje o něčem, ale politici prezentují médiím úplně jinou realitu.

Nedá se této pirátské metodě říkat trolling?

Ne, to je důslednost.

Není trolling výstižnější?

My si z toho neděláme legraci, naše návrhy procházejí legislativním procesem. Pan Faltýnek to bere jako hru. Pro nás je to vážná věc, které jsme dali devět let našeho života. Já se směju, protože je často absurdní, jak proces ve sněmovně nakonec vykrystalizuje.

Co je na tom procesu nejabsurdnější?

U politiků i jiných, než z ANO, je to často virtuální hra, kdy nejde o hlasování, ale o to, jak pak o tom budu vykládat do médií.

A není virtuální hra i na straně Pirátů?

Ne, máme všechno zdokumentované a naše návrhy jsou…

Měla jsem spíš na mysli obrázek pirátů jako revolucionářů, často levičáků, pankáčů…

Jediný ve straně mám dredy já a nevím, jestli je to se dvěma doktoráty zrovna pankerství.

Ale tento mediální obrázek má nalákat mladé voliče, a přitom jste už spíše tradiční stranou.

Jsme tradiční stranou, protože skutečně dbáme o demokracii. Revoluce u nás je v jedné věci - nám nejde o prachy a o koryta, protože řada z nás si nástupem do Poslanecké sněmovny pohoršila, protože většinou máme praxi a dobré vzdělání. To je tak netradiční, že to prostě je revoluční.

Stále míříte jen na mladé lidi?

Zdání dost klame, mně už je taky třicet osm. Většina pirátů má děti, tohle není žádná mladá generace. Osmdesát procent emailů mi chodí od lidí nad čtyřicet a padesát let. Ptají se víc než mladí, kterým to je jasné. Samozřejmě vysvětlovat lidem kolem padesáti, šedesáti let politiku je výrazně obtížnější. Ze začátku jsme byli primárně na internetu. Jak se strana otevřela prostřednictvím velkých médií a jsme skoro každý den ve zprávách, tak se ukázalo, že je to mýtus, že piráti jsou nějaká banda geeků.

Vaše podpora se v průzkumech drží zhruba na stejných hodnotách. Snažíte se oslovit nové voliče?

V marketingovém světě jsem se naučil, že nejlepší reklama je produkt. Rozdáváme Pirátské noviny, děláme akce, kam chodí lidé všech věkových kategorií, od žonglování, dny pro děti, procházky s kočárky… Průzkumy také sleduji, ale zajímají mě na nich trendy.

Jste přesvědčený o tom, že voliči vědí, co piráti představují?

Máme velmi silné voličské jádro. Díky tomu, že jsme středová strana, jsme ve volbách sebrali šedesát tisíc bývalých voličů ODS, to zcela popírá tvrzení, že jsme nějací levičáci či neomarxisti, což okamžitě po volbách říkal Andrej Babiš.

Ale nálepku neomarxistů máte…

Tu nám dává Tomio Okamura a Václav Klaus mladší. Já nevidím jediný důvod, proč bychom s tím měli být spojováni.

Nepomáhají vám útoky Babiše, Klause, Okamury či Miroslava Kalouska. Není to nejlepší reklama?

Miroslav Kalousek ve svém slovníku vyměnil slovo Babiš za slovo piráti a jak v tom zhruba poslední čtyři měsíce pokračuje, tak se TOP 09 v průzkumech dostává ke třem procentům.

Odborníci říkají, že pirátům budou voliči ještě zhruba rok odpouštět různé přešlapy. V poslední době jich několik bylo. Až doba hájení uplyne, může začít popularita splaskávat?

Nemyslím si. Půjdeme pořád nahoru a v dalších volbách porazíme ANO. A o tom jsem fakt přesvědčen. Po měsíci kauz, které jsme měli, si sedl celý klub, udělali jsme si revizi, proč se to stalo, kde jsme udělali chybu a přijali jsme opatření, která hodně bolí. Poučili jsme se. Minimálně vedle poslanců, kteří tady byli a reprezentují historické strany, musíme být lepší než nejlepší. Zlatá rybka v akváriu.

Zmínil jste "orbanizaci" společnosti. Neselhala současná politická scéna, když včas nezachytila tyto společenské problémy a nárůst extremistických nálad?

Politická reprezentace zcela zklamala v komunikaci s lidmi. Také ekonomický růst České republiky se neprojevil na bohatství populace. Každý maká pět dní v týdnu, o prázdninách má tři týdny dovolené. Takhle žije devadesát procent populace. Věnují politice ve zpravodajství čtyřicet minut týdně, čtou jen titulky, a to je úrodná půda pro populisty. Většinová veřejnost používá tři informační zdroje: jedny noviny, jedno rádio, jeden internet. Co se nestane v těchto třech médiích, o tom ví už jen zprostředkovaně. Veškerá politika je pak pro toho konkrétního člověka popsaná optikou jednoho média. A tento přístup se musí rozbíjet.

Nepřispěli k selhání i piráti?

Nebyli jsme zodpovědní za vývoj této země za posledních 30 let.

V Praze jste měli čtyři významné reprezentanty, v řadě měst jste měl politiky. Neměli jste lidi před tímto nebezpečím víc varovat?

Dělali jsme to a také jsme dostali k volbám prvovoliče. Zájem o politiku je obrovský - kolik lidí kvůli nám začalo sledovat dění ve sněmovně. Zásadní problém je, že jsme postkomunistická země, která se sama řadí k V4 místo, abychom se koukali na kvalitu života v Německu a v západních liberálních demokraciích.

Lidi jsou tak skřípnutí, že nikdo nemá čas řešit nějakou demokracii, proto je Andrej Babiš tak úspěšný. Na konci týdne mám na talíři tolik a tolik knedlíků, kdo mi jich tam dá víc, to je můj hrdina. To je přirozené, to není žádná ostuda. Takhle myslí i moji rodiče v důchodu, oba dva vysokoškoláci. Věřím, že mladí to mají naopak, a proto věřím, že naše práce se zúročí za pět deset let. Za mnou už nyní chodí čtrnáctiletí kluci a pokládají mi sofistikované otázky z politiky. I v rámci politiky musí nastat generační výměna.

Andrej Babiš je trestně stíhaný, je spojovaný se svazky StB, přesto je populárnější než vy.

Má neomezený budget na kampaň a nejenom to. Vlastní největší česká média.

A není to výmluva?

Devět let jsem po práci šel a dělal politiku od nuly. Na začátku nám nikdo nic nedal, i kdyby se to nakonec vůbec nepovedlo, tak morální povinnost piráti plní.

Kde se stala chyba? Často líčíte piráty jako skvělé osobnosti, přitom zatím nedokážete porazit hnutí člověka, který je trestně stíhaný a je spojovaný s STB.

Žádná chyba se nestala, udělali jsme maximum, co to šlo. Každý rok jsme se posunuli o krok dál, ve volbách jsme udělali jedenáct procent. Děláme politiku, jak umíme. Porosteme dál a budeme to obracet. Nástup Andreje Babiše je vina polistopadových politiků, vždyť s ním všichni kšeftovali. Andrej Babiš zbohatnul na politické korupci v téhle zemi. Oni do něj proto nemůžou šít, jak by chtěli. Babišovi radí stejní právníci jako KDU-ČSL, sociálním demokratům… Existují tu čtyři právnické firmy, které pro strany dělají politiku, což je prostředí, ve kterém Babiš umí velmi dobře fungovat.

Když jste říkal, že porazíte hnutí ANO, neměl byste znát jednoznačnou odpověď na předchozí otázku?

Nejlepší marketing je dobrý produkt. My na našem dobrém produktu Pirátské strany pracujeme. Může to mít svůj limit, nic neroste do nebe, ostatně ani Babiš. Teď toho tolik nasliboval, má sociálně-demokratický program, který ale nechce realizovat, protože není žádný sociální demokrat. Je to oligarcha a podnikatel. A lidé uvidí, že to není tak růžové, jak to bylo vykreslené v kampani. I ty první výsledky protikorupčních zákonů ve sněmovně ukazují, že jeho protikorupční strategie je mýtus a vějička na voliče.

