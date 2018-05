Piráti podpořili vyznamenání komunistického básníka Sýse. Ostuda, jde to za mnou, omlouvá se Pikal

Karel Sýs byl v oblasti literatury oceněn již Gustávem Husákem v roce 1989. Předseda podvýboru pro státní vyznamenání Vojtěch Pikal se na Facebooku omluvil a dodal, že vina jde za ním.

Praha - Piráti svým hlasováním podpořili návrh na vyznamenání pro komunistického básníka a levicového publicistu Karla Sýse. Při páteční schůzi sněmovny pro něj hlasovali nejen poslanci KSČM, SPD a ANO, ale také sociální demokraté a právě piráti.

Sýs byl v oblasti literatury oceněn již Gustávem Husákem v roce 1989, kdy získal titul zasloužilý umělec. Básník se nijak netají svou příslušností ke komunistické straně, za KSČM dokonce kandidoval do Senátu. Návrh podpořilo čtrnáct členů Pirátské strany včetně jejího předsedy Ivana Bartoše.

Sýs je přitom také známý svými kontroverzními výroky. Například listopadové události roku 1989 nazval kšeftem, který přirovnal k Mnichovské dohodě.

Předseda podvýboru pro státní vyznamenání Vojtěch Pikal (piráti) na svém Facebooku později přiznal chybu a bránil se nedostatkem času na přípravu.

"Je to ostuda, v tom ranním zmatku jsem neměl čas na přípravu a udělal chybu. Přehlédl jsem, že byl již za svou tvorbu oceněn jako zasloužilý umělec. Spolehl jsem se na spolunavržení od Antonína Staňka na podvýboru," uvedl poté, co se jej v komentářích lidé dotazovali, proč vyznamenání komunistického umělce podpořil.

"Kontroloval jsem si osobnosti, které připravovaly násilný puč, válečné letce, co v zásadě jen plnili rozkazy, údajné rasisty, gestapácké donašeče, dětský básničkář mě nenapadl. Jde to za mnou, pos*al jsem to. Navrhněte trest. Omlouvám se všem," napsal Pikal na Facebooku. Na dotaz Aktuálně.cz nereagoval on ani předseda strany Ivan Bartoš, který Sýse rovněž podpořil.

Na sociálních sítích už návrh sklidil kritiku, například od předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila. "Nepochybuji, že Miloš Zeman komunistu Sýse, oceněného již v roce 89 Gustavem Husákem, s radostí vyznamená. Stejně tak mě nepřekvapuje, že Sýse na vyznamenání navrhuje vládnoucí koalice ANO, SPD, KSČM a s nimi ČSSD. Že jim všem v tom ale pomáhají Piráti, to mi hlava nebere," napsal na Twitteru. Pikal se na Twitteru ohradil, že v medailonku o Sýsovi nebylo nic podezřelého, co by ho přimělo si kandidáta prověřit.

V předloženém medailonku u pana Sýse nebylo nic, co by nasvědčovalo tomu, že je nutno zbystřit. Omlouvám se tedy, že jsem si dostatečně neprověřil všechny kandidáty. Nutno však zmínit, že za nominací pana Sýse stojí úplně jiné strany a poslanci, a to zcela vědomě, nikoliv omylem. — Vojtěch Pikal (@VPikal) May 26, 2018

Nominaci básníka navrhl místopředseda komunistů Leo Luzar, podpořili jej ale i poslanec ANO Stanislav Berkovec či sociální demokrat Antonín Staněk.

"Já ho vnímám jako umělce, který tvořil velmi kvalitní tvorbu v 70. a první polovině 80. let, podobně jako celá řada jiných, kteří byly v tu dobu oceněni," vysvětlil Aktuálně.cz Staněk. "Vyznamenání je za umění a ne za ideologii, teď je to na prezidentovi, aby se rozhodl, zda mu jej udělí," dodal s tím, že Sýsovy kontroverzní názory jej v tomto kontextu nezajímají.

Podobně se vyjádřil i Berkovec. "Snažil jsem se to posuzovat komplexně jako osobnosti, které něco dokázaly, a myslím si, že politika by se do oceňování neměla plést. Podpořil jsem ho jako osvojite toho návrhu, i když jsem ho přímo nenavrhoval. Ale mnozí jsme se na tom shodli," řekl Aktuálně.cz Berkovec.

Karel Sýs napsal několik básnických sbírek, řídil také například literární týdeník Kmen, v devadesátých letech redigoval erotický časopis Sextant a poté našel uplatnění v literární příloze komunistických Haló novin. Ve své tvorbě kritizuje polistopadový politický vývoj a ve svých básních otevřeně obhajuje komunistickou ideologii. Za KSČM také neúspěšně kandidoval do Senátu.