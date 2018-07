Babiš ustupuje v protikorupčních zákonech. Cena komunistů za podporu vlády, tvrdí poslanec Výborný

Jedná se o ústupek hnutí ANO komunistům výměnou za podporu při hlasování o důvěře vládě, myslí si lidovecký poslanec Marek Výborný.

Praha - Andrej Babiš při svém druhém jmenování premiérem na Hradě slíbil, že bude bojovat proti korupci. Poslanci jeho hnutí ANO ale už v době sestavování vlády bránili projednávání dvou protikorupčních zákonů, se kterými dříve neměli problém. Jde přitom o návrhy, se kterými nesouhlasí komunisté. Na jejich podpoře stálo vyslovení důvěry menšinové vládě ANO a ČSSD.

Na změnu postoje hnutí upozornil ve středu ve sněmovně i poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. "Jen bych si přál, abyste, milá vládo, ten boj proti korupci úplně nezastavili. Měli jsme tady nominační zákon, víme, jak se k tomu vláda a hnutí ANO postavily. Měli jsme tady zákon o registru smluv, to samé v bledě modrém," řekl před hlasováním o důvěře.

"Prosadíme novelu zákona o registru smluv; závazná bude pro všechny státní firmy včetně ČEZ či České pošty," stálo v programovém prohlášení první menšinové vlády. Současné zákony totiž ČEZ, ale i dalším firmám s účastí státu udělují výjimku, podle které nemusí zveřejňovat žádné smlouvy. Piráti již v zimě přišli s návrhem, který by to změnil. A tehdy to vypadalo, že budou mít Babišovu podporu.

"Jako protikorupční hnutí, které od samého vzniku bojuje za transparentnost, s tímto návrhem nemáme problém. ČEZ a Budvar by měly konečně začít podléhat registru smluv," řekl premiér v únoru k pirátskému návrhu. Ten sice prošel prvním čtením a lhůta pro projednání ve výborech již uplynula, ale návrh se do sněmovny zatím zpátky nedostal. Piráti jeho zařazení na program už třikrát prosazovali. Neúspěšně, mimo jiné i kvůli hlasům ANO.

Mezi odpůrce zveřejňování smluv u státních firem kvůli obavám ze znevýhodnění před konkurencí ze soukromého sektoru patří dlouhodobě i komunisté. V červnu se navíc na Hradě sešel s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Babišem i šéf ČEZ Daniel Beneš. Co bylo předmětem schůzky, není známé.

Vláda ustoupila od výběrových řízení do dozorčích rad

Na konci června byl pak hlasy ANO, SPD a KSČM zamítnut již v prvním čtení i návrh nominačního zákona, který měl zabránit takzvaným trafikám, kdy jsou lidé za odměnu dosazováni politickými stranami na finančně lukrativní posty v dozorčích radách podniků s účastí státu.

Podobný zákon už v Sobotkově vládě připravovalo ministerstvo financí pod vedením tehdejšího šéfa resortu Andreje Babiše, přes ministry však neprošel. V okleštěné podobě ho pak ještě předložil Radek Vondráček jako poslanecký návrh, jenže sněmovna se k němu už nedostala.

Na schválení čeká i vládní návrh nominačního zákona, postrádá však důležitou část. "Vládní návrh z předchozího volebního období počítal s povinností výběrových řízení do dozorčích rad. Ten současný ale, kdy je potřeba tolerance komunistických poslanců, už takové pravidlo neobsahuje," upozorňuje právník Frank Bold Lukáš Kraus s tím, že takový zákon by i nadále umožňoval na kontrolní pozice v podnicích posílat lidi za odměnu, ne na základě jejich zkušeností či schopností.

Právě komunisté během vyjednávání o vládě prosazovali názor, že místa v dozorčích radách mají být rozdělována proporčně mezi politické strany. Nakonec však ústřední výbor strany rozhodl, že nebude trvat na zanesení tohoto požadavku do tolerančního paktu, který stvrzuje spolupráci komunistů s ANO a ČSSD.

"Vláda by měla obsazovat dozorčí rady zástupci politických stran, které skládají vládu nebo jsou třeba zastoupené v Poslanecké sněmovně, a nerezignovat na to, že nese odpovědnost za správu majetku," vysvětluje nyní místopředseda komunistů Stanislav Grospič.

"Ústupek komunistům"

Otočku ANO v protikorupčních zákonech si snahou dostat na svou stranu KSČM vysvětluje i poslanec Výborný. "Andrej Babiš to samozřejmě neřekne otevřeně, ale je to ústupek KSČM. Když se podíváte na hlasování komunistů, tak oni byli vždycky proti. Z mého pohledu to byl jednoznačně ústupek, aby KSČM podpořila vládu," domnívá se Výborný.

Hnutí ANO se ke změně názoru nevyjádřilo. Premiér, vicepremiér Richard Brabec ani předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek na otázky redakce neodpověděli.

Vláda ustoupila komunistům už v programovém prohlášení vlády. Květnový návrh počítal s posílením účasti na mírových a výcvikových misích v Afghánistánu i zvýšením přítomnosti v Iráku. Podle současného prohlášení však bude vláda pouze "pokračovat v účasti". Začátkem června však poslanci posílení misí schválili včetně problematického Pobaltí.