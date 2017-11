Rozešla se s ním. Počkal na ni v bytě, napadl ji paralyzérem a chtěl zabít. Hrozí mu 20 let vězení

před 37 minutami

Muž z Prahy se pokusil zavraždit bývalou přítelkyni poté, co se s ním rozešla. Dostal se do jejího bytu, kde na ni do noci čekal. Poté ji podle obžaloby napadl paralyzérem a chtěl zabít. "Na kuchyňskou linku si připravil potravinářskou fólii, plnou neotevřenou láhev vodky, trychtýř, červenou ponožku a pásku přes oči na spaní," popsala obžaloba. Útočníkovi hrozí až 20 let vězení.

Praha - Muž z Prahy se pokusil zavraždit svou bývalou přítelkyni, protože se nemohl vyrovnat s tím, že se s ním rozešla. Počkal si na ni s paralyzérem v jejím bytě, kde si přichystal různé předměty k jejímu usmrcení. Žena se mu však ubránila. Tvrdí to státní zástupce v obžalobě, kterou začne v polovině listopadu projednávat pražský městský soud. Útočníkovi hrozí až 20 let vězení. Obžalovaný se do bytu své expřítelkyně dostal letos v noci na 8. března, a to údajně tak, že si potají zhotovil kopii klíče. Podle státního zastupitelství tam přišel s úmyslem vraždit. "Na kuchyňskou linku si připravil potravinářskou fólii, plnou neotevřenou láhev vodky, trychtýř, červenou ponožku a pásku přes oči na spaní," popsala obžaloba. Na ženu, která se vrátila z práce domů v půl druhé ráno, čekal maskovaný kuklou v pokoji, kde vyšrouboval žárovku. Když se pokusila rozsvítit světlo, vrhl se na ni zpoza skříně a údajně jí na hrudník několikrát přiložil zapnutý elektrický paralyzér. V pouštění proudu do jejího těla pokračoval i poté, co se svalila na zem. Způsobil jí tak deset popálenin i na obličeji a krku. Žena se bránila křikem a údery rukou. Útočníkovi při potyčce spadla kukla, takže v něm obyvatelka bytu poznala svého bývalého přítele. Ten poté ataku zanechal, vyzval ji, ať se podívá, co si na ni připravil v kuchyni, a odešel. Byly to i krádež a nebezpečné vyhrožování Vedle porušení domovní svobody a pokusu o vraždu čelí muž také obvinění z krádeže a z nebezpečného vyhrožování. Expřítelkyni totiž před odchodem z bytu údajně sebral ze skříně 2000 korun, načež jí další den volal, aby jí popsal, jak konkrétně ji chtěl usmrtit. "Téhož dne jí poslal textovou zprávu, v níž mimo jiné konstatuje, že ví, že nedokáže nikoho zabít, a že to, co udělal jí, vlastně chtěl udělat sám sobě," dodal státní zástupce. U ženy se po útoku rozvinula posttraumatiká stresová porucha, která se projevuje depresemi, vylekaností a tím, že se jí stále vrací vzpomínky na incident. Její bývalý přítel čeká na projednání případu v pankrácké vazební věznici.

