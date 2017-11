Žalobci chtějí vyšší trest pro atleta Pistoriuse. Šest let za vraždu je skandálně málo, protestují

před 50 minutami

Soud v pátek znovuotevřel případ paralympijského vítěze Oscara Pistoriuse, který v roce 2013 zavraždil svou přítelkyni. Státní prokuratura v Jihoafrické republice pro něj požaduje zvýšení trestu za vraždu z šesti na nejméně patnáct let.

Johannesburg - Jihoafrická státní prokuratura požaduje vyšší trest za vraždu pro paralympijského sportovce Oscara Pistoriuse.

Šestiletý trest vězení pro sprintera považuje za "skandálně mírný".

"Domníváme se, že soudce byl příliš shovívavý," prohlásil už v září mluvčí prokuratury Luvuyo Mfaku, který zároveň popřel, že by se státní orgán snažil případ obnovit kvůli známému jménu sportovce.

"Nejde o nic osobního, nýbrž o princip," zdůraznil.

Soud případ Pistoriuse znovuotevřel tento pátek. Nyní třicetiletý bývalý sprinter na páteční slyšení nedorazil. Zůstal ve věznici s nejvyšší ostrahou v jihoafrickém městě Pretorii, kde si trest odpykává.

Tam mu dříve dělal společnost český podnikatel Radovan Krejčíř. Bezpečnostní kamery před časem oba vězně zachytily, jak v přísně střeženém areálu hrají fotbal.

Aspoň 15 let za mřížemi

Handicapovaný atlet na svátek svatého Valentýna v roce 2013 zastřelil několika ranami přes dveře koupelny svou přítelkyni Reevu Steenkampovou. Na přecházejících paralympiádách si s protézami na obou nohou doběhl pro šest zlatých medailí.

Pistorius tvrdil, že si devětadvacetiletou modelku spletl se zlodějem.

Soud ho poslal v říjnu 2014 na pět let za mříže, po roce byl ale propuštěn do domácího vězení. V červenci 2016 pak justice rozhodla o zvýšení trestu na šest let. Čin totiž překvalifikovala ze zabití z nedbalosti na vraždu. Pistorius se potom neúspěšně pokoušel odvolat.

Prokuratura v září vysvětlila, že chce případ znovu otevřít, protože minimální trest za vraždu v JAR je patnáct let. Přinejmenším ten pro Pistoriuse požaduje.

I rodina zavražděné Steenkampové v minulosti vyjádřila zklamání nad rozsudkem soudu. "Reevě se konečně musí dostat spravedlnosti," je přesvědčená právnička rodiny Tania Koenová.

Neprojevil lítost

Státní prokurátorka Andrea Johnsová také v pátek poukázala na to, že Pistorius podle ní neprojevil "skutečnou lítost" nad smrtí přítelkyně. Informuje o tom server ABCNews.

Vyjádřil sice politovaní nad tím, že Steenkampovou zabil nešťastnou náhodou, nikdy ale nedal najevo výčitky svědomí z úmyslného zabití.

Když ještě Pistoriusovi nebyl ani jeden rok, lékaři mu kvůli vrozené vadě amputovali nohy pod koleny. V období své sportovní kariéry se neúspěšně pokoušel kvalifikovat na olympijské hry. V roce 2011 ale například soutěžil se zdravými sportovci na mistrovství světa v jihokorejském Tegu, kde skončil druhý.