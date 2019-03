Rozchod s Klausem mladším nebude dramatický, lidé kvůli němu ODS nevolí, říká Benda

Jeden z veteránů mezi poslanci a zároveň dlouholetý člen ODS Marek Benda pamatuje za svou kariéru nejeden vzestup i pád svojí strany. Vyloučení Václava Klause mladšího, o kterém rozhodlo vedení ODS v sobotu, podle něj stranu nepoškodí, protože není vázaná na jednu osobu. Benda zároveň věří, že i s uměřeným akademikem Petrem Fialou v čele má ODS příště šanci na premiérské křeslo.

Jak moc bude ODS bolet rozchod s Václavem Klausem mladším? Nebojíte se ztráty voličů?

To je věc, která se samozřejmě ukáže. Podle našich průzkumů to nebude nic dramatického. Voliči nevolí stranu kvůli osobě, ale proto, že s ní nějak souzní.

S tím se dá polemizovat - co hnutí ANO, to přece stojí a padá s Andrejem Babišem.

Ano, a stejný případ je SPD a Tomio Okamura. Já ale mluvím o stranách, ne o jednorázových hnutích, která jsou úplně závislá na svých vůdcích. ODS je strana s dlouhou historií. Všichni vědí, co jsme dělali, co jsme zkazili, co jsme udělali dobře.

Rozchod s Václavem Klausem mladším znamená také úplné a definitivní odloučení ODS od zakladatele Václava Klause staršího. Jak to jako dlouholetý člen a poslanec hodnotíte?

Rozchod se starým pánem trvá už dlouho, od roku 2008 nás posílá do kytek, v roce 2013, kdy na tom ODS byla úplně nejhůř, podporoval jinou stranu. V minulých volbách prohlásil, že je nás ochoten volit jenom proto, že kandidoval jeho syn. Bývalý pan prezident se bohužel ODS fatálně vzdálil.

ODS má za sebou odraz od pomyslného dna, loni uspěla v komunálních a senátních volbách. Nicméně v průzkumech jste se zasekli zhruba pod patnácti procenty a v některých anketách vás předbíhají piráti. Soustředíte se teď na nový program, není ale cesta ještě někde jinde, například ve sbližování s dalšími stranami napravo od středu?

Jediný průzkum veřejného mínění, kterému věřím, jsou volby. Senátní volby jsme suverénně vyhráli, v komunálních volbách jsme vyhráli v Praze, porazili jsme piráty, kteří nás obešli prostřednictvím Čižinských a Pospíšilů. V Brně jsme skončili druzí.

Jistě, potřebujeme dál stoupat, cesty k tomu jsou různé. V Praze jsme například dokázali integrovat Svobodné, kteří ještě před čtyřmi lety vypadali, že jsou našimi jednoznačnými konkurenty. Každý další krok, který se v integraci podaří, je důležitý, dokud ale není něco hotové, je zbytečné o tom mluvit.

Možná právě vy jako konzervativec více přemýšlíte o užší spolupráci s lidovci, nebo ne?

O spolupráci s lidovci se velmi vážně uvažovalo v Praze, nakonec to podle mě zkrachovalo spíše na jednom jménu, na kterém jsme se nedokázali shodnout. Lidovci nám jsou nepochybně celkem blízcí, ale současně víme, že jim pravděpodobně nehrozí pád pod pět procent. Může být cíl společně vyhrát volby, ale není to o spojování stran, které jsou poměrně pevně voličsky ukotvené

Někteří komentátoři pochybují, zda je Petr Fiala šéfem, který může dovést ODS výš. Je tou správnou osobou na svém místě?

Nepochybně je. Ty pochybnosti se nejčastěji objevovaly v denících Agrofertu, Mladé frontě Dnes a Lidových novinách. Nemají jak jinak na Petra Fialu útočit, tak říkají, že je slabý. Následně to začali kopírovat ostatní. Petr Fiala má nepochybně na to, aby vedl ODS, a má vzdělání a schopnosti na to, aby byl premiérem této země. Myslím si, že to v následujících dvou letech dokáže.

Když v roce 2014 přebíral ODS, řekl, že je to mise na osm let, ne na čtyři roky. Někteří neposlouchali, co říkal, já ano. A když Petr Fiala něco říká, myslí to vážně.

Nechybí Petru Fialovi schopnost projevu větší emoce, náboj? To politik k úspěchu také potřebuje.

Když si člověk poslechl projev Petra Fialy na tomto kongresu, musel se přesvědčit, že on emoci má. Jenom ji možná nepoužívá tak často. Jsou jen některé chvíle, kdy má smysl jít do emočního řešení. Naši voliči očekávají, že jim dáme řešení, ne nějaké kecy.