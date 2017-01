Řidič přejel dítě. Pojišťovna za něj musí zaplatit odškodné, i když jí deset milionů přijde moc

před 17 minutami

Vladislav Prášek před více než dvěma lety srazil autem dvanáctiletého chlapce, který nehodu nepřežil. Soud řidiče potrestal podmínkou, zákazem řízení a povinností zaplatit rodině 10 milionů korun. Prášek spoléhal na to, že jedno z dosud nejvyšších odškodných uhradí povinným ručením. ČSOB Pojišťovna ale poslala jen milion, celou částku považuje za přehnanou. Soud teď nepravomocně rozhodl, že zbývajících devět milionů vyplatit musí.

Praha/Pardubice – Povinné ručení by mělo řidiče chránit ve chvíli, kdy na silnici udělají chybu. A podle nedávného rozsudku není možné, aby pojišťovna odmítla vyplatit odškodné jen proto, že se jí zdá příliš vysoké.

Chyba Vladislava Práška v červnu roku 2014 byla fatální – na přechodu v Hroznové Lhotě nedaleko Hodonína srazil svou octavií dvanáctiletého chlapce, který nehodu nepřežil. Soud Práškovi kromě podmíněného trestu a zákazu řízení uložil také povinnost vyplatit pozůstalým 10 milionů korun.

Prášek se spoléhal na povinné ručení s plněním do 44 milionů, které měl sjednané u ČSOB Pojišťovny. Ta ale jedno z dosud nejvyšších odškodných za smrt vyplatit odmítla a pozůstalým poslala jen necelý milion korun.

Řidič proto pojišťovnu zažaloval. "Zaprvé mi nic jiného nezbývalo. Zadruhé mi soud odpustil veškeré soudní poplatky, protože jsem se kvůli sporu s pojišťovnou dostal do exekuce, v níž jsem pořád," vysvětlil Prášek.

Pojišťovně podle Práška vadilo, že se proti rekordní částce neodvolal. Tak se v obecné rovině ještě před sporem s Práškem vyjádřil i mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata. "Velmi nepříjemný problém pro odsouzené pojištěné může nastat v situaci, kdy se proti takovýmto chybně přiznávaným náhradám nemajetkové újmy vůbec nijak nebrání podáním odvolání," uvedl.

Podle okresního soudu se však o chybu v tomto případě nejedná. Soud v Pardubicích na konci října loňského roku nepravomocně rozhodl, že ČSOB Pojišťovna musí otci a sestře mrtvého chlapce vyplatit i zbývajících devět milionů. Žalovaná strana se odvolala, a případ tak posoudí krajský soud.

"Zcela excesivní částky"

Pojišťovna v řízení namítala, že konkrétní částky, které rodině přiznal hodonínský soud během trestního řízení, tedy šest milionů otci a čtyři miliony sestře mrtvého chlapce, jsou "zcela excesivní, právně nesprávné a neodpovídající."

Pardubická soudkyně Jitka Nováková ale uvedla, že výši odškodného, kterou určili její kolegové v Hodoníně, už zkoumat nebude. Připomněla, proč si řidiči povinné ručení sjednávají, a pojišťovně nařídila částku vyplatit. "Pojistník přistupuje k uzavření pojištění proto, aby dostál své zákonné povinnosti a nestíhala jej povinnost hradit škody," stojí v rozhodnutí soudu.

Podle mluvčího pojišťovna není automaticky povinná vyplatit odškodné ve výši, kterou určí soud, a sjednané pojistné plnění pak slouží pouze jako maximální hranice. "Výše pojistného plnění se určí podle konkrétních rozhodných okolností," dodal Milata.

"Nechápu, na co tedy pojistky jsou. Je to naprosto neetické," ohradil se Prášek s tím, že sám by z průměrného příjmu nikdy nedokázal celou částku splatit. Obzvlášť když je nyní nezaměstnaný, protože bez řidičáku a s exekucí na krku zatím marně hledá práci. "Když řeknete, že jste v exekuci, tak se to zaměstnavatelům samozřejmě nelíbí," podotkl Prášek.

Pojišťovna řidiči rovněž vyčítala, že ji o průběhu trestního řízení dostatečně neinformoval. To ale Prášek a následně i soud odmítl. "Reagoval jsem přesně podle prvního mailu, který mi poslali po nahlášené pojistné události. Stálo v něm, že jim mám zaslat až pravomocný rozsudek. To jsem udělal," řekl Prášek.

Změní se chování pojišťoven?

Mnohamilionové částky pro pozůstalé jsou v posledních letech stále častější. Za trendem stojí nový občanský zákoník, který soudcům při určování výše odškodného rozvázal ruce. Některé pojišťovny v reakci na to hledají cesty, jak se vyplácení milionů vyhnout. Pokud pardubický rozsudek potvrdí vyšší instance, mohlo by to vést ke změně jejich chování. Zdá se, že už nebude stačit pouhé zpochybnění toho, jestli jsou částky určené soudem adekvátní.

Možnost přiznat obětem či pozůstalým vyšší odškodné byla podle advokátky Kláry Kořínkové jedním z důvodů, proč se nový občanský zákoník přijímal. "Určitě kvituji, že soudy jsou ochotny takto rozhodovat. Pojišťovny by měly změnit svoji politiku a nové právní úpravě se přizpůsobit," dodala Kořínková.

Jednou z možností může být zdražení pojistného, k čemuž už pojišťovny přistoupily. "Aktuálně zdražení povinného ručení nepřipravujeme, ale v souvislosti s novým občanským zákoníkem, respektive vyššími částkami za odškodné již byla cena upravena řádově v jednotkách procent směrem nahoru," uvedl Milata.

Paradoxem je, že ČSOB Pojišťovna, která trend vysokého odškodného odmítá, na něj sama láká nové klienty. "V Česku se stane 84 tisíc dopravních nehod za jediný rok. A co když to neodnesou jen plechy? 10 051 200 Kč je podle pokynu soudů aktuální újma při usmrcení člověka. Pořiďte si povinné ručení, které funguje," stálo v inzerátu, na který během Práškova procesu upozornila pardubická soudkyně.

autor: Markéta Šrajbrová