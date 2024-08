"Na rovinu, je to v háji." Hořkost v Ostravě přetekla, Liberty zavalily výpovědi

To, co se očekávalo několik měsíců, je tady. Hutnický gigant Liberty Ostrava oznámil, že chystá propouštění. Několik stovek zaměstnanců se ale rozhodlo nečekat a podalo výpověď už nyní. Hořkost a vztek přetrvávají. "Firma nás zklamala, chyběly nám informace," shodují se. Většina ale věří, že si zaměstnání najde. S tím jim přímo na místě pomáhají zaměstnanci úřadu práce.

"Máš strach, že to tady končí? Přidej se k nám o dvě ulice vedle," stojí na letáčku, který do přístřešku tramvajové zastávky u ostravské Nové huti umístila nedaleká firma na výrobu dřevostaveb. Je čas odpoledního střídání služeb, kdy tady v dřívějších dobách bylo narváno. Jenže ty časy jsou pryč.

Kdo sem dorazí, ten si to většinou neštráduje k hlavní bráně hutnického giganta Liberty, ale k blízké budově učiliště. Hned v přízemí je okolo dveří s cedulkou, která upozorňuje lidi, aby nevstupovali bez vyzvání, natlačená asi třicítka mužů. Občas se otevřou dveře a jeden z nich se vsouká dovnitř. Zbytek musí čekat dál. "A to je tady teď ještě klid," říká jedna z pracovnic úřadu práce.

Všichni sem dorazili z jednoho důvodu. "Přišel jsem sem dát dnes výpověď," říká muž středního věku s plnovousem usazený v křesílku, kde se štosem papírů v ruce čeká na kolegy. Podle vedení Liberty sem s tímto účelem přišlo v posledních dnech přes pět set lidí.

Je poslední červencový den. Tedy více než sedm měsíců od toho, kdy firma Liberty dala svým zaměstnancům předčasný vánoční dárek v podobě sdělení: do 3. ledna nemusíte chodit do práce. Už tehdy bylo nějakou dobu jasné, že se schyluje ke krizi - vyšlo najevo, že hutnický gigant má kvůli poklesu poptávky problém splácet účty za energie firmě Tameh.

Jenže z pár dnů strávených doma se staly měsíce. Do práce se vrátila jen drobná část zaměstnanců, zbytek marně čekal na rozuzlení. Koncem července Liberty oznámila, že ji nevratně zavře a oproti předchozím prohlášením také to, že se chystá propouštět. Odboráři už dostali seznam 2300 z 5000 zaměstnanců huti, kteří mají být na podzim propuštěni.

Mnozí z nich ale nechtěli čekat, jestli se jejich jméno objeví na seznamu a co s firmou bude dál. Minulý pátek soud zakázal zkrachovalé Liberty Ostrava nakládat s podstatnou částí jejího majetku, čímž vyhověl návrhu insolvenčního správce.

"Táhne se to dlouho, není žádné světlo na konci tunelu. Natahovali to, nemuselo to vůbec dojít do bodu, kde teď jsme. Vadila mi neprůhlednost podnikání a záměrů ve vedení," říká v budově učiliště Martin, který posledních osm let pracoval v obchodním oddělení Liberty. Upozorňuje, že nyní je zde nával proto, že kdo podá výpověď v červenci, získá nárok ještě na dvě průměrné měsíční mzdy.

"Čekal jsem to už dlouho. Chtěl jsem odejít už na konci roku," shoduje se s ním Robert Nevlud. Na rozdíl od mnoha ostatních zaměstnanců chodil do práce i v posledních měsících každý den. Staral se o udržování koksovny. "Přístup firmy hodnotím špatně. Nebyly informace. Ani od odborů, ani ze strany zaměstnavatele. Jsem zklamaný," dodává.

Navíc by stejně hrozilo, že by mu nedorazila mzda. Odboráři po vedení firmy žádají, aby garantovala, že zbývající zaměstnanci dostanou od 1. srpna za svou práci výplaty v řádném termínu. Nyní náhradu mzdy platí zaměstnancům stát, jenže pouze po dobu tří měsíců. Jako poslední se to týká červencové výplaty.

Pro Roberta Nevluda tak končí takřka třicetileté období, kdy pracoval pro huť. Nebojí se ale, že by si novou práci nenašel. "Práce je dost, nabídky mám," říká s tím, že zřejmě přejde k práci řidiče. Uznává ale, že ne každý je v takové pozici. "Někdo je průbojný, někdo není," říká stroze.

Optimistický je i muž s plnovousem a jeho kolega s tetováními na rukou. "My můžeme být vysmátí. Přijdeme o práci, ale jsme v produktivním věku. Takže nemáme problém. Ale ti starší to mají špatné. Mají nalomené zdraví, jsou před důchodem a teď tohle," říká potetovaný muž, který nesděluje své jméno.

Je pravda, že jsou to zejména starší zaměstnanci, kteří na oslovení reportéra reagují odmítavě. "Spěchám, ale řeknu to na rovinu. Je to v háji," říká šedovlasý muž v bílém triku. "Zeptejte se Gupty, ten vám řekne všechno," dodává další starší zaměstnanec s odkazem na majitele Liberty, britsko-indického Sandžíva Guptu.

Pracovníci úřadu práce v úterý přímo ve školicím středisku podniku Liberty Ostrava začali nabízet pomoc zaměstnancům huti ohroženým ztrátou zaměstnání. Ve speciálním projektu chtějí lidem nabídnout rekvalifikace, pomoci jim při hledání vhodného pracovního místa a hlavně nabídnout možnost příspěvku na mzdové náklady u nového zaměstnavatele. Ten může získat až patnáct tisíc korun měsíčně po dobu tři čtvrtě roku.

Mnoho zaměstnanců sem ale nepřišlo dát jen výpověď. Přímo v budově si mohli také nechat poradit od zaměstnanců úřadu práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí nastartovalo projekt Outplacement II. Kromě poradenství zahrnuje i nabídky rekvalifikace nebo nabídku příspěvku na mzdy pro budoucí zaměstnavatele.

Do programu se zapsal i Robert Nevlud nebo Martin z obchodního oddělení. "Snad to pomůže, teprve začínám hledat novou práci. Mám vypracovaný životopis, profil na Jobs.cz. Nejraději bych něco v obchodě nebo logistice," dodává.

Jiní zaměstnanci to ale zatím neřeší. "Do konce roku se budu flákat a pak si najdu práci," říká jeden z mužů, co sem poslední červencový den přišel dát výpověď.

Video: Na procházce Ostravou. Chci, aby měli lidé toto krásné město rádi, říká jeho velká patriotka (13. 7. 2023)