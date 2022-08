Po evropských lídrech zase za voliči. Fiala vyrazil do regionů, jeho ODS hlasy ztrácí

Premiér Petr Fiala se v minulých měsících stýkal hlavně s evropskými politiky, teď plánuje vyrazit na sérii výjezdů mezi voliče v regionech. Hodlá navštívit všechny kraje, aby před zářijovými komunálními a senátními volbami podpořil kandidáty ODS a celé koalice Spolu. Reportér Aktuálně.cz za ním vyrazil do Plzně a Horažďovic na jeho první cestu z této celé série.

Když premiér Petr Fiala vystoupil na plzeňském náměstí z vládní limuzíny a uslyšel od svého ministra kultury a bývalého primátora Plzně Martina Baxy dotaz, jestli má nějaké speciální přání, reagoval okamžitě. "Jsem zde zcela pro Plzeňské," oznámil na začátku cesty, kterou by měl v následujících dnech zopakovat i v dalších regionech Česka.

Pohled na premiéra v ulicích nebyl v posledních týdnech zcela obvyklý. V nich je vidět především lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Ten často na úkor pobývání ve sněmovně, kde má takřka nejnižší účast na hlasování ze všech dvou set poslanců a jako jediný se neúčastní jednání sněmovních výborů, objíždí téměř denně republiku a burcuje proti Fialovu kabinetu.

Naopak premiér v posledních měsících často seděl na Úřadu vlády či ve sněmovně a jako šéf předsedající země Evropské unie absolvoval mnoho mezinárodních jednání. Mezi voliče vyrazil jen ojediněle. Před výjezdem do Plzně naposledy podnikl podobnou cestu na začátku června na jih Moravy, v květnu do Poděbrad a Čelákovic a v březnu na Vysočinu.

V Plzni premiéra od první chvíle obklopili členové ODS a další kandidáti koalice Spolu do komunálních voleb, s nimiž položil květiny k pamětní desce připomínající události 21. srpna 1968. Odtud všichni zamířili na malou venkovní terasu blízké restaurace U Salzmanů, kam jim servírka přinesla pivo a drobnější občerstvení.

"Tak na volební úspěch," pronesl Fiala a přiťukl si s většinou přítomných. Debatu ve větší skupině však znemožňoval okolní hluk například projíždějících tramvají. S premiérem si tak povídal hlavně šéf místní buňky ODS a kandidát na primátora David Šlouf. Řeč vedli především o nedávném rozhodnutí vlády, která k nelibosti některých starostů podpořila vybudování velké továrny na autobaterie koncernu Volkswagen nedaleko Plzně.

Tady je další video ukázka z cesty premiéra Petra Fialy mezi lidi v Plzni. Po minulém kritickém názoru je toto pozitivní reakce. Když jsem tohoto kluka na videu oslovil, netušil jsem opravdu, co řekne. Uvidíte i co předcházelo jeho oslovení. pic.twitter.com/Yq3Vxe1Bxs — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 22, 2022

Zatímco Šlouf upozorňoval, že vznik továrny přinese do regionu například další zahraniční dělníky a s nimi problémy, Fiala rozhodným hlasem dával najevo, že je přesvědčený o správnosti projektu. "To by byla fakt strašná chyba, kdyby to nevzniklo. Pro Českou republiku je to prestižní, strategické a důležité. A Plzni něco takového hrozně pomůže," řekl Fiala. Zdůrazňoval, že boj o továrnu bude ještě velmi obtížný, protože o ni má zájem také Polsko či Maďarsko.

Sezení netrvalo dlouho a všichni opět ve velkém houfu odcházeli na náměstí udělat si společné fotografie. Pochvalovali si přitom, jak si jejich premiér při vládnutí vede dobře.

Byla mezi nimi i Libuše Havelková, která v místní volební koalici zastupuje lidovce. "Je velmi lidský. Doufám, že bude mít stále podporu. Dělá politiku tak, jak lidé doufali. Říká věci srozumitelně, nedělá populistické kroky a jeho politika má pozitivní dopad na lidi. I když jsou před zimou vyděšeni, tak myslím, že se mu daří situaci zvládat," konstatovala Hubáčková.

Fiala v obklopení komunálních politiků koalice Spolu

Z náměstí Fiala zamířil na sportovní akci Sportmanie. I tady ho doprovázela skupina komunálních politiků koalice Spolu. Zde ho občas někdo z kolemjdoucích požádal o společnou fotografii, někdy sám Fiala oslovoval lidi s tím, jak se jim daří. Reakce byly pozitivní. Ukrajinský manželský pár si pochvaloval život v Česku, podnikatel s okny, který zastupuje zahraniční firmu, nadšeně popisoval velký zájem zákazníků. Spokojený byl i mladík, který Fialovi ukazoval, jak házet s míčem na americký fotbal.

"Jsem spokojený s lidmi, kteří jsou nyní ve vládě i jakým způsobem komunikují s veřejností. Sice to vypadá, že pan Andrej Babiš komunikuje lépe, ale je to takové náhodné. Podle mě je v tom lepší premiér. Když se pro něco rozhodne, tak mu věřím," reagoval na dotazy Aktuálně.cz hráč amerického fotbalu Daniel Šejbl.

Tady přináším další video z nedělní cesty za premiérem Petrem Fialou - tentokrát s kritickým názorem na něj a vládu. Zachytil jsem v Plzni starší dvojici, která prohodila jen několik nelichotivých slov, když šel kolem. Potom jsem je oslovil. Reportáž bude na @Aktualnecz pic.twitter.com/0KlrpgD9ZH — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 22, 2022

Když zhruba po půl hodině procházka areálem končila, zazněla u východu první kritická poznámka. "Že se nestydí," pronesla starší žena, když šel Fiala kolem ní. Do debaty s ní se však nepustil a pokračoval dál. Poté poskytl rozhovor regionální televizi a odjel do osmdesát kilometrů vzdálených Horažďovic na tamní pouť.

"Tato vláda nedělá nic pro české lidi," tvrdila zmiňovaná žena poté, co ji reportér Aktuálně.cz oslovil. "Nedělá nic pro mladé lidi. Všechno se to hrne na Ukrajinu. Jako chápu, je tam válka, ale co udělají oni pro nás? Premiér je pánbíčkář. Jako kněz, když káže," vysvětlovala žena, která se svým mužem a dvěma psy vyrazila na procházku.

"Všechno je báječný, úžasný a neděje si nic. Řekla bych, že je zaprodanec," pronesla ostře a na otázku, proč Fialu neoslovila, odpověděla, že ho prý nechce ani vidět. "Když to vidím, zkazil mi den," řekla na odchodu.

Od Kočky dostal Fiala perníkové srdce

Ačkoliv by se na lidové pouti v Horažďovicích mohl Fiala setkat více s řadovými lidmi, i tady jej doprovází hned několik politiků. Občas ale za premiérem dorazí i místní, kteří ho sami nebo ve skupince poprosí o společnou fotografii. Ani zde nečelí svým kritikům.

Jeden ze stánkařů se Fialovi představil jako člen známého kolotočářského rodu Kočků, který provozuje atrakce například na Matějské pouti, a předal premiérovi perníkové srdce. "Děkuju, to je krásné. Srdce z pouti je hrozně hodnotná věc," reagoval Fiala.

Úsměvný moment z nedělních Horažďovic, kdy mě zajímalo, jak reaguji lidé na premiéra PF - a jak on na ně. “Dobrý den, já jsem Kočka,” říká muž na videu :) A daruje mu srdce. Jen dodám, že PF nemá s rodem Kočků nic společného, šlo o spontánní setkání. Více bude na @Aktualnecz pic.twitter.com/auVePv7q3f — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 22, 2022

Když už s někým premiér mluvil, nejčastěji se ptal živnostníků u stánků, jak se jim daří. "Lidé sice chodí, ale nadávají, že je všechno drahé," posteskla si žena, která měla s manželem na pouti stánek s občerstvením. "No jo, to se nedá nic dělat," odpovídal jí Fiala, když přijal její pozvání na pivo. Žena s mužem si mu pak postěžovala, že zákazníci mají malý zájem o pivo. "Hlavně, aby dopad nebyl moc velký. Tak jo, ať se vám daří," rozloučil se Fiala.

S nejostřejší kritikou se premiér setkal ve chvíli, kdy se chystal zajet k bývalým kasárnám, kde před lety sloužil několik měsíců jako voják. V okamžiku, kdy míjel rušnou silnici, zazněla prostorem hlasitá věta. "Jdi do h*jzlu, šmejde," zakřičel kdosi z auta, které jelo rychle dál. Premiér se tvářil jakoby nic neslyšel a dál se ptal místních funkcionářů na současný osud kasáren.

Premiér se s kritikou příliš nesetkal, jeho ODS ale ztrácí podporu

Ačkoliv se až na tento výkřik premiér s větší kritikou na návštěvě v Plzeňském kraji nesetkal, podle průzkumů veřejného mínění jeho ODS voliče spíše mírně ztrácí, zatímco opoziční hnutí ANO dál posiluje. Podle červencového průzkumu společnosti Median zaznamenala ODS pokles preferencí, voličského jádra i potenciálu. Zástupci ODS slova o poklesu odmítají, argumentují, že jediným měřítkem jsou volby. Podobně reagoval i Petr Fiala loni před parlamentními volbami, které jeho koalice Spolu nakonec vyhrála, přestože preference dlouho favorizovaly ANO.

Premiér na otázku reportéra Aktuálně.cz, co říká na nálady lidí v Česku a zda se neobává eskalace nespokojenosti, reagoval nejdříve stížností. Podle něj se snaží opozice rozeštvávat společnost.

Já se s žádnými hrubými nebo negativními reakcemi nesetkávám, sdělil mi včera premier P. Fiala, když jsem se jel podívat,jak na něj reaguji lidé, jestliže jde mezi ně. Skutečně jsem neviděl, že by za ním nějaký kritik přišel. Jak je to možné? Co myslíte? Více bude na @Aktualnecz pic.twitter.com/RJV4nRvNq4 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 22, 2022

"Důležitější je ale to, že část lidí skutečně pociťuje obavy z budoucnosti. Lidé se obávají, jaké důsledky pro nás bude mít válečný konflikt na Ukrajině, setkávají se se zvýšenými cenami energií a s dopady inflace. Atmosféra určité nejistoty, jak to bude v budoucnosti, tady je," řekl a již tradičně zopakoval, že vláda nenechá nikoho padnout.

Obavy z toho, že by on sám či vláda nemuseli situaci zvládnout, nemá, ačkoliv připustil, že tato doba není jednoduchá. "Čelíme problémům, které si ještě před nějakou dobou nikdo nedovedl představit. Uvědomme si, že nedaleko od nás zuří válka a mění se světový řád," prohlásil Fiala.

"Chci vidět Českou republiku mezi deseti nejúspěšnějšími zeměmi světa a nechci, aby v naší zemi znovu vládli populisté za podpory extremistů. Byl bych rád, aby naše vláda nebyla projektem jen na čtyři roky," sdělil premiér, který se ve čtvrtek chystá na cestu do dalšího regionu, tentokrát na jih Čech a na Vysočinu.