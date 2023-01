Není možné, aby to bylo od nás, odmítl šéf firmy Energoaqua vinu za otravu Bečvy

Ředitel společnosti Energoaqua Oldřich Havelka u vsetínského okresního soudu popřel, že by on nebo podnik způsobili otravu řeky Bečvy, jak jim klade za vinu obžaloba. Vinu popřel také zmocněnec firmy Vladimír Kurka. Firmu a jejího ředitele státní zástupce obžaloval z poškození a ohrožení životního prostředí. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Před zahájením hlavního líčení Havelka novinářům řekl, že obžalobu vnímá jako neoprávněnou. "Nesouhlasím v podstatě se všemi body skutkové věty, které jsou popsány. Já nesouhlasím, že jsem to udělal, to je první věc, nemám jak to udělat samozřejmě, i z mé pozice. A zadruhé, že Energoaqua to udělala, s tím nesouhlasím taky," řekl Havelka. "Cítím se naprosto nevinný," řekl následně před soudem, kde nyní pokračuje ve své výpovědi. Vypovídat by měl také Kurka, který uvedl, že společnost Energoaqua se cítí nevinná.

Firma Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Obžaloba, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly právě tímto kanálem.

Podle státního zástupce Jiřího Sachra byla čistírna dlouhodobě provozována v rozporu se zákony, byly v ní prováděny neodborné zásahy a vypouštěla nedostatečně vyčištěné odpadní vody. Podle Havelky společnost nenakládala s odpady, jak uvádí obžaloba, ale s odpadními vodami, a to v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy.

V září 2020 podle obžaloby firma způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to minimálně na 37 kilometrech řeky. Podle Sachra to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb různých druhů, velikosti a stáří. "Úmyslně poškodili vodu, a to na větším území," uvedl k vině Havelky a firmy žalobce.

Zástupci obžalované firmy tvrdí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od vyústění firmy Energoaqua a je podle nich tedy prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla ona. "Není možné, aby to bylo od nás. Žádná havárie ani provozní událost se neudála v naší společnosti," řekl Havelka. Hypotézu znalce Klicpery považuje za nereálnou. "Jsou zpochybněné jakékoliv chemické a fyzikální zákony," uvedl k ní Havelka.

Také někteří rybáři a vědci míní, že zdroj znečištění musel být blíže k místu nálezu prvních uhynulých ryb. Obhajoba tvrdí, že předložila soudu před několika dny revizní posudek, který vyvrací závěry Klicperova znaleckého posudku. "Jsou i jiné výpusti, ze kterých to mohlo být vypuštěno," řekl Havelka.

Rybáři požadují v kauze náhradu škody bezmála pěti milionů korun. Dalších zhruba 666 tisíc korun žádá Povodí Moravy, přibližně 750 tisíc korun ministerstvo zemědělství. Ekologická havárie postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

