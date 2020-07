Rathův bývalý poradce Bušina má jít za daňové úniky na šest let do vězení

Pražský krajský soud uznal bývalého investičního náměstka středočeských krajských nemocnic Filipa Bušinu vinným v kauze údajných daňových úniků. Soud ho poslal na šest let do vězení, měl by také zaplatit 10,5 milionu korun jako peněžitý trest. Bušina, který byl také poradcem středočeského hejtmana Davida Ratha, vinu dlouhodobě odmítá. Rozsudek není pravomocný.

Středočeský krajský soud Bušinu odsoudil jen v části obžaloby, v některých bodech jej viny zprostil. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. Bušina, který byl poradcem středočeského hejtmana Davida Ratha, ale také investičním náměstkem středočeských krajských nemocnic vinu dlouhodobě odmítá. Obžaloba tvrdila, že jeho skupina způsobila škodu 630 milionů korun. Předseda trestního senátu Robert Pacovský rozsudek teprve odůvodní. Kauza se týká podezření z krácení daně a praní špinavých peněz v souvislosti s fiktivními fakturami za reklamní činnost. V případu bylo původně obžalováno 14 lidí. Krajský soud v Praze v roce 2015 uznal osm z nich vinnými, zatímco Bušinu a další lidi včetně úředníků obžaloby zprostil. Soud tehdy uvedl, že nebyly nalezeny důkazy, které by "umožnily popsat jejich konkrétní jednání a zapojení do trestné činnosti." Odvolací senát pražského vrchního soudu o tři roky později potvrdil odsuzující část rozsudku a mírně upravil uložené tresty. Zprošťující verdikt ale zrušil s odůvodněním, že krajský soud může použít odposlechy, které jako důkaz v minulosti zamítl. Ty krajský soud následně v novém hlavním líčení provedl. Ze zbylých obžalovaných se podle soudu trestné činnosti dopustili David Belous a Martin Bušanský. Ohledně viny zbylých obžalovaných se soud dosud nevyjádřil. Obžaloba tvrdí, že Bušina byl mezi lety 2007 a 2009 součástí skupiny organizující stamilionové daňové úniky v souvislosti s fiktivními fakturami za reklamní činnost. Podle obžaloby figurují v případu "prázdné" firmy bez zaměstnanců a tzv. bílí koně, tedy nastrčení jednatelé, kteří neměli ani představu o své pozici a činnosti firmy.