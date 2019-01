Rath neuspěl. Za to, že ho eskorta vodila k soudu v poutech, dostane jen 12 tisíc

Bývalý středočeský hejtman David Rath dostane 12 tisíc korun za to, že ho eskorta v závěru jeho vazby vodila k hlavnímu líčení v poutech, potvrdil pražský městský soud, který zamítl odvolání jak Ratha, tak i ministerstva spravedlnosti. Lékař požadoval celkem 30 tisíc korun. Podle názoru ministerstva by pro muže bylo dostatečným odškodněním konstatování, že stát porušil jeho práva.

"Napadený rozsudek je věcně správný. Máme za to, že 400 korun za jednu eskortu je dostatečným odškodněním," konstatoval soudce Pavel Vlach. Ani Rath, ani zástupce úřadu si dnešní rozhodnutí poslechnout nepřišli, vyhlášení verdiktu se tak zúčastnili pouze novináři.

Přiznaná částka se týká období, které Rath ještě trávil ve vazební cele, ačkoliv podle následného rozhodnutí Ústavního soudu tehdy už bylo další prodlužování jeho vazby nezákonné. Ke středočeskému krajskému soudu byl v té době předveden v poutech celkem třicetkrát, přičemž za každou cestu se domáhal tisícikoruny.

Vlach zdůraznil, že středeční rozsudek nemá nic společného s výsledkem Rathova trestního stíhání a je pouze důsledkem zrušení vazebních rozhodnutí Ústavním soudem. "Pokud by žalobce nebyl ve vazbě, nebyl by k hlavnímu líčení eskortován pomocí pout, ale chodil by k němu tzv. na volné noze," podotkl soudce.

Rath v žalobě dříve kritizoval i to, že ho dozorci na jednání údajně předváděli nestandardním způsobem, který označil jako "vláčení". Justice však tento argument neuznala s tím, že eskorta použila nejmírnější pouta s řetízkem, tedy zákonné zajišťovací prostředky.

Policie zadržela Ratha kvůli podezření z přijímání úplatků v květnu 2012, ve vazbě byl do listopadu 2013. Podle nepravomocného trestního rozsudku si má bývalý politik odpykat za korupci 8,5 roku vězení. Tento měsíc začala justice projednávat další větev jeho kauzy.