Rath "vážně zvažuje" kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu

Bývalý hejtman David Rath, toho času nepravomocně odsouzený za korupci a ovlivňování zakázek, "vážně zvažuje" kandidaturu do Evropského parlamentu za stranu Česká suverenita. V Bruselu by rád prosazoval české zájmy. Pokud by byl zvolen, získal by poslaneckou imunitu, kterou by mu však Evropský parlament pravděpodobně brzy odebral.

"Začala na toto téma probíhat jednání s Janou Volfovou (předsedkyní České suverenity - pozn. red.) a vzal jsem si čas na rozmyšlenou. Vážně to zvažuji, protože Česká suverenita chce v Evropském parlamentu vrátit právo veta pro jednotlivé členské státy, a to považuji za klíčové pro zachování naší svobody a kultury," potvrdil Rath pro Aktuálně.cz informaci o možné kandidatuře, s níž dříve přišla právě Volfová.

"V těchto (senátních - pozn. red.) volbách dosáhl pan Rath na pět procent podpory voličů, což odpovídá současným údajným preferencím ČSSD," vysvětlila Volfová, proč si strana vybrala za kandidáta právě nepravomocně odsouzeného politika. Rath se přitom v barvách České suverenity ucházel o post senátora v Litoměřicích, se ziskem 4,97 procenta hlasů se však umístil až na sedmém místě.

Těsněji pak neuspěl ve své snaze stát se zastupitelem Hostivice u Prahy. Podle prvních výsledků v komunálních volbách dokonce uspěl, ale Krajský soud v Praze později rozhodl, že jeho zvolení bylo neplatné - část kandidátů Rathova uskupení Zdravá Hostivice si totiž do voleb nezařídila ve městě trvalý pobyt.

Rath by podle svých slov v Evropském parlamentu usiloval také o další změny. "Ještě mě láká možnost zkusit výrazně zredukovat počty bruselských byrokratů a prosazovat jejich vyhazov."

"Europoslanci mají imunitu, ale Rathovi by dlouho nevydržela"

Rath byl již dříve nařčen z toho, že se za jeho politickými ambicemi skrývá snaha získat imunitu a zkomplikovat tak stále probíhající soudní řízení.

"Pokud by byl David Rath zvolen, musel by český soud požádat Evropský parlament o zrušení jeho imunity. Požadavek by posoudil výbor pro právní záležitosti, který by vydal doporučení parlamentu. Ten by následně hlasováním rozhodl, zda by byl Rath imunity zbaven, či nikoliv," popsala případné řízení mluvčí Evropského parlamentu Marjory van den Broeke.

Europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL) pak dodal, že na základě dosavadních zkušeností je velmi pravděpodobné, že by parlament Rathovi imunitu odebral.

Nebyl by to přitom první případ, kdy by plénum muselo vydání českého europoslance řešit - v roce 2009 zbavil Evropský parlament imunity také tehdejšího poslance Miloslava Ransdorfa (KSČM), který byl vyšetřován kvůli ublížení na zdraví z nedbalosti, když v Praze srazil autem ženu.

Rath byl letos v červnu již podruhé uznán vinným z korupce a ovlivňování zakázek ve Středočeském kraji. Krajský soud ho za to potrestal 8,5 roky vězení a propadnutím zhruba 22 milionů korun, které politikovi zabavila policie.