"Rakušane, budeš viset." Ještě jednou a Netíka čekají dva roky vězení, chce žalobce

Nepravomocně odsouzený dezinformátor Jakub Netík brzy předstoupí před trestní soud znovu. Důvodem je jeho vystoupení na jedné z loňských demonstrací proti vládě, kde vyhrožoval smrtí ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN). Policie pod dozorem státního zastupitelství případ vyřídila ve zkráceném řízení. Aktuálně.cz nyní zjistilo, jaký trest navrhuje Netíkovi žalobce.

Loni v září byl dezinformátor Jakub Netík jedním z řečníků, kteří během demonstrace proti vládě Petra Fialy (ODS) uspořádané v Praze vystoupili s mikrofonem na pódiu. Stejně jako jeho předchůdci promluvil mimořádně ostře, jeho projev však oproti ostatním vyústil ve vyhrožování.

"Rakušane, vládo, prezident Putin zná viníky. A stejně jako on visel tam na té budově, tak i vy všichni vlastizrádci tohoto národa, kteří adorujete fašismus v této zemi, budete taky viset. Do jednoho," křičel Netík do mikrofonu. Odkazoval na podobiznu ruského vládce v pytli na mrtvoly, kterou nechal ministr vnitra vyvěsit na budovu svého úřadu.

Jelikož z Netíkova projevu existuje videozáznam, který pražským kriminalistům z odboru extremismu a terorismu posloužil jako důkaz, případ uzavřeli ve zkráceném řízení. Místo obvinění a následného návrhu na obžalobu kauzu po základních úkonech předali žalobci, který vypracoval návrh na potrestání. Aktuálně.cz zjistilo jeho podobu.

21 měsíců podmíněně odložených na 42 měsíců

"Státní zástupce navrhl uložit podezřelému úhrnný trest odnětí svobody 21 měsíců, jehož výkon bude podmíněně odložen na zkušební dobu 42 měsíců," potvrdil redakci Michal Prokop, místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 7, jenž o potrestání Netíka bude rozhodovat.

Jde o přísnou podmínku. Jestliže ji soud potvrdí, Netík v případě dalšího deliktu skončí nejméně na 21 měsíců za mřížemi. Kriminální minulost už přitom dezinformátor má. Loni v prosinci ho litoměřický okresní soud za popírání genocidy potrestal 15 měsíci s podmíněným odkladem na tři roky.

"Tyjo, ukrajinský žoldáci vraždí vlastní národ, vlastně čistí Rusy. Jo, a my jsme fašisti," komentoval mezi 25. únorem a 3. březnem 2022 začátek ruské invaze na Ukrajinu na sociálních sítích. Trestných výroků v tomto případě pronesl vedle citovaného dalších sedm. Verdikt není pravomocný, Netík se odvolal k ústeckému krajskému soudu.

Vedoucí žalobců v Praze 7 Jiřina Froňková Aktuálně.cz potvrdila, že v aktuálním případě čelí Netík hrozbě trestu kvůli vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci, nebezpečnému vyhrožování a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. U Obvodního soudu pro Prahu 7 proběhne hlavní líčení 27. února.

"Tahle slova v životě neodvolám!"

Netík svá problematická vyjádření nikdy nepopíral ani nezpochybňoval. Opakovaně si za nimi stál. "Tyhle slova neodvolám, nikdy v životě. Jako jsem neodvolal jediné slovo před soudem," prohlásil o výhrůžkách Rakušanovi ještě na té samé demonstraci. Zároveň připomněl, že se ke zpochybňování genocidy přihlásil u litoměřického soudu.

Aktuálně.cz už dříve upozornilo, že Netík nelegálně prodával odčervovací pastu pro koně ivermektin coby lék na covid-19. Státní úřad pro kontrolu léčiv mu za to vyměřil pokutu 50 tisíc korun. "Nikdy jsem nebyl pyšný člověk. Kdyby to tak bylo, lidem bych nepomáhal. Díky tomu se nám podařilo vyexpedovat asi 500 zakázek," řekl Netík na jednom z videí.

Vedle Patrika Tušla a Tomáše Čermáka je Jakub Netík jedním z nejvýraznějších dezinformátorů, kteří se profilovali na tématech popírání závažnosti covidu-19 a podpory režimu ruského vládce Vladimira Putina po útoku na Ukrajinu. První dva jsou za nenávistné delikty ve vězení. Trojici vedle agendy spojují také statisícové dluhy.