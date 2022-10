Proruský dezinformátor Netík dostal pokutu 50 tisíc za prodej pasty pro koně na covid

Aktuálně.cz v lednu popsalo činnost zadluženého malíře pokojů Jakuba Netíka. Muž tisíce svých fanoušků na sociálních sítích odrazoval od očkování proti koronaviru i nošení roušek a jako lék propagoval odčervovací pastu pro koně ivermektin, kterou lidem nabízel. Státní ústav pro kontrolu léčiv za nelegální prodej tablet ivermektinu dal v září Netíkovi pokutu 50 tisíc. Hrozilo mu až 20 milionů.

Jakub Netík je v současnosti jedním z hlavních vystupujících na demonstracích, které míří proti české vládě a kde vystupující i účastníci otevřeně podporují Rusko. Svolává je zadlužený dezinformátor Ladislav Vrabel. I Netík své značné dluhy nesplácí. A stejně jako Vrabel také dříve šířil lži o covidu.

Nejenom, že tisíce svých fanoušků na sociálních sítích odrazoval od očkování, ale zároveň jim ještě letos v lednu jako "zázračný lék" na nákazu nabízel odčervovací tablety či pastu pro koně ivermektin. Státní ústav pro kontrolu léčiv i další experti před užíváním přípravku varovali. Podle nich hrozí předávkování, které je pro tělo toxické. Především ale jeho účinnost proti covidu žádná věrohodná studie nepotvrdila. Ti, kteří mu dají při závažném průběhu covidu přednost před vyhledáním lékaře, mohou ohrozit svůj život.

"I když to tak možná vypadá, nejsem egoistický. Nikdy jsem nebyl pyšný člověk. Kdyby to tak bylo, lidem bych nepomáhal. Díky tomu se nám podařilo vyexpedovat asi 500 zakázek tady toho a pomohlo to několika stovkám lidí," vyprávěl Netík 2. ledna 2022 na videu a mával přitom platíčkem tablet ivermektinu. Video zhlédlo téměř šest tisíc lidí.

"Psali jste mi, že jste se vyléčili během dvou dnů. Víte, že tento lék pomáhá a naše vláda to vědomě pošlapává," dodal s tím, že se člověk musí obětovat a on to prý dělá celou dobu.

Jakmile Aktuálně.cz Netíkovu činnost popsalo, začal novinářům vyhrožovat. "Já doufám, že to, co někdo vyvěsil - norimberský proces 2 -, je pravda a že tady ty hovada všechny pověsí. Doufám, že se tak stane," uvedl ve videu, které na Facebooku živě odvysílal pro více než pět tisíc sledujících. Prověřování výhrůžek policie odložila s tím, že výroky Netíka nebyly trestné.

Na jeho obchody se ale zároveň zaměřil Státní ústav pro kontrolu léčiv. A ten po osmi měsících prověřování konstatoval, že neschváleným prodejem tablet ivermektinu skutečně porušil zákon.

"Panu Jakubovi Netíkovi SÚKL příkazem uložil pokutu ve výši 50 tisíc korun za spáchání přestupku dle zákona o léčivech tím, že nabízel a prodával léčivý přípravek Ivermectin tablets USP, aniž by byl osobou, která je k tomu oprávněna," popsala mluvčí úřadu Klára Brunclíková. Netíkovi přitom za nelegální prodeje hrozila sankce až 20 milionů korun. Netík má aktuálně celkem šest exekucí.

Genocidu nepodporoval, rozhodla nepravomocně soudkyně

Jakmile pandemie covidu začala opadat, Netík začal také šířit lži o Ukrajině. Za to nyní stojí před soudem. Státní zástupce ho obžaloval za podporu genocidy -radoval se z vraždění Ukrajinců Ruskem. A také za šíření poplašné zprávy, protože tvrdil, že vláda vakcínami zabíjí lidi.

"To je taková škoda, že se Putin zastavil jen u ukrajinských hranic. To je taková škoda. (…) Putin zachránil Ukrajinu od tady těch šmejdů, kteří zabíjeli svoje vlastní lidi. Putin je šel zachránit a jsou mu vděční," říkal v době, kdy již ruští okupanti podle zahraničních zdrojů prokazatelně vraždili i ženy a děti. A v dalším videu Netík litoval, že Putin nepřišel i do Česka a nezlikvidoval zdejší vládu. Prý by z toho byl šťastný.

Rusové podle něj osvobozují města od "fašistických zrůd" a on doufá, že by mohli od fašistů vyčistit celou Evropu. Za ty označil i členy české vlády. Celkem Netíka žalobce viní z obhajování a podpory genocidy hned v osmi dalších videích, která mají desítky tisíc zhlédnutí. Hrozí mu až tři roky vězení.

Soudkyně okresního soudu v Litoměřicích Markéta Bitterová minulý týden nepravomocně rozhodla, že Netík nic trestného nespáchal. Videa podle ní nevyvolávala nenávist ani nebyla schopna ohrozit demokracii. "Je to prostě jeho názor na věc," zhodnotila soudkyně. Státní zástupce se na místě odvolal. Případ tak bude pokračovat u Krajského soudu v Ústí nad Labem.