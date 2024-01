V Karviné čekala na Rakušana narvaná hospoda. Fašisto, skandoval na něj chvílemi dav

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan absolvoval první setkání s lidmi v místech, kde má vláda nejnižší volební podporu. V narvané karvinské pivnici na něj přišlo zhruba 200 lidí, kteří jej zasypali ve vyhrocené atmosféře kritickými dotazy. Rakušan musel přítomné několikrát vybízet, aby se zklidnili a on mohl odpovědět. Po skončení debaty si v rozhovoru pro Aktuálně.cz akci pochvaloval.

Karvinská pivnice Centrum v části města zvané Mizerov už zažila hodně, ovšem tentokrát musely místní servírky roznášet dvanáctistupňové pivo Radegast ještě mnohem rychleji než kdykoliv dříve. Hospoda se plnila už dávno před pátou hodinou odpoledne, kdy měl ministr vnitra Vít Rakušan začít setkání, která sám nazval Debaty bez cenzury.

"Dva roky neudělala vláda pro republiku vůbec nic. Peníze se*ou pořád do Ukrajiny. Člověk neslyší nic jiného než jen zbrojení, zbrojení a zbrojení. Všechno mu to řeknu," prohlašuje štamgast Roman, bývalý policista, který má na rozdíl od mnoha přítomných to štěstí, že sehnal místo k sezení. Dokonce bude k ministrovi téměř nejblíž, protože si zajistil místo u prvního stolu.

Sám je prý spokojený. Má dobrou práci, je zdravý a bere výsluhy, takže nemá důvod si stěžovat. Štve ho ale to, co vidí kolem sebe. "Vidím spoustu lidí, kteří tady ve městě berou sociální dávky a roky nepracují. Naproti tomu ti, kdo pracují, nemají žádné velké výplaty. Všechno se jen zdražuje. Je potřeba si to s vládou vyříkat," stěžuje si Roman, kterému přitakává jeho kamarád Vlasta.

Ten vytahuje účtenku z obchodu v polském Těšíně a vyjmenovává z ní, co všechno je za hranicemi levnější než v Česku. Když ji schová, dává se plně obsazený stůl do debaty, jak asi setkání s ministrem bude vypadat. "Slyšeli jsme různé silácké řeči, že by to nemuselo dopadnout dobře. Věřím ale, že to bude v klidu," prohodí Roman.

Rakušan se objevuje s velkým předstihem, aniž by si ho mnozí všimli. Svým oblečením zapadá do skladby přítomných lidí, stejně jako ochranka a policisté v civilu, kteří jsou ve střehu kolem něj. Má na sobě černou mikinu a okamžitě jde k pultu a objednává si točené pivo. "Takto jsem si to tady představoval, je to dobrý," říká nadšeně s půllitrem v ruce a odmítá, že by navzdory narvané hospodě měl nějaké obavy z toho, co ho čeká. "Ne, proč? Zkusíme být k sobě slušní," říká a připíjí si s některými příchozími.

Sotva ale debata začne, ukazuje se, že velká část hostů mu není nakloněna. Někteří na něj už od začátku vykřikují a dávají najevo, co si myslí o vládě. "Demisi," křičí dav nespokojenců, na které Rakušan naléhá, aby se zklidnili, jinak nebude nikdo slyšet jeho odpovědi na otázky. Jak později vyjde najevo, kritikům kromě jiného vadí, že používá výraz "z Karviný" místo "z Karviné", za což se politik omluví.

"Už jsi pokazil vše, na co jsi sáhl"

Nic to ale nezmění na značně emotivní a nepřátelské atmosféře, která se uklidňuje až v druhé polovině setkání, kdy Rakušanovi největší kritici už z hospody odešli. Než se tak ale stalo, měli možnost položit jakoukoliv otázku. "Já se chci zeptat, kdy podáš demisi, protože už si pokazil všechno, na co si sáhl," přechází k tykání jeden z mužů, jehož otázku doprovází nadšený souhlas a potlesk davu. "Možná vás odpověď zklame. Já nehodlám podávat demisi," reaguje ministr, který vzápětí slyší pískot. "Máme volby, které nějakým způsobem rozhodnou, kdo bude v příští vládě sedět," říká.

Další dotazy následují. Týkají se všeho možného, ať už zhoršující se životní úrovně, pomoci lidem, kteří se starají o své vážně nemocné příbuzné, nebo korespondenční volby. Velká část dotazů ale míří na českou podporu Ukrajiny.

"Když tak vehementně podporujete fašistický kyjevský režim, jakou finanční a vojenskou pomoc jste poslali, když americký agresor vraždil lidi v Iráku, Sýrii a Jugoslávii?" zazní jeden z dotazů, opět podporovaný skandováním části přítomných. "Zaprodanci, zaprodanci," míří k Rakušanovi.

"Tím agresivním režimem, který napadl cizí stát, není Ukrajina, ale Rusko," zareaguje Rakušan za dalšího pískotu hostů hospody, kteří v jednu chvíli dokonce skandují: "Fašisto, fašisto."

Takové skandování Rakušana popudí. "Říkat mně, jehož děda byl čtyři roky v koncentračním táboře, že jsem fašista a nacista, je, přátelé, fakt chucpe," ohradí se.

Další z dotazů míří na plachtu, která visela na budově ministerstva vnitra před rokem. Na ní byl vyobrazen ruský prezident Vladimir Putin v pytli na mrtvoly. Rakušan nejdřív zmíní, že Putin je se svým režimem vrah malých dětí a žen na Ukrajině, což vyvolá další nevoli v sále. Vzápětí ale připustí, že tento krok od něj nebyl šťastný.

Takhle to má být, pochvaloval si Rakušan

Další podobnou akci Rakušan plánuje za týden v Sokolově, ani přes místy bouřlivou atmosféru v Karviné setkání rušit nehodlá. "Jestli si někdo myslel, že mě pár výkřiků z publika odradí od toho pokračovat, tak neodradí. Tohle je přesně to, co má být," říká po skončení reportérovi Aktuálně.cz a odmítá, aby byli ve společnosti lidé, se kterými by politici neměli mluvit - byť třeba skandují slova o fašistech a popírají vraždění civilistů na Ukrajině.

"Pokud jde člověk do takového prostředí, musí počítat s tím, že tady budou lidé, kteří ho budou vnímat velmi negativně. Bavit se s kýmkoliv v této společnosti má smysl, stejně jako to, že člověk ukáže, že se nebojí," hájí svůj postup ministr.

I přes výkřiky z davu, které ho vyzývaly k demisi, se v karvinské hospodě našlo po konci debaty několik místních, se kterými si Rakušan dal další pivo, popovídal si s nimi a zároveň jim pózoval na společné fotografii.