Je to nemožné, odmítl Rakušan vládu s ANO. Nepřesvědčila by ho ani výměna Babiše

Debaty o tom, s kým by vládlo hnutí ANO Andreje Babiše v případě volebního vítězství, neustávají. Komentátoři a politologové nejčastěji spekulují o spolupráci s komunisty, Motoristy sobě nebo SPD, pokud se do sněmovny dostanou. Ale také s ODS nebo Starosty. Šéf Starostů Vít Rakušan ovšem Aktuálně.cz řekl, že povolební spolupráci s Babišovým hnutím považuje za nemožnou.

Když Starostové a nezávislí spustili tento týden svou kampaň pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny, jejich předseda Vít Rakušan se ani slovem nezmínil o opozičním hnutí ANO. "Naše kampaň nebude žádný 'antibabiš', protože to nefunguje," sdělil Aktuálně.cz.

Prohlásil to právě ve chvíli, kdy se na ulici setkal s mladým příznivcem ANO. Sbíral tam podpisy lidí pro to, aby mohl kandidovat na lídra STAN. Hnutí totiž rozhodlo, že kdo bude chtít na čelná místa kandidátek, musí sehnat stovky podpisů občanů. "Já se chci s takovými lidmi bavit, protože chci vědět, co se jim na ANO líbí, ale také jim říct, co nabízíme my," dodal Rakušan.

Rakušan a jeho Starostové se chtějí odlišit od stran koalice Spolu i tím, že nebudou v kampani zmiňovat ANO a Babiše. Naopak ODS, lidovci a TOP 09 jsou přesvědčeni, že je nezbytné upozorňovat na možná nebezpečí, která podle nich při návratu ANO k moci hrozí.

Když například ke konci loňského roku sbírali poslanci Spolu hlasy pro svolání mimořádné schůze k odvolání místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka (ANO), mnozí poslanci STAN podepsat odmítli. Odkazovali na to, že by to hnutí ANO v očích voličů spíše pomohlo. Přiživilo to spekulace, zda STAN nezvažuje jít do příští vlády s ANO. To však Rakušan vylučuje.

"Pro mě je to nemožné," řekl tento týden na dotaz Aktuálně.cz. "Na partnerství musí být dva. A já si fakt nedovedu představit spolupráci s hnutím, které zastává 'patriotskou Evropu' a které po letech říká, že zruší důchodovou reformu a další věci," vysvětloval.

Zmínil novou frakci v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu. V ní se spojila především pravicově populistická a proruská uskupení. Například strana maďarského premiéra Viktora Orbána, rakouští Svobodní nebo francouzské Národní sdružení Marine Le Penové. Ve frakci jsou také europoslanci ze dvou českých stran - ANO a Přísahy.

"STAN bude hlasovat podle sebe"

Na připomínku, že i poslanci STAN ve výjimečných případech hlasují s ANO, Rakušan odpověděl, že to rozhodně neznamená sbližování obou hnutí. "STAN bude hlasovat podle sebe a ne podle toho, co si myslí koalice Spolu. My jsme prostě jiná entita," poznamenal.

Rakušana spekulace o možném spojenectví s ANO viditelně štvou. Zejména když je podle něj šíří v kuloárech i někteří poslanci koalice Spolu. "Kdo hlasoval s hnutím ANO v nejdůležitější věci, která změnila naše příjmy?" narážel na rok 2020, kdy tehdy vládnoucí ANO s opozičními ODS a SPD společně zrušily superhrubou mzdu. To sice mírně zvýšilo čisté příjmy lidí, ale zároveň výrazně zasáhlo do státního rozpočtu - výpadek je zhruba sto miliard korun ročně.

Rakušan odmítá povolební spolupráci s ANO i v případě, že by na premiéra navrhlo místo Babiše například Karla Havlíčka či jiného kandidáta. "Hnutí ANO je reprezentované Andrejem Babišem. A i kdyby to byl princip Kaczyński, tak myslím, že se nic moc nezmění," řekl Rakušan. Jarosław Kaczyński je předsedou polské strany Právo a spravedlnost. I když byl premiérem jen krátce a zůstával "jen" poslancem, patřil k nejvlivnějším lidem v Polsku.

