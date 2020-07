Ptejte se vědce Michala Šimíčka, který se zabývá léčbou nádorů. Stíhá i farmařit

Tým Michala Šimíčka se zabývá vývojem buněčné terapie pro léčbu nádorů krvetvorného systému. Ostravské pracoviště už získalo mezinárodní věhlas, jejich výsledky dávají velkou naději v léčbě rakoviny. Jedná se o společný projekt Lékařské fakulty Ostravské univerzity a kliniky hematoonkologie ve FN Ostrava. Položte otázku Michalu Šimíčkovi v seriálu Aktuálně.cz a NF Neuron "Ptejte se vědců".

Imunolog Michal Šimíček pochází z malé moravské vesničky Trnávka u Příbora. Vystudoval imunologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Toužil ale zjistit, jak to chodí jinde. "Nechtěl jsem zůstat v malém českém rybníku, zajímalo mě, jak se dělá věda v zahraničí, a také jsem si chtěl zdokonalit jazyk," říká.

Úspěšně prošel výběrovým řízením na doktorandské studium při Univerzitě v Lovani a získal stipendium přímo od belgické vlády. Stal se tak součástí špičkového mezinárodního týmu. "Bylo to velmi multikulturní prostředí, vlastně žádný Belgičan, každý vědec jiné národnosti, celkem asi sedm různých náboženství. Otevřelo mi to úplně nové obzory," popisuje.

Již jako doktorand úspěšně publikoval v nejlepších vědeckých časopisech a stal se mezinárodně uznávaným vědcem, několik let pak působil jako vědecký pracovník na věhlasném Medical Research Council v Cambridge.

V roce 2017 uvažoval, že by se přesunul blíže k domovu - do Vídně či do Brna. "V tu dobu mě ani nenapadlo, že by se v Ostravě dal dělat výzkum na tak vysoké úrovni," říká. Jenže pak ho oslovili se zajímavou nabídkou z Lékařské fakulty Ostravské univerzity s možností vybudovat vědecké pracoviště na klinice hematoonkologie ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Na tuto nabídku kývl a rozhodně nelituje. Podařilo se mu sem dostat vynikající vědce z Oxfordu či z Barcelony i studenty z Francie, Itálie, Ruska, Indie a dalších zemí. Přesvědčila je možnost působit v rámci mladého týmu, v laboratořích se špičkovým vybavením a zejména perspektiva excelentního výzkumu.

Šimíčkův tým se zabývá vývojem tzv. buněčné terapie pro léčbu nádorů krvetvorného systému. Přes relativně krátkou historii již získalo ostravské pracoviště mezinárodní ohlas, což potvrzují mnohé spolupráce s vědeckými týmy z celého světa.

Michal Šimíček se v roce 2019 stal laureátem Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce. Oceněn byl za "zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci".

Vědu na světové úrovni se snaží skloubit s péčí o ročního syna a s farmařením na rodinné usedlosti na Novojičínsku, kde zdědil statek po prarodičích. Spolu s manželkou pečují o rozsáhlý ovocný sad, několik desítek včelstev a drůbež, uvažují, že si pořídí i ovce.