Zemanovi nevěří 63 procent lidí. Polovina si myslí, že v kauze Vrbětice hájí Rusko

Prezidentu Miloši Zemanovi nedůvěřuje 63 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research. Podle 45 procent respondentů v kauze Vrbětic hájí spíše zájmy Ruska, zájmy Česka hájí podle 22 procent dotázaných. Většina oslovených nesouhlasí s názorem prezidenta, že zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích není dostatečně prokázáno.

Na otázku: "Důvěřujete prezidentu Miloši Zemanovi?" odpovědělo 45 procent lidí, že rozhodně nedůvěřuje, a 18 procent, že spíše nedůvěřuje. Rozhodně prezidentovi důvěřuje deset procent lidí a spíše důvěřuje 19 procent. Zbytek neví.

Zeman v neděli v televizním projevu řekl, že jsou dvě vyšetřovací verze okolností výbuchu ve vrbětickém muničním skladu a je potřeba je prošetřit. S jeho názorem, podle kterého není zapojení ruských agentů do tragického výbuchu dostatečně prokázáno, nesouhlasí 51 procent dotázaných. Opačný názor má 28 procent respondentů. Zbylých 21 procent neví. "Lidé do 34 let v této věci s Milošem Zemanem souhlasí nejméně, největší podporu má naopak ve skupině lidí starších 65 let," uvedla agentura.

Mladší lidé podle ní také častěji souzní s názorem, že prezident zastává ve vrbětické kauze spíše zájmy Ruska. Na 22 procent dotázaných uvedlo, že jsou to české zájmy, které Zeman hájí. Opačný názor má 45 procent lidí.

"Ačkoliv se prezident dlouhodobě těší vyšší důvěře než třeba vláda nebo Parlament, jeho výroky v kauze Vrbětice mohly jeho důvěryhodnost u části obyvatelstva poškodit," uvedl analytik agentury Vít Pavliš. Prezident má větší podporu mezi voliči ANO, SPD a KSČM, méně mu naopak důvěřují příznivci koalic Pirátů a STAN a SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

Sběr dat podle agentury probíhal 28. dubna prostřednictvím Českého národního panelu. Průzkumu se zúčastnilo 565 lidí starších 18 let.

Video: Projev prezidenta Zemana ke kauze Vrbětice