Europoslanci tvrdě proti Rusku: Žádají vyhoštění diplomatů z EU a stopku pro Rosatom

Evropští poslanci žádají, aby byli ze zemí Evropské unie kolektivně vyhoštěni ruští diplomaté jako gesto solidarity s Českou republikou v reakci na odhalení, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích před sedmi lety stály ruské tajné služby.

Brusel (od naší zpravodajky) - Europoslanci to požadují v návrhu prohlášení, které se vztahuje k současné ruské politice a který formulovalo společně několik frakcí včetně nejsilnějších lidovců. Debata o Rusku proběhne na půdě EP ve středu odpoledne, hlasování sedmisethlavého sboru o rezoluci se očekává ve čtvrtek dopoledne.

"(Evropský parlament) odsuzuje pachatele ruských tajných služeb za explozi ve Vrběticích, která představuje porušení suverenity České republiky a je nepřijatelným aktem nepřátelství vůči členu EU; EP požaduje, aby byli pachatelé hnáni k odpovědnosti a byly odškodněny rodiny občanů, kteří při útoku v roce 2014 zahynuli," stojí v návrhu prohlášení.

Europoslanci "hluboce stojí" za Českem v jeho rozhodnutí vyhostit ze svého území agenty GRU a odsuzují následnou reakci Ruska, které poslalo domů dvacet pracovníků české ambasády v Moskvě. Členové Evropského parlamentu zároveň "vyzývají členské státy EU, aby, stejně jako v případě Skripala (pokusu o zabití Sergeje Skripala v Británii v roce 2018, pozn. red.), přistoupily ke koordinovanému vyhoštění ruských diplomatů."

Vyjádření solidarity Evropského parlamentu s Českem navazuje na prohlášení lídrů pěti hlavních frakcí z minulého týdne, kteří se za Prahu jasně postavili. Europoslanci svojí rezolucí sdělují nejen účast se zemí, ale také to, že věří interpretaci kauzy tak, jak ji podala česká vláda. Prezident Miloš Zeman verzi o ruském státním útoku proti Česku naopak zpochybnil.

Stopka pro Dukovany

Výzva v reakci na Vrbětice je součástí celkem dvaadvacetibodové rezoluce k Rusku, o níž budou poslanci debatovat s koordinátorem společné zahraniční politiky EU Josepem Borrellem. Zákonodárci v ní odsuzují agresivní ruskou politiku dovnitř státu i navenek. Konkrétně tvrdě kritizují uvěznění ruského opozičníka Alexeje Navalného a vyzývají k jeho bezpodmínečnému propuštění. Stejně tak odsuzují výhrůžky Ukrajině, na jejíž hranicích Rusko v poslední době shromažďovalo velké množství těžké vojenské techniky.

Pokud by mělo dojít k novému útoku proti Ukrajině, poslanci žádají, že v tom případě by EU měla "okamžitě přestat odebírat ruský plyn a ropu". Do té doby by ale EU neměla sedět se složenýma rukama a měla by podle europoslanců snížit svoji energetickou závislost na Rusku. "Vyzýváme instituce EU a členské státy, aby zastavily dokončení projektu NordStream 2 a také žádaly zastavení kontroverzních jaderných elektráren, které staví Rosatom," stojí v textu prohlášení.

Stopku plynovodu NordStream 2, který přivede ruský plyn do Německa, požadovali europoslanci už několikrát. Výzva k odchodu ruského státního Rosatomu z členských států EU, kde podnik staví elektrárnu v Maďarsku, Finsku a před Vrběticemi o něm uvažovala také česká vláda, se naopak v apelu unijního sněmu objevuje poprvé. Bod zařadili do prohlášení evropští lidovci.

Spoluautory textu byli kromě lidovců ještě socialisté, zelení, evropští konzervativci a liberálové, v jejichž řadách sedí největší česká delegace, poslanci za ANO. "Spojili jsme síly, abychom vyslali světu silný vzkaz ohledně aktivit Ruské federace a jsem za to ráda. Budeme požadovat rozšíření sankcí vůči ruskému režimu. Žádáme také přenastavení celkové strategie EU vůči Rusku," řekla k tomu europoslankyně ANO Dita Charanzová, jedna z hlavních iniciátorů prohlášení.

