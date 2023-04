Vládní strany by ve sněmovně už neměly většinu. ANO mírně posílilo, Piráti ztrácí

Ve volbách do sněmovny by nyní na prvním místě skončilo hnutí ANO s 34,5 procenta hlasů. S velkým odstupem by následovala ODS, kterou by volilo 15,5 procenta lidí. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median. SPD by získala deset procent, Piráti 8,5 procenta a STAN osm procent. Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní komory by byly TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL.

Proti únoru se podpora stran zvýšila nebo stagnovala s výjimkou Pirátů, kteří si pohoršili, a sestoupili tak z předchozího třetího místa na čtvrté, zatímco SPD si polepšilo ze čtvrtého na třetí místo. TOP 09 by podle modelu získala pět procent, sociální demokracie a lidovci po čtyřech procentech. Agentura ale uvedla, že u těchto stran nelze spolehlivě určit, zda jsou nad nebo pod pětiprocentní hranicí. Statistická odchylka Medianu u malých stran je plus minus půl procentního bodu a u velkých stran plus minus 3,5 bodu. Související Stanjura čelí kritice za návrh zvýšit daň na vodu či léky. Zlobí se i vládní poslanci Proti únorovému modelu si nejvíce, o 2,5 bodu, polepšilo ANO. Podpora ODS, SPD, STAN, ČSSD a KDU-ČSL posílila mírně, v rozmezí od půl bodu do jednoho. U TOP 09 stagnovala a preference Pirátů spadly o tři procentní body. KSČM, Přísaha, Zelení, Trikolora i další strany by se v nynějších případných volbách opět nejspíš ocitli mimo sněmovnu, uvedli autoři průzkumu. Sněmovních voleb v březnu by se zúčastnilo 63,5 procenta respondentů průzkumu, dalších 14 procent by účast zvažovalo. Určitě by hlas neodevzdalo 16,5 procenta dotázaných a šest procent by spíše k volbám nešlo. "Proti minulému volebnímu modelu pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast," doplnil Median. Průzkumu se mezi 2. březnem a 3. dubnem účastnilo 1006 lidí starších 18 let.

