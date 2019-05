Projedl milion a půl korun a projel celé Česko. Hejlík vydává knihu 365 gastro tipů

Na svoji facebookovou stránku Gastromapa přidává každý den jeden tip. Úspěšně se chytila aplikace, která funguje jako rozcestník na všechny zaznamenané podniky. A teď oblíbený gastro bloger Lukáš Hejlík dokončil další projekt: knihu s tipy na ty nejzajímavější podniky z Česka.

Jmenuje se 365 - Gastromapa Lukáše Hejlíka a je završením jeho šestiletého koníčku a nekonečných cest po půl druhém tisíci podniků, kde za tu dobu projedl milion a půl korun. Funguje jako spolehlivý společník na cesty; i jako motivátor k tomu, abyste na výlet vyrazili, uvádí magazín Hospodářských novin ego!

Obsahuje 365 podniků, 52 dalších doporučení, 31 kapitol, 24 map, 12 průvodců, 7 speciálů. Nabízí tipy od fine diningu po foodtrucky, ale také doporučení na výlety. Vychází v nákladu 12 tisíc kusů. Prodává se ve vybraných z 365 míst (seznam) a v knihkupectvích včetně těch on-line.

Také díky Hejlíkově divadelnímu projektu LiStOVáNí, který je cyklem scénických čtení po celém Česku, prozkoumal takřka vše, co se dalo. Jeho cesty často bývají zběsilé a dovedou ho na nečekaná místa, proto v knize najdete podniky z velkých měst, ale i těch nejzapadlejších adres.

Inspekce probíhají jako každá jiná návštěva restaurace. "Všechno si to sním, nafotím, zaplatím a asi za měsíc se o tom snažím napsat tak, abych se vyvaroval všech předsudků, snažím se myslet za hosta, za podnik a vycházet ze všech těch svých návštěv, porovnat okolnosti, trendy, kvalitu, ceny. Nebýt prudký, spíše milý," popisuje.

Celý projekt vzešel z Hejlíkovy touhy přinášet tipy na místa, kde si pochutnat a mít z jídla zážitek, ze zápalu pro gastro svět. A v tomto duchu se nese dodnes. Pokud mu personál podniku nabídne neplatit, dává Hejlík dýško ve stejné výši, jako je útrata. Žádné placené reporty v knize ani v aplikaci nenajdete, podniky vybral jen dle svých osobních preferencí.

Heslo, které dlouhodobě razí, zní: Je lepší si trochu zajet, než se hodně spálit. Jak ale poznat opravdu dobré místo? "Musí mít koncept, který lidi pochopí, docení, který jim také trochu nastaví zrcadlo. Podnik, na který budou jeho hosté pyšní, v obci, městě, ve čtvrti nebo ulici. Podnik, který se opírá o to nejlepší z tradic a přitom přináší hostům věci, které by pohostinství mělo v roce 2019 reflektovat," popisuje svá kritéria. "A je úplně jedno, jestli je to luxusní restaurace, obědové bistro, odpolední kavárna, stánek u cyklostezky."

Celý projekt vznikal ve spolupráci s fotografkou Adrianou Fialovou, jejímiž fotografiemi, které samy o sobě vybízejí k ochutnávce, je prošpikována celá kniha. "Chci, ať nad ní lidé jí a mají jí s sebou v tašce. Nechci, aby zapadla do knihovny," říká Hejlík. Náklady na projekt činily 1,2 milionu korun.

Jeho "předskokanem" byla aplikace, která funguje od února. Do jejího vývoje Hejlík investoval 300 tisíc korun (podobně jako u knihy mu pomohli sponzoři). Během úvodního měsíce se prodávala za 99 korun a koupilo si ji zhruba 4 200 lidí. Od března je ke stažení zdarma, dnes má přes 30 tisíc uživatelů. "V druhé verzi aplikace, dost možná příští únor, plánujeme možnost vkládat si k podniku svoje poznámky, udělat si seznam míst, kde jste byli, překlikávat do diskuze na Facebooku," přibližuje.

Internetový či mobilní projekt teď dostal i fyzickou podobu.

