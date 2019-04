Češi obědvají v průměru za 121 korun. O sedm korun dráže než loni, ukázal průzkum

Ceny obědů v Česku za poslední rok stouply o sedm korun. Češi za ně letos v březnu platili v průměru 120,50 Kč. Nejrychleji rostly útraty za obědy v Ostravě, Olomouci a Jihlavě, nadprůměrný růst vykázalo i Ústí nad Labem. Vyplývá to ze zjištění společnosti Edenred, která nabízí stravenky Ticket Restaurant. Nejdražší obědy jsou stále v Praze. Důvodem zdražování je mimo jiné inflace.

Zatímco průměrný růst cen obědů v Česku dosahuje šesti procent, v Ostravě to bylo 7,2 procenta a v Olomouci 6,8 procenta. Nadprůměrný růst vykázalo sedm krajských měst včetně Ústí nad Labem. "V absolutních částkách výdajů za oběd tato města, známá nižšími průměrnými mzdami, stále zaostávají, ale rozdíl mezi nimi a Prahou či Brnem se už nezvyšuje," uvedla Daniela Pedret z Edenred. Jedním z důvodů podle ní je růst životní úrovně.

Dříve se na růstu cen obědů podílely zejména Praha s Brnem, v ostatních městech ceny obědů i útraty stagnovaly. V Praze je tentokrát růst pod českým průměrem, oběd tu za rok podražil o 7,50 Kč na průměrných 135,90 Kč, což je ale stále nejvíc v ČR. V Brně se lze najíst za průměrných 127,20 Kč, zatímco před rokem to bylo zhruba 120 korun. Nejlevněji lze oběd pořídit v Jihlavě či Olomouci, kde jeho průměrná cena nepatrně překračuje 110 korun.

Ceny jídel začaly výrazně růst v březnu, uvádí společnost Edenred. Na počátku roku útraty za obědy tradičně stagnovaly, což firma vysvětluje střídmostí lidí po svátcích. Výrazný růst cen v březnu je daný inflací, která byla nejvyšší za posledních šest let. "Restaurace to samozřejmě promítají do cen. Na druhou stranu lidé jsou ochotni si připlatit, neboť se chtějí kvalitně najíst a nešetří," uvedla Pedret.

Nejčastější hodnota stravenek v Česku se nyní pohybuje kolem 100 korun. Za jeden průměrný oběd si tak Češi připlácejí asi dvacetikorunu. Hodnota ideální stravenky, při které firmy i zaměstnanci dosáhnou maximální daňové úspory, je podle Edenred letos 123 korun.

Na konci roku 2015 cena průměrného obědu v Česku činila 101,70 koruny. O rok později po vlně zdražení v souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb to bylo o šest korun více. Restaurace musely od 1. prosince 2016 začít evidovat tržby elektronicky, současně se ale snížila sazba daně z přidané hodnoty pro stravovací služby z 21 procent na 15 procent. V roce 2017 zdražily obědy zhruba o čtyři koruny a loni téměř o osm korun.

Edenred sleduje reálné útraty zaměstnanců za obědy od prosince 2015. Každý měsíc tvoří statistiku téměř 1,3 milionu transakcí v restauracích. Index je sestavený z plateb více než 150 000 tuzemských zaměstnanců, kteří k úhradě obědů používají platební stravenkovou kartu.