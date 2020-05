Proč zůstal Janoušek na svobodě: Bál se koronaviru, ve vězení by neměl dost péče

Politický podnikatel Roman Janoušek se bál, že při návratu za mříže z přerušeného trestu by riskoval větší hrozbu nákazy koronavirem. Onemocnění by kvůli jeho stavu - má chronické neurologické potíže - prý mohlo mít těžký průběh. Na zmíněné argumenty soud přistoupil, proto mu pobyt na svobodě prodloužil o rok. Vyplývá to z odůvodnění verdiktu, které má deník Aktuálně.cz k dispozici.

"Žádost odsouzeného je důvodná. Podrobnými lékařskými zprávami byl prokázán aktuální zdravotní stav odsouzeného, který prokazatelně trpí onemocněním, které lze považovat za tzv. těžkou nemoc ve smyslu ustanovení § 325 odst. 1 trestního řádu. Jedná se o nemoc, v důsledku které hrozí odsouzenému bezprostřední nebezpečí smrti," stojí v odůvodnění rozhodnutí, které Aktuálně.cz získalo a na něž upozornily také Seznam Zprávy. Lobbista úzce spjatý s érou pražského primátora Pavla Béma z let 2002 až 2010 se měl vrátit do vězení před čtyřmi týdny. Dostal pravomocný trest ve výši 4,5 roku za to, že v opilosti srazil ženu. V cele zatím strávil necelých 16 měsíců. Kvůli zdravotním problémům - Janoušek trpí chronickým subdurálním hematomem - má po opakovaných rozhodnutích soudu přerušený trest od března 2016. Související Za mříže až za rok. Soud odložil lobbistovi Janouškovi nástup do vězení kvůli zdraví Naposledy přesvědčil Krajský soud v Brně, jenž má jeho výkon trestu na starosti, v neveřejném jednání 15. dubna. Dosud nebylo jasné, proč mu vyhověl a pobyt na svobodě mu prodloužil do 30. dubna příštího roku. Z odůvodnění verdiktu plynou podrobnosti. Podle soudu stávající epidemiologické podmínky v kombinaci s Janouškovou chorobou by mohly vážně ohrozit jeho život. "V současné době, jak bylo prokázáno stanoviskem Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, nelze odsouzenému v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody, ani v podmínkách mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb zajistit odpovídající lékařskou péči bez toho, že by došlo k ohrožení života odsouzeného, trpícího tímto těžkým onemocněním (hematomem, pozn. aut.)," píše se v třístránkovém usnesení soudkyně Jaroslavy Bartošové. Nelze stoprocentně vyloučit zhoršení stavu Janoušek žádost o další přerušení trestu adresoval soudu v březnu. Vedle pokračujících neurologických potíží výslovně zmínil obavu z toho, že vzhledem k jeho chorobě by pro něj případná infekce nemocí covid-19 představovala vážnou hrozbu. Jako rizikový pacient, uvedl v žádosti Janoušek, musí respektovat řadu preventivních opatření, která může údajně dodržovat jen na svobodě. "V podmínkách výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody je, podle jeho názoru, prakticky nemožné, aby taková hygienická omezení dodržoval, a proto je aktuálně výkon trestu pro něj výrazně rizikový, resp. nemožný," citoval soud Janouškovy hlavní argumenty. Než brněnská krajská instance rozhodla, požádala o posouzení Janouškova zdravotního stavu na základě jím dodaných podkladů lékařskou komisi vězeňské služby. Lékaři 2. dubna vypracovali zprávu, podle níž by sice vězeňská služba ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními fungujícími mimo její působnost mohla Janouškovi poskytnout odpovídající péči, přesto by nebylo možné stoprocentně vyloučit zhoršení jeho stavu. Komise navíc upozornila, že lékařská péče, ambulantní i lůžková, je kvůli koronavirové epidemii omezená a v důsledku toho hůře dostupná. Vysoce rizikové prostředí "Vězeňská služba ČR nemůže garantovat zajištění bezodkladného a včasného vyšetření odsouzeného mimovězeňskými poskytovateli zdravotní služby," uvádí soud závěry lékařů. Problém pro Janouška by podle nich mohl nastat i ve vězeňských zařízeních, protože tamější zdravotní kapacity jsou zase primárně určené pro nemocné koronavirem. "Vězeňské prostředí je z epidemiologického hlediska vysoce rizikové, a je proto žádoucí omezit pohyb do věznice i z věznice na naprosté minimum," přidala další argument komise. Soudu proto doporučila, aby lobbistu nechal na svobodě další půlrok. Vězeňská služba už v polovině dubna úspěšně požádala předsedy soudů napříč Českem, aby odsouzení za bagatelní trestné činy nemuseli v době epidemie nastupovat do vězení. Nicméně Janoušek nespáchal banální trestný čin, dopustil se obecného ohrožení pod vlivem návykové látky a těžkého ublížení na zdraví. Upozornění komise hodnotící Janouškův stav, že hrozba nákazy je ve výkonu trestu vysoká, kontrastuje s tím, že podle informací Aktuálně.cz od mluvčí vězeňské služby Petry Kučerové se dosud žádný z vězňů nenakazil. Infikovaný je pouze jeden člověk ve vazbě, který si však covid-19 "přinesl" zvenčí. Nelze předjímat konec epidemie Soudkyně přitom byla ještě vstřícnější než lékařská komise, která pro Janouška doporučila trvání pobytu na svobodě "jen" o šest měsíců. Přerušení trestu do konce dubna 2021 zdůvodnila tehdejšími (rozhodovala 15. dubna) nejistými vyhlídkami na konec epidemie. "Nelze objektivně předjímat, v jakém časovém horizontu pomine na území ČR nouzový stav, t. j. kdy pandemie covid-19 buď zcela pomine, nebo bude zásadním způsobem pod kontrolou příslušných orgánů," vysvětlila soudkyně Bartošová. Související Za týden zpět za mříže, Janouškovi se ale do vězení nechce. Požádal o dvouletý odklad Bartošová se v odůvodnění svého verdiktu nezabývala zjištěními Vrchního soudu v Praze z loňského léta. Pražská instance tehdy nechala v rámci pravomocného vyřizování jiné Janouškovy prosby - žádosti o upuštění od zbytku trestu - lobbistu sledovat. Byl v takové kondici, že se mohl procházet po Žlutých lázních v Praze, zajít si do galerie nebo v tropickém vedru jezdit v okolí středočeských Votic na kole bez doprovodu. Zatímco v tomto příběhu česká justice Janouškovi vyhověla, byť částečně - lobbista si podle informací Aktuálně.cz řekl o dva roky na svobodě - minulý týden naopak narazil. Městský soud v Praze 20. května už podruhé zamítl jeho prosbu o obnovu procesu. Soudce Tomáš Kubovec dospěl k závěru, že navzdory Janouškem předloženým posudkům není pro otevření jeho kauzy důvod.