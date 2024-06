"Turek neodchází do Bruselu, ale vstupuje do politiky." Snadné to nebude, říká expert

Štábem koalice Přísaha a Motoristé sobě se v neděli před půlnocí rozlila euforie z nečekaného úspěchu v evropských volbách. Už o pár minut později se začalo mluvit o tom, co bude s koalicí dál. Pro obě strany může jít o šanci, jak se uchytit i v domácí politice. Podle experta ale bude složité úspěch zopakovat. "Sněmovna je úplně jiná liga," upozorňuje.

Přísaha a Motoristé jsou největším překvapením letošních evropských voleb. Získali přes deset procent hlasů a jsou třetí za hnutím ANO a koalicí Spolu. Za úspěchem je především volební lídr Filip Turek, který získal 152 tisíc preferenčních hlasů. Do europarlamentu tak vytáhl i dvojku kandidátky Nikolu Bartůška.

Pro Přísahu, která se v roce 2021 těsně nedostala do sněmovny, může výsledek znamenat impuls pro další volby. Obě strany už naznačují, že budou spolupracovat dál. "Když jsme s Robertem Šlachtou koalici skládali, tak jsme se dívali za horizont evropských voleb. Sněmovní volby jsou za 16 měsíců, ale máme před sebou na podzim krajské a senátní volby," říká šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

Už se dohodli, že budou podporovat Šlachtu v senátních volbách na Břeclavsku. Další kandidáty zatím hnutí neoznámilo. Přísahu podpoří i v některých regionech v krajských volbách. "Přirozeně zůstáváme nablízku a vůle spolupracovat dlouhodobě dál je na obou stranách," tvrdí Macinka, který Motoristy vede od roku 2022. Tehdy převzal protievropskou Stranu nezávislosti, vytěsnil její členy a přejmenoval ji.

V kampani do dalších voleb pomohou Přísaze a Motoristům příspěvky od státu za výsledky v eurovolbách. Přijdou si na 30,5 milionu korun.

Nynější úspěch ale neznamená automatickou vstupenku do sněmovny v roce 2025. Je mimo jiné mnohem složitější sestavit kandidátku a sehnat na ni dostatek výrazných tváří. Zatímco v evropských volbách mají strany v celém Česku stejnou kandidátku s jedním lídrem, do sněmovny se volí ve 14 krajích. A pro každý je nutné sestavit samostatnou listinu.

"Sněmovna je úplně jiná liga. A to z hlediska volební účasti, uvažování voličů, charakteru předvolební kampaně i prostředků, které je třeba na kampaň dát," upozorňuje politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity. Podobné limity mají i krajské volby. "Dohromady se volí několik set krajských zastupitelů. Pro nově vznikající politickou stranu je to velká výzva a nevím, jak ji zvládne," doplňuje.

Přísaha a Motoristé proto potřebují do krajských voleb shromáždit viditelné a důvěryhodné osobnosti v regionech. "Pokud částečně uspějí v krajských volbách, určitě napnou síly do parlamentu," odhaduje sociolog Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

"O zapojení Turka se budeme bavit"

To, že koalici Přísahy a Motoristů podpořilo přes 250 tisíc voličů, je podle Pinka důsledkem specifického uvažování v evropských volbách. "Volby do Evropského parlamentu jsou druhořadé volby. Voliči tolik nehlasují hlavou, ale daleko víc srdcem a podle toho, co vidí na billboardu. A to proto, že se v těchto volbách nerozhoduje o tom nejdůležitějším, tedy o daňovém zatížení občanů neboli kolik odevzdají státu na daních," uvádí Pink.

Šlachta i Macinka si uvědomují sílu Filipa Turka, nechávají proto cestu otevřenou i jeho možnému zapojení na domácí politické scéně. "Není to Turkův odchod do Bruselu, ale Turkův vstup do politiky," tvrdí Macinka.

"Musíme se rozhodnout na základě značky, která je silnější. Teď jsme vyhráli evropské volby a jsme šťastní. O zapojení Filipa Turka se budeme dál bavit," říká Šlachta. Sám Turek během volební noci ve štábu možné zapojení do české politiky komentovat nechtěl.

Jestli Turka postaví za rok do sněmovních voleb, proto Macinka spekulovat nechce. "Kandidátní listiny se budou uzavírat až v létě příštího roku, do té doby je ring volný," dodává. Motoristé nemají žádnou stranickou strukturu a v regionech byli dosud neznámí. "Nyní máme do deseti členů. Budování strany počíná dneškem," říká Macinka.

Přísaha a Motoristé v politice Přísaha vznikla v roce 2021 a ještě týž rok se zúčastnila voleb do sněmovny. V nich získala 4,7 procenta hlasů (251 tisíc) a jen těsně tak neuspěla. Chybělo zhruba 17 tisíc hlasů. Nové hnutí výsledkem překonalo i tradiční strany ČSSD a KSČM.

vznikla v roce 2021 a ještě týž rok se zúčastnila voleb do sněmovny. V nich získala 4,7 procenta hlasů (251 tisíc) a jen těsně tak neuspěla. Chybělo zhruba 17 tisíc hlasů. Nové hnutí výsledkem překonalo i tradiční strany ČSSD a KSČM. V komunálních volbách v následujícím roce Přísaha získala jen 53 zastupitelů. Do Senátu kandidoval za hnutí pouze exministr ČSSD Antonín Staněk v Bruntále, ze šesti kandidátů skončil poslední.

Motoristé sobě se dosud zúčastnili jen komunálních voleb v Praze v roce 2022. Získali 2,29 procenta, do zastupitelstva se nedostali.

Konkurence i možný partner

Přísaha a Motoristé každopádně mohou pro příští parlamentní volby znamenat konkurenci pro opoziční hnutí ANO a SPD. "Na základě dat z voleb do sněmovny v roce 2021 je Robert Šlachta zčásti kandidát vhodný pro dřívější voliče ANO a také do určité míry Tomia Okamury a SPD," vysvětluje Pink.

V porovnání s tím, jak lídr Turek zvládl finiš kampaně před eurovolbami, nebyl podle Buriance lídr SPD Petr Mach pro voliče autentický. SPD získala jen 5,7 procenta a jeden mandát v europarlamentu. Macha preferenčními hlasy přeskočil dosavadní europoslanec Ivan David. "Přísaha s Motoristy budou sbírat protestní hlasy, nejčastěji od SPD, ale i části ANO," odhaduje Burianec.

Pro současné opoziční strany však může Přísaha - pokud by se po volbách dostala do sněmovny - znamenat také vítaného koaličního partnera. Šlachta měl k Babišovi vždy blízko, stejně tak programy obou hnutí. Paradoxem je, že v posledních sněmovních volbách právě Přísaha připravila Babiše o desítky tisíc voličů, které mu pak chyběly k vítězství nad koalicí Spolu.

