Při střetu osobního a nákladního vozu zemřela řidička, silnice I/43 je u Rudoltic uzavřená

před 1 hodinou

U Rudoltic na Orlickoústecku se v úterý navečer čelně střetla malá dodávka s osobním vozem. Jeho řidička nehodu nepřežila. Na hlavním tahu I/43 se tvoří kolony, silnice bude zavřená zhruba do 20:00, řekla policejní mluvčí Lenka Vilímková. Jednapadesátiletý řidič jel v malém nákladním voze ve směru na Lanškroun. V pravotočivé zatáčce nejspíš dostal smyk a vjel do protisměru a narazil do Škody Felicie, kterou řídila pětačtyřicetiletá žena. Dodávka skončila po nehodě na boku. "Řidička zůstala ve voze zaklíněná. Hasiči ji museli vystříhat z vraku. Poté ji byla poskytována první pomoc, bohužel bezúspěšně. Vrtulník odletěl prázdný. U řidiče byla dechová zkouška negativní," řekla Vilímková.