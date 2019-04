před 9 minutami

Dva lidé zemřeli v sobotu při nehodě osobního auta mezi obcemi Kejžlice a Dolní Město na Havlíčkobrodku. Další dva cestující jsou těžce zranění, jedním je malé dítě. ČTK to sdělila mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Řidič dostal v zatáčce smyk. Nehoda se stala kolem 10:30. Silnice II/347 je průjezdná kyvadlově. Auto Škoda Octavia havarovalo kolem 10:30. V levotočivé zatáčce dostalo smyk, sjelo do pravého příkopu a bočně narazilo do stromu. Okolnosti neštěstí policie vyšetřuje. Na místě zasahují záchranáři, přiletěly i jejich dva vrtulníky.