Prezidentem se stane Petr Pavel. Andreje Babiše poráží rekordním rozdílem hlasů

Českým prezidentem se stane Petr Pavel. Generál ve výslužbě má ve druhém kole voleb při více než třech čtvrtinách sečtených okrsků přes 56 procent hlasů a je jasné, že porazí expremiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Volby zřejmě doprovodí rekordní účast, k volbám podle průběžných součtů přišlo téměř 70 procent oprávněných voličů. Na postu hlavy státu vystřídá Pavel 8. března Miloše Zemana.

Vyznamenaný voják a bývalý šéf vojenského výboru NATO Petr Pavel zvítězil ve všech krajích kromě čtyř. Od začátku sčítání hlasů celkově vedl, rozdíl v získaných hlasech je vyšší, než jaký měl vítěz předchozích dvou přímých voleb. Nejvyšší procento si Pavel připsal v Praze, kde mu získal více než tři čtvrtiny hlasů. Andrej Babiš měl největší podporu v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Na Pražský hrad tak usedne muž, který dosud sloužil Česku jako voják v zahraničních misích a v Severoatlantické alianci. V letech 2015 až 2018 stál v čele vojenského výboru NATO, Česko tak reprezentoval na druhém nejvyšším postu aliance. Už předtím byl v letech 2012 až 2015 náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky.

V domácí politice se dosud neangažoval, přestože se o něm posledních deset let mluvilo jako o možném kandidátovi na prezidenta. Pavel ale úvahy odmítal. Poté co mu skončil mandát v čele vojenského křídla NATO, odešel do výslužby a objížděl Česko s besedami a přednáškami o zahraniční politice a mezinárodní bezpečnosti. Během epidemie covidu například založil iniciativu Spolu silnější na pomoc v boji proti nákaze.

Za mezinárodní mírovou misi v bývalé Jugoslávii počátkem 90. let dostal Pavel několik vyznamenání. V roce 1993 velel jednotce, která zachránila 55 obklíčených francouzských vojáků, uvězněných mezi bojujícími Chorvaty a Srby. Převzal řád od prezidenta Václava Havla i francouzský válečný kříž, nejvyšší vojenské vyznamenání země. Od záchranné operace uplynulo v noci z pátku na sobotu právě 30 let.

Jako syn důstojníka československé armády vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově. Aktivně sloužil u výsadkového pluku v Prostějově. Tehdejší vstup do Komunistické strany Československa dnes označuje za chybu. Po pádu totalitního režimu se účastnil důstojnického kurzu ve Velké Británii, působil na velitelství NATO i na Vrchním velitelství spojeneckých vojsk v Evropě v Belgii.

Pavel šel do prezidentských voleb s podpisy 81 tisíc občanů. V prvním kole zvítězil, získal 35,4 procenta odevzdaných hlasů.