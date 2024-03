Kolem prezidenta vzniká skupina mladých příznivců. Neřídí nás, říká její zakladatel

Prezident Petr Pavel zahajuje spolupráci se skupinou mladých, kteří s ním chtějí pořádat společné akce. První z nich se koná hned tuto sobotu v pražské Stromovce. Lidé si tam mohou s prezidentem zaběhat. "Chceme propagovat pohyb a zdravý životní styl," říká Šimon Šebek, který dává "hradní" skupinu dohromady. "Vítám, že iniciativa jde ze strany mladých," reaguje Pavel.

"Domluvili jsme se na trase, která bude mít 2,8 kilometru, aby si mohl zaběhat téměř každý," zve producent a režisér Šimon Šebek. Nápad podle něj vznikl při setkání skupiny Impakt, kterou vytvořili mladí sympatizanti Petra Pavla. A prezidentovi se záměr líbil. "Jedním z našich témat je totiž zdravý životní styl a snaha o zvýšení obecného povědomí o důležitosti pohybu," vysvětluje.

Běh Stromovkou začne tuto sobotu v devět hodin ráno, úvodní rozcvička proběhne u fontány před Výstavištěm. Povede ji olympionička Marcela Joglová společně s držitelkou českého rekordu v maratonu Moirou Stewartovou.

Prezident po svém zvolení označil spolupráci s mladými lidmi za jednu z priorit, ale dlouho nebylo jasné, jakou bude mít podobu. První výraznější akcí bylo letos v lednu setkání na Pražském hradě s několika mladými lidmi, které dal dohromady právě Šebek.

"Už po jeho zvolení jsme se bavili, jaký koncept spolupráce by byl nejvhodnější. Nakonec jsme se dohodli, že vytvoříme iniciativu Impakt Česko, založíme web a vyzveme ke spolupráci mladé lidi z celé země bez ohledu na politickou orientaci," vysvětluje Šebek.

Iniciativa sdružuje odborníky a další zástupce mladých ve věku 15 až 30 let. Věnují se tématům, která považují za důležitá - duševní zdraví, dostupnost bydlení, reforma školství nebo přijetí eura. V kodexu stojí, že nejde o politickou stranu ani její platformu.

Pavel: Nechci, aby spolupráce byla jen formální

Na spolupráci s prezidentem se podílí také youtuber Jan Špaček. Šebek jmenuje také Martinu Salomonovou, která má neziskovou organizaci Nevypusť duši na podporu psychického zdraví, Jakuba Knota a Kristýnu Bělíkovou z projektu Proč jsme to nenahlásili věnující se problematice sexuálního násilí, zpěvačku a herečku Annu Slováčkovou či návrháře Jana Černého.

"Hodně nám ale záleží i na tom, abychom sdružovali mladé také z regionů, takže jsme rádi, že nám píší stovky mimopražských zájemců," uvádí Šebek. Podle něj se setkávají každý týden a debatují, čemu se věnovat v příštích měsících. Plány mají velké, postupně chtějí vytvořit panely odborníků k různým tématům, pořádat besedy, komunikovat přes sociální sítě. A hlavně spolupracovat s Pavlem.

"Předkládáme Kanceláři prezidenta republiky náměty i návrhy společných akcí, s jejími pracovníky po dohodě s prezidentem plánujeme aktivity. Například až v dubnu pojede prezident do Zlínského kraje, vyhledáváme tam zajímavé projekty a mladé lidi, kteří by se s ním mohli setkat. Určitě to ale není tak, že by naši činnost řídil prezident," říká.

Potvrzuje to i samotný Petr Pavel. "Vítám, že většina iniciativy jde ze strany mladých lidí, protože opačně by to nedávalo moc smysl. Jsme schopni vyjít vstříc tam, kde to bude možné. Nechci, aby spolupráce byla jen formální, abychom si udělali fotku u kulatého stolu, ale chci, aby měla konkrétní obsah."

"V budoucnu bychom chtěli mít mezi spolupracovníky naší kanceláře koordinátora aktivit pro mladší a nejmladší generaci. Veškerá spolupráce je doposud dobrovolná a bez úplaty. Diskutujeme o možných společných akcích ve formě přednášek, debat nebo účastí na aktivitách studentů a mladých," doplnila Karolína Blinková z prezidentské kanceláře.

"Bylo vidět, že ho to zaujalo"

Šimon Šebek přiznává, že mu při prvním kontaktu s prezidentem pomohlo také to, že se jeho rodiče s Pavlovými znají. Bez ohledu na to ho prý ale generál ve výslužbě na první pohled zaujal. "Byl jsem téměř jediný mladý, kdo tam byl," vzpomíná na první společný běh v kampani před prezidentskými volbami.

"Myslel jsem, že na mě nebude mít moc času. Ale ve finále mi věnoval přes hodinu. Když jsme si povídali o tématech mladých, bylo vidět, že ho to zaujalo, a já cítil, že chci volit právě jeho," popisuje Šimon. Následně založil iniciativu GEN Z, která podporovala zvolení Pavla prezidentem.

Iniciativa přitáhla pozornost v rozhodující fázi kampaně krátce před prvním kolem voleb. Průzkumy tehdy ukazovaly, že nejmladší voliči nejvíce podporují Danuši Nerudovou. Pavlův tým ve spolupráci s GEN Z vymyslel akci v hospodě nebo debatu o životním prostředí v lese.

"Jak jsem slyšel, tak většina mladých volí Danuši. Prý proto, že jsem se mladým nikdy neukazoval. Tak jsem si říkal, že se přijdu ukázat, abyste si mohli prohlédnout, že jsem člověk z masa a kostí," vysvětloval tehdy Pavel. Po postupu do druhého kola ho podpořila i Nerudová. Jednou z jejích podmínek bylo i to, že se Pavel bude zajímat také o témata trápící mladé.