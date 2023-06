Nezvykle emotivní Fiala: Kdybychom chtěli úspory po úřadech, neušetříme nic

Premiér Petr Fiala, který čelí kritice za to, že vládní reforma veřejných financí je v některých bodech nekonkrétní, vystoupil s netradiční obhajobou vládního postupu. Fiala poprvé řekl, že informace o tom, kde vláda uspoří desítky miliard korun dotací a pět procent provozních výdajů státu, neoznámil záměrně. Kdyby to udělal, tak by podle něj úředníci nesnížili ani dotace, ani provozní výdaje.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) si obvykle dává záležet, aby vystupoval klidně a věcně. Před špičkami českého byznysu na summitu ReVize Česka, který v pondělí pořádala iniciativa Druhá ekonomická transformace a Hospodářské noviny, se však na jeho poměry netradičně uvolnil.

Během debaty o tom, proč česká ekonomika stagnuje, se omluvil s tím, že chce říct něco, co mu už delší dobu leží na srdci. Při vysvětlování toho, jak je těžké v Česku prosadit jakékoliv reformy, se pustil do kritiky státního aparátu.

"Jedna věc je mít vizi a dívat se na věci správně. A druhá věc je dovést je do konkrétních výsledků. Je to těžké v byznyse, je to těžké ve vlastní firmě a je to neuvěřitelně těžké ve státním aparátu," svěřil se byznysmenům. "Moc to nejde, opravdu to moc nejde. Je nutné být hodně vytrvalý a trvat na tom, pak se nám to prostě povede," řekl premiér.

Vláda v květnu oznámila ozdravný plán pro veřejné finance, který počítá se snížením státních dotací o více než 50 miliard korun a také s šetřením na provozních výdajích státu. Ekonomové však upozorňovali, že plán není příliš konkrétní, protože vláda například neuvedla, jaké dotace chce konkrétně zrušit.

"Někdo nám vyčítá, jak to, že to nemáme konkrétně na jednotlivá ministerstva, proč nám to nedali do posledního čísla? Protože kdybychom to chtěli po nich, tak nikdy nesnížíme provozní výdaje státu o pět procent. Nikdy," začal premiér hájit obecnější postup vlády s tím, že je nutné vše zadat shora.

"Úřady se nezmenší o pět procent. Proč by to proboha dělaly, když nemusí a když politická reprezentace už xkrát řekla, že zredukujeme byrokracii, a neudělala nic. Takže to musíte udělat takhle," vysvětloval premiér v debatě před více než stovkou významných majitelů firem a manažerů například největších českých bank.

Vláda stanovila každému ministerstvu, kolik má ušetřit na provozních výdajích. Včetně úspory na platech. Kde konkrétně šetřit bude, už je na jednotlivých resortech. Proto dosud není jasné, čeho přesně se úspory budou týkat. Podobný postup vláda zvolila i u dotací, kde se má za dva roky ušetřit 55 miliard korun.

"Kdybychom řekli: 'Tak seškrtejte na ministerstvech dotace,' tak víte, jaký by byl výsledek? Nula. Všecky dotace by byly tak, jak jsou. Takhle se to nedá dělat. Proto se musí někdy volit i trochu nestandardní postupy," pokračoval premiér.

Fiala je přesvědčený o tom, že Česko je už jen "fakt malý krůček" od toho, aby udělalo potřebné změny a posunulo se k nejúspěšnějším zemím v Evropě. Zároveň si postěžoval na média, která podle něj aktuální situaci líčí někdy hůře, než jaká ve skutečnosti je.

"Musíme bojovat s přirozeně negativním pohledem na řadu věcí. Stačí se podívat přes den na jakékoliv zpravodajství a v podstatě máte dojem, že jsme těsně před krachem a že tady je všechno špatně. Realita, životní styl a to všechno tomu vůbec neodpovídá," tvrdil premiér.

Česko naopak označil za velmi perspektivní a zajímavou zemi, které se daří. Na rozdíl od něj však byli přítomní odborníci kritičtější. Varovali, že země v posledních patnácti letech stagnuje a stále více ztrácí za nejvyspělejšími státy. S premiérem se shodovali v tom, že Česko má velký potenciál, jenže ten se podle nich nedaří dostatečně využít.

