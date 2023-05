Ministerstva kritizují úsporný balíček. Vadí jim vyšší renta pro Zemana i drahé pleny

České dráhy zahájily prodej lístků na noční sezonní vlaky do Polska k Baltskému moři. Vlaky budou jezdit z Bohumína do mořských letovisek od 23. června do 3. září. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Ceny začínají na 578 korunách za jednosměrnou jízdenku. Do Polska k Baltskému moři jezdí z Prahy také autobusy FlixBus.

Noční vlaky Českých drah budou vyjíždět z Bohumína do Polska každý den. Do Kolobřehu pojede spoj Pirat v 21:18 s příjezdem po osmé ranní. V tomto vlaku nebude lůžkový vůz, lze zakoupit lístky pouze do klasických vozů první a druhé třídy. Dva lůžkové vozy nabídne druhý spoj Wydmy, který pojede z Bohumína do mořských letovisek Hel a Leba přes města Gdaňsk a Gdyně. Vyjíždět bude v 19:14, v Gdaňsku bude před pátou ráno, v poslední zastávce Leba zhruba v půl osmé ráno.

Cena jednosměrné jízdenky začíná na 578 korunách. Do prvního spoje do Kolobřehu 23. června lze podle dnešní nabídky e-shopu Českých drah zakoupit lístek za 699 Kč.