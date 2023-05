Velký balíček úspor přehledně. Vláda představila změny v daních, penzích i dotacích

Z Prahy do Ulánbátaru bude od letošního června vypravovat mongolská společnost Eznis Airways přímé lety a do Česka začnou v rámci stipendijního programu od roku 2024 přijíždět mongolští studenti. Po jednání v Černínském paláci v Praze to oznámili ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a mongolská ministryně zahraničí Batceceg Batmunchová.

Hlava mongolské diplomacie se do Česka vrátila po čtyřech letech, Batmunchová osobně se však dnes do Česka podívala poprvé. S Lipavským jednala kromě školství také o spolupráci na poli obchodu nebo životního prostředí. Přímý let z Prahy do mongolského hlavního města je dalším krokem rozvoje mongolsko-českého turismu poté, co Mongolsko zrušilo vízovou povinnost pro české turisty.