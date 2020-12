Předvolební kampaň oficiálně začala. Termín říjnových voleb vyšel ve Sbírce zákonů

Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o tom, že se volby do Poslanecké sněmovny uskuteční 8. a 9. října, bylo dnes vydáno ve Sbírce zákonů. Začala tím oficiálně volební kampaň, která přinese povinnosti pro strany, hnutí i jejich volební koalice.

Veškerá jejich propagace se od 31. prosince začne započítávat do limitu 90 milionů korun, kterou strany a hnutí na kampaň ze zákona mají. Do pěti dnů, tedy do 5. ledna musí mít navíc zřízen transparentní volební účet a přístup k němu umožnit na svých internetových stránkách.

Zeman svůj úmysl vypsat sněmovní volby na počátek října ohlásil koncem minulého týdne. Zdůvodnil to tím, že chce stranám dopřát dost času na kampaň. Na rozhodnutí o termínu voleb, které musel spolupodepsat předseda vlády a ANO Andrej Babiš, měl čas do začátku července.

Vyhlášením voleb více než devět měsíců před jejich konáním se výrazně odchýlil od dosavadní praxe. Minulé sněmovní volby v říjnu 2017 vyhlásil Zeman s půlročním předstihem, jeho předchůdci vyhlašovali volby zhruba čtyři měsíce před jejich konáním.

Zemanovo rozhodnutí vyhlásit volby ještě před koncem roku bude mít dopad na obě koaliční uskupení opozičních stran, tedy Pirátů a Starostů a ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Volební koalice kvůli limitu na kampaň nebudou moci využít finanční možnosti jednotlivých stran.

Podle projektu Transparentní volby, za kterým stojí organizace Transparency International, daly před třemi lety na sněmovní volby nejvíce ČSSD a ANO, a to přes 80 milionů korun. STAN do voleb investoval asi 55 milionů korun, strana TOP 09 vložila 74 milionů, lidovci dali 52 milionů, ODS 71 milionů a Piráti téměř 12 milionů korun.

Podle jednoho z posledních předvolebních průzkumů, modelu agentury Median, by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO, které by volilo 28,5 procenta lidí. S odstupem druzí by skončili Piráti, kteří měli v listopadu podporu 14 procent voličů. Oproti předchozímu průzkumu si pohoršila ODS, která by spolu s posilujícím hnutím STAN skončila třetí (jaký krok stál ODS hlasy příznivců, čtěte zde).