Bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář představil ve čtvrtek svou očekávanou politickou iniciativu. Hned na začátku dal najevo, že půjde do voleb, pokud strana sežene půl milionu lidí pro zapsání politické strany. "Nechceme být ale další pětiprocentní stranou," upozornil Minář.

S trochou nadsázky by šlo říci, že osudem Mikuláše Mináře se stává předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Před časem Minář založil spolek Milion chvilek pro demokracii, který postupně naléhal na odchod Babiše z politiky, a nyní představil svou novou iniciativu - možnou politickou stranu.

"Došlo mi, že už mi nestačí kritizovat, že už mi nestačí být proti. Došlo mi, že chci být především pro. Možná nám lidi dají šanci a možná ne. Já chci ale prožít celý život s vědomím, že jsem to aspoň zkusil," oznámil Minář na předtočeném videu přesně ve dvě hodiny odpoledne - jak avizoval už několik dní dopředu.

"Naše země je v krizi, zasekla se, přešlapuje na místě. Příčinou je stav naší politiky, ta je taky v krizi. Musí přijít něco nového, svěží vítr, noví lidé do politiky, poctiví a schopní, kteří umí naslouchat," řekl Minář.

Ondráčka, Drábová i pražští radní

Minář ale v projektu není sám. Mezi zakladateli Lidí PRO patří například David Ondráčka, který donedávna vedl protikorupční organizaci Transparency International a v posledních letech kritizoval působení Andreje Babiše v pozici premiéra, které provází řada kauz.

Dále Minář jmenuje starostku Peček Alenu Švejnohovou, pražské zastupitele za Prahu sobě Pavla Vyhnánka a Marianu Čapkovou a podnikatele, filantropa a ústeckého zastupitele Martina Hausenblase, dříve člena TOP 09 a neúspěšného kandidáta do sněmovny za STAN.

K podpoře Minářova subjektu se pak hlásí třeba bývalý předseda české vlády Petr Pithart, pražská radní pro kulturu za Prahu sobě Hana Třeštíková nebo spisovatel Petr Ludwig.

Známými jmény se hemží také sekce poradců hnutí. Tam patří například jaderná fyzička Dana Drábová, která je 1. místostarostkou města Pyšely za Starosty a nezávislé, nebo šéf Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.

"Ztratil jsem víru, že opoziční strany něco změní"

Minář byl dlouho spojovaný jen s Milionem chvilek pro demokracii, ale letos v létě dal najevo, že tlačit na odchod Babiše a změnu politiky jen přes spolek, zdaleka nestačí. "Nehodlám ještě v roce 2025 řešit kauzy Andreje Babiše. Ztratil jsem víru, že opoziční strany něco změní, situace je zablokovaná," prohlásil Minář v říjnu, když oznamoval vstup do politiky.

Nyní ale Babiše vůbec nevzpomněl. Není to náhodné. Několik zdrojů Aktuálně.cz sdělilo, že Minář a jeho spolupracovníci chtějí oslovit právě voliče Babiše, kterých je zatím stále nejvíce. Podle průzkumů sice Babišovo hnutí ANO v posledních měsících mírně ztratilo, ale nadále s náskokem vede.

Jak se bude dařit Minářovi jako politikovi, je zatím velkou neznámou, ale jako předseda Milionu chvilek pro demokracii dokázal přitáhnout lidi na největší demonstrace v polistopadové historii.

Minář vznik nového politického subjektu oznámil začátkem října. Řekl, že chce s dalšími osobnostmi vytvořit projekt, jenž osloví voliče, které nynější opozice oslovit nedokáže.

Ke konci měsíce pak představil spolek Pro ČR. Ten si podle svého úvodního prohlášení klade za cíl vytvořit svobodnou, spravedlivou a bezpečnou zemi a chce vytvořit sílu, která změní Česko k lepšímu. "Spolek slouží k přípravě nového politického projektu. Než začne doopravdy fungovat, zeptáme se lidí, jestli to chtějí. Půjdeme do politiky jen tehdy, když nás do ní jako své zástupce pošlou lidé z celé země," uvedl tehdy Minář.

Minář z vedení Milionu chvilek odešel koncem září, vystoupil z něj 5. října. Jeho nástupce Benjamin Roll oznámil, že spolek je bytostně občanská iniciativa rostoucí zdola a jako taková nikdy nebude kandidovat ve volbách. Podle politologů by ale mohla nová Minářova politická strana oslabit stávající opozici.

Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje Babiše mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Loni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo až 250 000 lidí.

Video: Chci překopat hru jako Babiš v roce 2013, je čas přestat sedět na zadku, říká Minář