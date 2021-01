Desítky lidí s rakví protestovaly před domem ministra Blatného. Naše dětí trpí, tvrdí

Desítky lidí s transparenty, českými i černými vlajkami, koňmi a rakví se v sobotu odpoledne vydaly k domu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v Jinačovicích na Brněnsku. Účastníci akce protestovali proti vládním opatřením a protiepidemickému systému (PES), který vnímají jako nesmyslný.

"Opatření decimují ekonomiku, a i přesto počet nakažených koronavirem stále roste," sdělil novinářům organizátor akce Tomáš Franzki. Podle statistik začal v posledních dnech počet nakažených klesat.

Protestující označili ministra Blatného za zločince, jehož opatření šikanuje obyvatelstvo. "Pan Blatný dříve léčil děti, dnes naše děti denně trpí a s nimi jejich rodiče. Nemůžou do školy, nemůžou se mezi sebou stýkat," tvrdil jeden z řečníků Jiří Černohorský.

Než se demonstranti dostali před dům ministra, potkali několik místních obyvatel s opačným názorem. Ti v ruce drželi transparent s nápisem "Zdraví je víc než peníze".

"Když mi někdo chce pomoct, abych neumřel, tak mu v tom nemám bránit. Jestli to dělá líp nebo hůř, to je otázka, ale otevřít vše, kde se shromažďují lidi, je velmi nebezpečné. Já chci jít taky do hospody, ale dokud čísla nakažených neklesnou, tak to prostě není možné. Znám pana Blatného jako slušného člověka, neznamená to sice, že je i dobrý ministr, ale rozhodně bych nešel k němu před dům," řekl místní obyvatel Pavel Chrápavý.

Na průvod dohlížela dopravní policie a na shromáždění před domem policisté z antikonfliktního týmu. "Účastníky a provozovatele upozorňovali na pochybení. Pokud nějaké bylo, tak jsme jej zdokumentovali a oznámíme to správnímu orgánu. Počet účastníků nepřesáhl ohlášených 100 lidí, průběh hodnotím jako poklidný," sdělil policejní mluvčí David Chaloupka.

Většina demonstrantů neměla nasazené roušky a rozestupy nedodržovala. Podle Chaloupky je za to zodpovědný pořadatel. Franzki se ale bránil tvrzením, že vše konzultoval se svým advokátem.

Protestní shromáždění se v sobotu odpoledne uskutečnilo rovněž v Ostravě na centrálním Masarykově náměstí, odkud se přibližně 200 lidí vydalo k nedaleké Nové radnici. Po proslovech na náměstí se lidé s českými vlajkami vydali k radnici, kde symbolicky s papírovými klíči odemykali například kulturní instituce, školy či sportoviště. Poté se v poklidu rozešli. Akci organizovalo uskupení Manifest.cz.

"Výrazně si uvědomujeme, co znamená svoboda, co znamená právo, co znamená proporcionalita. Vláda nepostupuje podle nejlepšího vědomí a svědomí ve smyslu toho, že mají vždycky řešit smysl a podstatu jejich opatření. Zasahovat do práv lidí by měli vždycky velice opatrně," uvedl zakladatel uskupení David Tesař.