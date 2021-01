Jak chtějí Babiš a Blatný bojovat s covidem? Čekáme, jak zaberou opatření, tvrdí

V Česku jsou již od 27. prosince přísná opatření vyplývající z nejvyššího stupně protiepidemického systému. Zavřená je většina obchodů, zákaz vycházení platí od 21 hodin, lidé mohou být venku jen ve dvou. Přesto roste množství "zachycených" nakažených za den. Z výroků ministra zdravotnictví Jana Blatného i premiéra Andreje Babiše vyplývá, že vláda nyní čeká, zda nynější opatření přece jen zaberou.

Nečekáme se založenýma rukama, snažíme se toho dělat mnoho, ale potřebujeme čas, vysvětluje veřejnosti opakovaně ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který první lednový týden vystoupil hned několikrát - naposledy v pátek dopoledne.

S narůstajícími počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých stále častěji čelí dotazům, co on a vláda chtějí dělat pro to, aby se situace začala zlepšovat. Zejména když podle pátečních informací je stále závažnější.

Také deník Aktuálně.cz se několikrát v týdnu ministra zeptal na další vládní plány a na to, kde vidí příčinu tak nepříznivého vývoje, který Česko opět řadí mezi nejhorší země světa.

"Když se podíváte po Evropě a světě, tak uvidíte, že málokterý stát má takového 'kouzelníka', který dovede zabránit tomu, aby epidemie dosáhla nějakého masivnějšího šíření," sdělil Aktuálně.cz například ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. "Jakmile to dosáhne nějaké významnější exponenciální křivky, tak se šíření nedá zastavit ve velmi rychlém rytmu," upozorňoval.

"Hodnoty nově diagnostikovaných denně, zejména seniorů, jsou tak vysoké, že nikdo nemůže pochybovat o velmi rizikové situaci v Česku. Denně je nově hospitalizovaných kolem 650 pacientů s covidem, počet pacientů je velmi vysoký a v řadě regionů naráží na kapacity nemocnic. Nyní je v nemocnicích 7130 lidí s covidem a na jednotkách intenzivní péče je jich přes 1100, což je opravdu poměrně vysoké číslo, to jsou pacienti velmi nemocní," vypočítával v pátek Dušek a dodal, že čísla podle něj půjdou nevyhnutelně ještě nahoru.

Až ministři v pondělí zasednou k videokonferenci a budou rozhodovat, co dál, budou mít kromě těchto nepříznivých statistik před sebou detailní zprávu o situaci v okolních zemích. A také informaci, která země jaká opatření přijala. Že by vláda dosavadní omezení v Česku hned v pondělí zpřísnila, je ovšem nepravděpodobné. "Potřebujeme zhruba 14 dní na to, aby se plně projevila naše opatření. Potřebujeme čas, ve kterém musíme zhodnotit, jestli opatření jsou, nebo nejsou funkční," avizoval Blatný.

Dušek je mírný optimista. Pokud jde o příští dny, věří, že od víkendu se počet nakažených bude snižovat. "Fakticky rozhodne pondělí, úterý příští týden, protože víkend nebude reprezentativní. Současná opatření mají potenciál zabrat. Budou-li dodržována," uvedl Dušek, ale hned zopakoval, že "brzdná dráha" v nemocnicích bude podstatně delší.

Babiš chce nadále sázet na přesvědčování

Pro budoucí vývoj v Česku bude rovněž důležité stanovisko předsedy vlády Andreje Babiše, který nevystupuje tak často jako ministr Blatný. Premiér například omezil účast na tiskových konferencích po zasedání vlády a více se soustřeďuje na oslovování lidí, kteří ho sledují na sociálních sítích. Bylo to patrné i z jeho letošního prvního pořadu Čau lidi, kde se rozhodl - podle svých slov - poskytnout "exkluzivní informace k očkování".

Očkovací strategie vlády EXKLUZIVNĚ v Čau lidi 🇨🇿 https://t.co/zJi7iwhLaD — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 3, 2021

Z Babišových výroků i názorů lidí z jeho okolí je ale jasné, že v postupu proti epidemii koronaviru se shoduje s ministrem Blatným. Oba jsou příznivci přísných opatření, zároveň ale ani jeden nechce úplný lockdown. Jakmile přijde řeč na uvolnění - například v tolik propíraných skiareálech -, Babiš i Blatný jsou zatím pro to, aby i nadále zůstaly uzavřené.

Podle zdroje redakce z hnutí ANO nechce Andrej Babiš, aby se opakovala situace z loňského srpna, kdy se vyslovil proti používání roušek například v obchodních centrech. "Určitě není tím, kdo by byl pro nějaké rozvolňování, k tomu je velmi opatrný," sdělil zdroj.

"Hlavně musíme dodržovat ta 3R, takže roušky, ruce, rozestupy," reagoval 3. ledna v televizi Prima na otázku, co chce dělat, když je situace stále horší, a zda je pro zpřísnění opatření.

"Každý chce předvídatelnost. Tak ať mi někdo řekne předvídatelnost, jak se budou lidi chovat. My to nevíme. Lidi musí dodržovat opatření. My nejsme diktatura. My nejsme totalitní režim. My přesvědčujeme," zdůraznil a vyloučil úplný lockdown, kdy by lidé nemohli chodit ani do práce.

"Takže je to samozřejmě na ministru zdravotnictví, je to na jeho expertech, ale podle jejich predikcí to samozřejmě ještě bude nějak stoupat, možná se dostaneme nad 7000 hospitalizovaných. Já už nevím, jak vlastně s tím bojovat," prohlásil na Primě před pěti dny premiér.

Vláda počkala s omezením až po Vánocích

Současná čísla nakažených souvisejí s vánočními svátky, což říká kromě jiných také ministr Blatný, který je mnohými kritizován za to, že přísná opatření vyhlásil až 27. prosince.

"Z toho, co jsme zde řekli, je patrná dobrá zpráva, že zesílená ochranná opatření budou zahájena až po vánočních svátcích. Bude tak umožněno co nejmenší omezení v průběhu svátků," říkal ministr na tiskové konferenci po zasedání vlády 23. prosince.

"Věříme, že přijetím opatření se dostaneme do situace, kdy se zpočátku udrží hodnoty nově diagnostikovaných kolem 11 až 12 tisíc a následně budou klesat. Naším cílem je do konce roku udržet počty hospitalizovaných na hodnotách mezi čtyřmi a pěti tisíci, aby dále neeskalovaly a následně začaly klesat," věřil ještě před Vánoci Blatný.

Realita dnešních dnů je ale horší. Ve všední dny čísla stále stoupají, ve středu bylo zachyceno 17 668 nakažených, což je nejvíce od začátku pandemie. "Jednu věc vládě neodpustím - a to bylo rozvolnění před Vánoci. Již na podzim jsme byli unavení a mnoho z nás se i nakazilo, ale teď je to o mnoho horší," komentuje David, jeden z pražských lékařů, jehož celé jméno redakce zná.

Podle něj on a jeho kolegové mají z takového benevolentního přístupu vlády pocit, že si jejich práce neváží. "Zdravotníci masově odmítají dále chodit na covid oddělení, jednání vlády považují za odtržené od reality. Chápu, že je to bezprecedentní situace a že pro ni bylo obrovsky těžké nějaká pravidla nastavit, ale na jaře se jí to na rozdíl od současného stavu dařilo," dodává.

Kritický je i předseda České lékařské komory Milan Kubek. "Česká republika je v obrovském průšvihu. Dostali jsme se do něj kvůli nezodpovědnému rozhodnutí vlády na začátku prosince rozvolnit protiepidemická opatření v situaci, kdy jsme epidemii zdaleka neměli pod kontrolou," prohlásil v České televizi.

Ministr Blatný - který má u svého profilu na webu ministerstva "motto" o tom, jak chce, aby lidé společně změnili pocit strachu v respekt, protože strach paralyzuje - reaguje slovy, že dělá maximum.

"Nečekáme se založenýma rukama, věříme, že se situace zlepší," odpověděl na otázku, zda není příliš velký optimista a nezvažuje úplný lockdown. "Můžete nařídit cokoliv, ale ve chvíli, kdy ta opatření nejsou dodržována, případně nejsou vymáhána, tak je problém a nevyřešíte to tím, že nařídíte nějaká jiná opatření," dodal.