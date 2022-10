Vést Prahu na plný úvazek je požadavek hlavně na nás, ví Piráti. Spolu uhnout odmítá

Zatímco vítězná koalice Spolu trvá na své představě nového vedení hlavního města, Piráti připouštějí, že z tvrdých podmínek spolupráce budou ochotni slevit. "Zdá se, že pochopili, že volby nevyhráli," komentoval čerstvá jednání Marek Benda z ODS. Sporným bodem zůstává účast obžalovaného lidovce Jana Wolfa v radě hlavního města. Strany se znovu sejdou zítra.

Poprvé od komunálních voleb se k jednání o novém složení pražské radnice sešla vítězná koalice Spolu s hnutím Praha sobě. Úterní schůzka byla zatím poslední a skončila bez dohody. Zástupci Prahy sobě navrhli potkat se příště i s Piráty a Starosty, lídr občanských demokratů Bohuslav Svoboda to však odmítl. "Preferujeme koalici na vládním půdorysu," zopakoval, že v radě hlavního města Prahu sobě nechce.

Jednání s ní přitom patřilo k podmínkám Pirátů, kteří s Prahou sobě dosud v metropoli pod svým primátorem Zdeňkem Hřibem vládli. I po zářijových volbách mají strany bývalých radních dohromady více zastupitelů než koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Takový pohled ale vítězové odmítají a drží se složení vlády Petra Fialy z ODS, kde kromě Spolu zasedají právě Piráti a Starostové.

Dosavadní jednání narážejí na podmínky, které si Piráti už před volbami dali. Třetí nejsilnější strana v novém zastupitelstvu vyžaduje, aby se vítězové zbavili několika politiků, kteří jsou pro ni nepřijatelní. Od počátku také kritizuje, že se pravděpodobný primátor Svoboda odmítá vzdát funkce poslance. Ani v jednom případě Spolu uhnout nechce.

"Praha potřebuje od vlády podporu a je nutné ji vyjednat. To se současnému primátorovi nedařilo a já věřím, že budeme úspěšnější. Už teď s ministrem dopravy Martinem Kupkou řešíme například to, jak urychlit stavbu vnějšího okruhu," prohlásil Svoboda o spolupráci se svým stranickým kolegou ve vládě.

Vyjednávací tým Pirátů sice nadále preferuje širokou koalici s Prahou sobě i Svobodu bez kumulace funkcí, připouští však, že je o tom možné jednat. "Striktní požadavek, aby se člověk v radě stoprocentně věnoval práci pro Prahu, je mířený především na nás. Na naše partnery to stoprocentně aplikovat nemůžeme," uvedl jeden z vyjednavačů Daniel Mazur. Dosluhující primátor Hřib zase označil začlenění Prahy sobě jen za návrh.

S koalicí Spolu se Piráti naposledy setkali v pondělí a probírali hlavně programové priority. Shodli se například na potřebě dostavby dopravních okruhů. Zástupci Spolu hodlají udělat audit městských firem, Piráti chtějí pokračovat ve výsadbě stromů, rozvoji městského bydlení a vybudovat vědecko-technický park. "Na většině témat obecnou shodu máme. Pokud bude nějaký ďábel, tak v detailu," zhodnotil schůzku Mazur.

Pražská rada bez trestně stíhaných

O něco spokojenější než v minulém týdnu odcházel z pondělního jednání i šéf pražské buňky ODS Marek Benda. Nestěžoval si tentokrát na tvrdé podmínky Pirátů ohledně budoucích členů rady. "Na rozdíl od předchozího jednání jsem měl pocit, že Piráti pochopili, že volby nevyhráli," konstatoval s tím, že sám není ochoten přijmout žádné podmínky.

Znovu se dvě hlavní strany setkají zítra. Přes opatrný ústup Pirátů z vytyčených pozic ale jedna překážka zůstává. Strana trvá na tom, že její zástupci nebudou v radě s trestně stíhanými politiky. To se týká lidovce Jana Wolfa obžalovaného v kauze rozdělování sportovních dotací na magistrátu. Pirátskou podmínku odsouhlasila ve volební strategii pražská členská základna čítající zhruba 280 lidí.

Ta bude schvalovat i případnou koaliční smlouvu. Pokud ji neodsouhlasí, nebudou moci Piráti do rady města vstoupit. Lze přitom očekávat, že spolupráci s trestně stíhaným politikem by zamítla.

"O ostatních podmínkách můžeme jednat, tohle by však členskou základnou neprošlo. Osobně nemáme proti panu Wolfovi nic, uznáváme jeho kvalifikaci v kultuře, jde nám ale o princip," řekl Mazur s tím, že by lidovecký politik měl pro město pracovat jinak než jako radní.

Jenže Wolf ustupovat nehodlá. Účast v radě by vzdal jedině v případě, že by ho k tomu vyzvala koalice Spolu. Ta za ním ale stojí. Svoboda to zdůvodňuje mimo jiné tím, že kritizovaný lidovec dostal ve volbách 92 tisíc hlasů, zatímco primátor Hřib necelých 75 tisíc. "Z policejního spisu je průkazné, že se Wolf žádného úmyslného trestného činu nedopustil," poukázal lídr pražských občanských demokratů.

Oťukávání s opozičním ANO

V roce 2019 seděl Wolf v magistrátní komisi doporučující sportovní projekty k dotacím od města. Teď je jedním z jejích osmi obžalovaných členů, kteří měli vybrané projekty pod nátlakem upřednostňovat. Wolf to odmítá a tvrdí, že hlasoval podle svého svědomí.

"Tehdy jsem netušil, že by na tom mohlo být něco špatně. Nedopustil jsem se vědomého trestného činu. Pokud bych teď Pirátům uhnul, znamenalo by to, že může být kdokoli za cokoli odstaven. Jsem tady za tisíce dalších politiků, kterým se může stát něco podobného," prohlásil dlouholetý zastupitel a radní.

Zástupci koalice Spolu se v pondělí sešli i s hnutím ANO, které v pražských volbách skončilo druhé a v celostátní politice patří do opozice. Stejně jako s Prahou sobě a Piráty s ním jednali o programových průnicích. Svoboda i pražský lídr ANO Patrik Nacher si pochvalovali hladký průběh jednání. Neshodli se pouze na sociálních tématech, jako je MHD zdarma, kterou ANO před volbami slibovalo. Znovu se sejdou příští týden. Přesto Spolu i nadále ujišťuje, že usiluje o zkopírování vládní koalice.

Hnutí ANO se k vyjednávání s nikým dalším dosud nesešlo. Nacher nevylučuje, že ale schůzky začnou. "Na klubu se poradíme o dalším postupu," řekl.