Nebydlíš, zaplatíš. Hřib chce omezit vjezd do centra Prahy, klid to přinést nemusí

Rázná omezení pro zklidnění centra plánuje náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Řidiči, kteří historickou částí metropole jen projíždí, by za to od příštího roku měli začít platit. Opatření nebude znamenat dopravní apokalypsu, potvrzují experti. Bojí se ale, zda nutnost platit přinese centru potřebné zlepšení - na rozdíl od dříve navrhovaného úplného uzavření některých jeho částí.

Řidiči právě skončila schůzka v kavárně Tančícího domu a další ho čeká u Rudolfina, dva kilometry dál podél Vltavy. Vyráží po nábřeží, nechává za sebou Národní divadlo a míjí kavárnu Slavia. V tu chvíli jeho poznávací značku snímá kamera a systém napojený na databázi parkovacích oprávnění zkoumá, jestli v centru žije, pracuje, nebo má zaplacený vjezd. Zjistí, že ne, a o pár dní později přijde řidiči oznámení o pokutě.

Už za necelý rok by takový systém mohl fungovat v historickém centru Prahy. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) plánuje s první městskou částí zpoplatnit vjezd pro ty, kteří tudy jen projíždějí. Doufá, že poplatek část řidičů od cesty odradí.

"Intenzita provozu dlouhodobě roste, Praha ale není nafukovací a další auta už se do centra prostě nevejdou. Od začátku letošního roku navíc pozorujeme překročení kritické hranice, kvůli kterému dochází ke zpožďování povrchové dopravy, tramvají i autobusů," uvedl Hřib pro Aktuálně.cz.

O nutnosti zklidnění dopravy mluví pražští politici už léta. Hřibův předchůdce ve funkci náměstka Adam Scheinherr (Praha Sobě) mluvil i o možnosti úplného uzavření některých částí pro osobní auta. To odmítlo vedení Prahy 1, které teď s Hřibem našlo kompromis. "Opatření je měkčí, sleduje ale stejný cíl," komentoval dohodu náměstek.

Jak přesně bude opatření vypadat a kterých míst se bude týkat, zatím Praha řeší. Hřib mluví o Malé Straně, Smetanově nábřeží a Křižovnické ulici. Není také jasné, kdo bude za průjezd platit. Zda všichni, kdo nemají v centru parkovací povolení, nebo zda budou výjimky širší.

Diskutovat se bude také o ceně. Hřib by se chtěl inspirovat Karlovými Vary, které vjezd do centra zpoplatnily už v 90. letech. Řidiči tam nyní platí 100 korun za den při krátkodobém povolení a až 14 tisíc za celoroční povolení.

S výběrem míst by měly pomoct dopravní modely, na kterých pracuje Technická správa komunikací. Prověřují například, kudy by auta místo zpoplatněných ulic nově projížděla. "Nějaké dopady budou, ale víme, že to nebude znamenat katastrofální apokalypsu," uvedl Hřib.

Podobný názor mají odborníci oslovení Aktuálně.cz. V případě zpoplatnění Malé Strany by se auta přesunula do Strahovského tunelu a části komplexu Blanka, na druhé straně řeky zase na Severojižní magistrálu. "Tato místa už mají svůj kapacitní limit. Nárůst by ale nebyl tak zásadní, aby to dopravě uškodilo," řekl dopravní expert Petr Kumpošt z Českého vysokého učení technického.

Podmínkou ale je, aby Praha zpoplatnila oba břehy Vltavy najednou, upozorňuje dopravní urbanista Tomáš Cach, který v minulosti pracoval na několika studiích zklidnění dopravy na Malé Straně. "Ve chvíli, kdy by se řešila jen jedna strana, odnese to ta druhá," zdůraznil.

Zádrhel vidí experti jinde. Objem projíždějících aut by se podle Kumpošta zmenšil maximálně o pětinu. "Obávám se, že skupina lidí, kteří mají v oblasti cíl a omezení by se jich netýkala, bude velká. Další zase za průjezd rádi zaplatí, jako třeba za parkování," sdělil skepticky Kumpošt. Cach je větším optimistou, při správném nastavení podmínek by podle něj mohlo projíždějících aut ubýt o polovinu.

I tím se budou zabývat průzkumy. Zatím mohl Hřib přihlédnout třeba ke sčítání správy komunikací z roku 2020, které odhalilo, že jen pětina aut projíždějících po Malostranském náměstí má dlouhodobé parkovací oprávnění. Technická správa upozornila, že ve skutečnosti jich bude víc, protože nepočítala například zásobování.

Kumpošt s Cachem se shodují, že zpoplatnění tranzitu je sice pozitivní, na rozdíl od částečného uzavření centra ale neumožní přetvořit prostor, aby byl příznivější pro chodce. K výraznějšímu zklidnění tak podle obou expertů nedojde. "Nebude možné udělat radikálnější kroky v některých místech, například vytvářet pěší zóny," řekl Cach.

Nejdříve vnitřní okruh, požaduje ANO

Hřib sice pro svůj návrh získal podporu radnice Prahy 1, o případném zavedení ale bude rozhodovat i zastupitelstvo celého hlavního města, které má 65 členů. Podle vyjádření předsedů nejpočetnějších klubů není úspěch jistý. Kromě třinácti Pirátů zatím souhlasí jedenáctičlenný klub Prahy Sobě, potvrdil Aktuálně.cz jeho předseda Jan Čižinský.

Otázkou ale zůstává postoj nejpočetnějšího magistrátního klubu, tedy osmnácti zastupitelů koalice Spolu, která zahrnuje ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Zejména občanští demokraté v čele s primátorem Bohuslavem Svobodou se v minulosti vymezovali vůči omezování aut v Praze. "Teprve o tom budeme jednat," uvedl předseda klubu Tomáš Portlík z ODS.

Londýnská zóna slaví dvacet let Pražský magistrát o zpoplatnění vjezdu do centra teprve uvažuje, v jiných světových metropolích jde však už o léta zavedený systém. Jako první na světě zpoplatnil vjezd do centra asijský Singapur v roce 1975.

V Evropě k tomu z hlavních měst přistoupil jako první Londýn v roce 2003. Za inspiraci sloužil právě Singapur. Dnes se platí v centrální části města, například čtvrtích City, Westminster nebo Soho, od sedmi do 18 hodin během pracovního týdne a od 12 do 18 o víkendech. Běžný jednodenní poplatek činí 15 liber (409 korun). Podle dat se počet aut v oblasti snížil asi o třetinu.

Jako další zavedl placenou zónu v centru Stockholm v roce 2006. Zde poplatek závisí na denní i roční době, pohybuje se od 11 do 45 švédských korun (od 23 do 95 českých korun). V noci je vjezd zdarma.

Bez placení nelze v Evropě vjet ani do center Milána, Osla, Göteborgu nebo Valletty.

Zamítavé stanovisko lze čekat od nejsilnější opozice, tedy hnutí ANO. I přesto, že jeho náměstek pro dopravu na Praze 1 s návrhem souhlasí. "Dokud nebude dokončen minimálně vnitřní okruh a lidé nemají alternativu, nepouštěl bych se do žádných zpoplatnění, mýt či zákazů," vyjádřil postoj magistrátní buňky předseda zastupitelů Patrik Nacher.

"Ale aby to nevypadalo, že jsme zapikolovaní v sedmdesátkách. Pojďme se o tom bavit krok po kroku. Dovedu si představit pomalé omezování tranzitu přes Malou Stranu. Ale uzavřít obě strany, to mi přijde, že se přeskakuje moc kroků najednou," dodal předseda klubu ANO.

