Padesát přestupků za pět minut. Praha chce omezit tranzit, objížďka řidiče mate

Až do loňského léta tu projížděla většina aut, která směřovala z pražského Suchdola a přilehlých obcí do pražské vilové čtvrti Hanspaulka. Pak se ale v místě před hotelem International objevily betonové zátarasy, které dodnes nutí řidiče ke krkolomné objížďce. Podle úředníků z Prahy 6 už natrvalo.

"Tohle nemohl vymyslet jeden inženýr, na to museli být nejmíň dva," zlobí se Rostislav Srb z Roztok u Prahy. Do hlavního města sice autem vyráží jen párkrát do měsíce, betonové bloky přetínající kdysi rušnou komunikaci jej přesto zaskočily. "Jel jsem po paměti, a málem do nich narazil," přiznává.

Od té doby se místo změnilo jen nepatrně, před zátarasy vzniklo malé parkoviště. Celé místo působí bizarně, jako by architektura stavby ve stylu socialistického realismu našla v prostranství před hotelem nového spojence.

"Je to určitě komplikace, je to tam hodně nepřehledné," míní o objížďce Pavel Chládek z Únětic, který do Prahy 6 vozí dceru do školy. Že komplikace byla vytvořena záměrně, aby jezdil jinudy, jej vůbec nenapadlo.

"Cílem bylo omezit množství tranzitní dopravy na místní komunikaci určené pro obsluhu jednotlivých nemovitostí," sdělil redakci Aktuálně.cz tiskový mluvčí Úřadu městské části Praha 6 Marek Zeman. Doprava by se tímto opatřením měla vrátit na širší komunikace Jugoslávských partyzánů a Zelená, slibuje si úřad.

Jenže právě na křížení těchto dvou ulic čeká na řidiče semafor, který je zdrží. "Kdo to tu jen trochu zná, tudy určitě nepojede," míní Rostislav Srb.

Řešení, kterému podle Marka Zemana předcházela obsáhlá diskuse dopravní komise, bylo nakonec schváleno jednomyslně. Došlo k němu na základě stížností místních obyvatel, kterým vadila tranzitní doprava. Že právě ta v místě převažuje, dokládá podle Zemana porovnání dat ze sčítacího radaru. Ve směru na Hanspaulku projelo Koulovou ulicí denně 65 tisíc aut, a to ještě pouze v jednom směru. Většina z nich ale nesměřuje do vilové čtvrti, nýbrž se snaží objet věčně ucpané Vítězné náměstí.

Všechna tato auta však nyní zahušťují dopravu v již dříve zahlcené ulici Jugoslávských partyzánů. Neuralgickým bodem je přitom právě křížení s ulicí Čínská, po které se nyní řidiči vrací zpět do Koulovy ulice. Dva průjezdné pruhy se tu sbíhají v jeden, nechybí zde přechod pro chodce ani autobusová zastávka, řidiči odbočující doleva musí dávat přednost tramvajím.

Velká část šoférů přitom ignoruje zúžení silnice a při odbočování vpravo přejíždějí šikmé pruhy, na které se vjíždět nesmí. Kříží tak cestu autům odbočujícím podle předpisů, jejichž řidiči mají za to, že je zprava nikdo nemůže ohrozit. Během pěti minut tu redakce Aktuálně.cz napočítala padesát dopravních přestupků.

Patrně jen díky obezřetnosti řidičů zde nedochází k nadměrnému množství karambolů. "Za loňský rok evidujeme v bezprostřední blízkosti inkriminovaného místa čtyři dopravní nehody, kdy jedna by mohla odpovídat zmíněné příčině," říká David Rovenský z Oddělení dopravního inženýrství Policie ČR s tím, že místo ještě čekají úpravy.

Ve skutečnosti je totiž přehrazení Koulovy ulice stále ještě ve fázi zkušebního provozu, který měl skončit koncem minulého roku. Jak ale říká Marek Zeman, definitivní řešení má skluz. "V tuto chvíli se začíná projednávat aktualizace projektu, jež reflektuje relevantní připomínky ze strany cyklistů."

Zatímco cyklisté budou po definitivní úpravě moci odbočit do Koulovy ulice přímo, pro řidiče aut se nic nezmění. Jen v místě zúžení ulice Jugoslávských partyzánů přibudou silniční retardéry a betonové citybloky nahradí ohebné plastové sloupky.

Podle architekta Petra Benedikta ani taková úprava nebude působit o mnoho lépe. "Prostor před hotelem International se tváří jako náměstí, ale ve skutečnosti je to jen parkoviště s minimálním množstvím zeleně. A to, že tam někdo přepaží ulici sloupky, jen podtrhne urbanistickou bezradnost celého místa," myslí si architekt.

Zároveň míní, že pro danou oblast neexistuje žádné jednoduché dopravní řešení. "Snad kdyby se podařilo dostat část dopravy pod zem. Anebo kdyby byl dokončen okruh s přemostěním Vltavy, aby se všechna auta ze severozápadního okraje Prahy nutně nepotkávala na Vítězném náměstí," uzavírá Petr Benedikt.