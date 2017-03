Zimola: Vedení ČSSD žije v pražské bublině a voličům ordinuje témata, která je nezajímají

před 1 hodinou

Vlivný sociálnědemokratický hejtman Jiří Zimola kritizuje krátce před sjezdem ČSSD vedení strany. Podle něj sice předseda Bohuslav Sobotka pootočil stranu konečně doleva, ale Zimola je přesvědčený, že by měl udělat více. "Není úplně dobré, když co týden ohlásí předseda nějaké zásadní téma, které ale není dostatečně prodiskutované uvnitř strany," stěžuje si s tím, že vedení se uzavřelo ve své pražské bublině a ordinuje voličům témata, která je nezajímají. "Přeju si, aby jakékoli nové vedení ČSSD chtělo slyšet hlasy zdola a uraženecky je nevnímalo jako kritiku, ale naopak jako snahu pomoct," říká nejúspěšnější regionální politik ČSSD Zimola, který byl nedávno potřetí zvolený hejtmanem.

V posledních týdnech to vypadá, jako byste se stáhl z očí veřejnosti a věnoval se zcela práci hejtmana. Není to tak?

Ano, věnuji se práci hejtmana, k níž jsem dostal důvěru jihočeských voličů. Nemám potřebu exhibovat na titulních stránkách zpravodajských serverů a jako někteří komentovat vše, co se kolem šustne. Pro sociální demokracii pracuji už 18 let. Zažil jsem s ní vzestupy i pády.

A nerezignoval jste na další dění v ní? Nebo jste se jen na chvíli "stáhl" mimo oči veřejnosti?

Dění ve straně mi nemůže být ukradené a na jejím dalším osudu se chci podílet. To ale neznamená, že k tomu potřebuji další funkci. Jako krajský předseda ČSSD a jihočeský hejtman jsem, myslím, slyšet někdy až moc.

Co je tedy důvodem vašeho mlčení v posledních týdnech?

Ale já přece nemlčím! Mluvím s lidmi u nás v kraji, bavíme se se spolustraníky na jednáních, občas věci komentuju na sociálních sítích. Nehodlám ale hloupě naskakovat na provokativní vyjádření některých komentátorů, politologů nebo i spolustraníků a přes média si s nimi vyměňovat názory.

Předseda Bohuslav Sobotka vás několikrát kritizoval…

Když mě předseda Sobotka nedávno nazval loutkou Babiše a Zemana, mohl jsem tvrdě oplatit, kdo je čí loutkou, ale já si vzpomněl na své oblíbené Fimfárum Jana Wericha, pohádku o Frantovi Nebojsovi, a řekl si, že ještě není důvod mluvit, protože ta polívka sice stojí za starou bačkoru, ale může být hůř.

A stojí sociálnědemokratická "polívka" za starou bačkoru?

Ta polívka je dneska pro naše tradiční voliče nemastná a neslaná. Dá se ale dochutit a spravit. Na tom se chci podílet a to svým počínáním dělám. Veřejným dohadováním se s šéfkuchařem nic nevyřešíme, to od nás odejdou i poslední věrní strávníci.

Velryby v Norsku voliče ČSSD nezajímají

Přišel jste ale za poslední týdny a měsíce vy sám s nějakými náměty ohledně politiky a směřování ČSSD? Případně, zapracovali některé vaše náměty předseda či další lidé z vedení do programu ČSSD?

Když Bohuslav Sobotka vyhlásil příklon k městským liberálům a voličům zelených a pirátů, oponoval jsem a výsledkem byla změna názoru předsedy ČSSD. Chtěl jsem, aby strana nezapomínala na ty skupiny obyvatel, které ji dlouhodobě podporují. Orientace na menšinové skupiny a jejich názory je samozřejmě potřebná, ale nesmí se stát tou jedinou orientací, protože lidi nezajímá lov velryb u norského pobřeží a menšina volby nevyhrává už jen proto, že je to menšina.

Takže si myslíte, že i díky vaší kritice změnil předseda Sobotka na některé věci svůj názor?

Ano, změnil. A nebyly to jen mé podněty, jsem rád, že tytéž názory přicházely i z dalších krajů. Správně jsme zatočili doleva, připomněli voličům rozdíl mezi naším, levicovým vnímáním světa a zbytkem politické scény. Začalo se naslouchat našim starostům a opravil se zákon o sociálním bydlení. Přestali jsme se zaklínat rekordním číslem nezaměstnanosti a začali tlačit na zvyšování platů zaměstnanců. A vrátili jsme se k myšlence zvýšení daní právnickým osobám nebo zavedení sektorové daně pro určitá odvětví ekonomiky.

Takže podle vás předseda Sobotka správně otočil ČSSD víc doleva?

Jeho počínání je logické, ČSSD je stranou levicově smýšlejících lidí. Křižácké výpravy do jiných voličských vod jsou možná efektní, nikoli efektivní. Soustřeďme se na ty voliče, kteří nám dříve dávali hlasy, a zkusme je přesvědčit, že děláme politiku pro ně. To bude pro volební vítězství úplně postačovat.

Dívají se na svět jinýma očima

Proč se i přes tento obrat nedaří ČSSD dohánět hnutí ANO a oslovit více občanů?

Ztratili jsme důvěru lidí. Vedení ČSSD se uzavřelo ve své pražské bublině a v duchu nejlepších tradic sociálního inženýrství ordinuje voličům témata, která je vůbec nezajímají. Přitom náš program, práce našich lidí na krajích a obcích, těch 3,5 tisíce zastupitelů zvolených za ČSSD, je nejlepší vizitkou toho, že umíme sloužit lidem a spravovat veřejné záležitosti. Přeju si, aby jakékoli nové vedení ČSSD chtělo slyšet tyhle hlasy zdola, aby je uraženecky nevnímalo jako kritiku, ale naopak jako snahu pomoct.

Která témata ČSSD voliče nezajímají?

Zkusme to otočit. Co takhle udělat program, který lidi zajímá? Jestliže chceme mít zodpovědnost za budoucnost tohoto státu, je třeba myslet na ty, kteří práci dávají, na ty, kteří pracují, ale i na ty, kteří pracovat nechtějí a sociální vymoženosti jen zneužívají. Stát je přece jedna velká rodina, kde se solidárně postaráte o ty členy, kteří nemohou, ale spravedlivě oceníte ty, kteří mohou.

Vedení ČSSD, tedy především dvojice Sobotka - Chovanec, vám vyčítá, že jste nenašel odvahu se jim postavit ve volebním souboji. Není to tak, že vám k tomuto skutečně odvaha chybí?

Oni se na svět kolem sebe dívají jinýma očima. Posuzují odvahu podle toho, jestli někdo bude někam kandidovat. Pro mě je odvážný ten, který je v každodenním kontaktu s lidmi - na svém městě, na kraji, v zaměstnání -, a pere se za svou stranu. Musí obhajovat něco, s čím třeba vnitřně ani nesouhlasí a vůbec mu při tom nejde o stranickou funkci.

Takhle se daňová reforma nepředstavuje

Co se od loňských nepovedených krajských voleb změnilo v ČSSD?

Jak říkám, kormidlo se stočilo správně doleva, ale teď je potřeba najít správný směr. Nemyslím si, že je úplně dobré, když co týden ohlásí předseda ČSSD nějaké zásadní téma, které ale není dostatečně prodiskutované uvnitř strany a ke kterému se proto strhne vnitrostranická polemika. Takhle si předvolební "drajv" nepředstavuju. Chceme-li lidi přesvědčit, aby nám nejdřív naslouchali a pak nás třeba i volili, musíme být sami přesvědčiví.

Která témata podle vás nebyla prodiskutovaná? Myslíte změny v daních, postup proti mobilním operátům, návrh na změnu ústavy ohledně držení zbraní, nebo jiná témata?

Daňová reforma byla nejviditelnějším příkladem, jak se to nemá dělat. Skvělé levicové téma, vypálené bohužel kovbojsky od boku, a cíl tudíž minulo. Důvody pro odvolání ministra průmyslu se nakonec ukázaly taky jako zástupné. Zůstala pachuť pomsty Jihočechům a snaha dosadit kamsi spřátelené osoby.

Po krajských volbách jste mluvil o tom, že byste mohl být jako úspěšný hejtman v grémiu strany, a tak se podílet co nejvíce na směřování ČSSD. Stalo se to? Byl jste z nějaké pozice účastný rozhodování v ČSSD? Případně podílel jste se nějak na programu?

Dlouhodobě jsem v předsednictvu strany. Nabízel jsem vedení strany ruku ke spolupráci, odměnou mi byly veřejné urážky. I proto jsem se vzdal práva účasti v politickém grémiu ČSSD. Dojíždět ale někam, kde vás nechtějí, dívají se na vás podezíravě a nazývají vás loutkami a rozeštvávači, mě zrovna nebaví. Na to si myslím, že je můj čas příliš vzácný.

Myslíte, že jste skutečně u vedení ČSSD tak nežádoucí? Nestáhl jste se třeba zbytečně brzy?

Atmosféra v době mé přítomnosti byla hustá jako mlha nad Brčálníkem. A abych se vlamoval do zavřených dveří, to dělat nikdy nebudu. Bude-li někdy v budoucnu o mé služby zájem, jsem připraven pomoct.

Budete na kandidátce do parlamentních voleb? Případně na jakém místě? Bude to volitelné místo?

Jsem navrhován za okres Jindřichův Hradec a mám tedy důvěru svých spolustraníků, abych na kandidátce byl. Na jakém místě ale budu, je předčasné. Volitelné je každé místo, i poslední, záleží na tom, jestli dostanete hlasy voličů.

Nebudeme oranžovou divizí Agrofertu

Myslíte si, že výsledek vaší krajské konference, na které propadl předseda Sobotka i první místopředseda Chovanec, může být skutečným varováním a třeba i předzvěstí toho, co se může odehrát na sjezdu?

Na jihočeské krajské konferenci se hlasovalo tajně, což je naprosto v souladu se stanovami strany. Místo výčitek by Jihočechům mělo vedení strany poděkovat, protože to byl víc než měsíc před sjezdem zdvižený prst a čas na to se probrat a něco s tím udělat. Nepochybuji, že se podle toho zařídili.

Novináři vás kritizují za to, že jste nepřišel s žádnou jinou vizí než pan Sobotka, a upozorňují na to, že byste mohl v ČSSD prosazovat vládnutí s Andrejem Babišem po parlamentních volbách. Mohla by podle vás ČSSD být po volbách ve vládě, kde by byl Babiš premiér?

Je mi celkem jedno, co konstruují, protože v demokracii nerozhodují články a komentáře, ale volby. A v těch jsme my na jihu vyhráli, a já dokonce s nepřehlédnutelným počtem preferenčních hlasů. Proto si, myslím, máme právo a vlastně i povinnost říkat, že něco děláme špatně. Program ČSSD je dobrý, stačí ho oprášit, nabídnout lidem a hlavně - dodržovat. Ať už volby dopadnou jakkoli, ČSSD by měla zabojovat o možnost tento svůj program prosazovat, z opozičních lavic to dost dobře nejde.

A nebudete Babišovým mužem v ČSSD, který bude prosazovat spolupráci s ANO?

Dovedu si představit spolupráci s více stranami. Politika je umění možného. Nikdy se ale nestaneme oranžovou divizí Agrofertu, kde bychom jen mlčeli a poslouchali.

Budete na sjezdu spíše "sedícím" delegátem, nebo se budete snažit jednat s jinými delegáty o své představě budoucí ČSSD?

Na sjezd přijíždím jako řadový delegát bez jakýchkoli funkčních ambicí. Výstupem ze sjezdu by neměla být revoluce, ale reflexe. Nebudu ani teď, ani na sjezdu nikomu radit, co si má myslet, chci ale delegátům říct, o čem by měli přemýšlet.

Musíme se zamyslet nad naší politikou, výměna ministrů je první dobrý krok. Dienstbier je slabým článkem vlády, říká hejtman Jiří Zimola. | Video: Martin Veselovský | 24:11

autor: Radek Bartoníček