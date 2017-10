Zeman příští týden pověří Babiše jednáním o vládě. Čím méně partnerů, tím lepší, řekl šéf ANO

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Prezident Miloš Zeman přijal na schůzce v Lánech šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Zeman avizoval, že jej jako vítěze voleb jmenuje premiérem, v neděli mu "na dálku" doporučil do vlády ČSSD a piráty, s nimiž by ANO mělo 115 hlasů. Piráti ale s Babišem vládnout nechtějí. Babiš řekl, že mu prezident na schůzce žádná doporučení nedával, jen jej informoval, že ho sestavením vlády pověří. Doplnil také, že udělá maximum, aby přesvědčil některé ze stran, aby s hnutím ANO do vlády šly. "Preferujeme stabilního partnera ve vládě na celé funkční období," řekl.

Lány - Prezident Miloš Zeman pověří příští týden jednáním o sestavení vlády vítěze voleb a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten to novinářům řekl po jejich schůzce na zámku v Lánech. Na dotaz, koho by si představoval jako vhodného koaličního partnera, Babiš odpověděl: "Čím méně partnerů, tím je to lepší."

Andrej Babiš přijel v 15 hodin do Lán nepochybně vybaven znalostí preferencí prezidenta Miloše Zemana, co se týče nové vlády.

Zeman totiž v neděli v rozhovoru, který vysílal Blesk.cz, dal šéfovi hnutí ANO několik jasných náznaků, co by si přál. Babiš by podle prezidenta měl vládnout přímo, ne přes "nastrčeného" premiéra, neměl by se spojovat s ODS, namísto toho by měl usilovat o přízeň pirátů a ČSSD.

Babiš na tiskové konferenci řekl, že mu na pondělním setkání Zeman žádné rady nedával. Podle jeho slov jej prezident pouze informoval, že vyjednávání o nové vládě nechá na něm, žádné doporučení nezaznělo.

"Pan prezident splní slib a příští týden mě pověří vyjednáváním o nové vládě, než budou zvoleny nové orgány Sněmovny. Následně mě pan prezident pověří sestavením vlády. Předpokládám, že to proběhne podle plánu," řekl Babiš.

Nového premiéra může Zeman jmenovat až po ukončení ustavující schůze Sněmovny, na které se volí její vedení. Po schůzi podá demisi dosluhující vláda, teprve pak může být formálně jmenován nový ministerský předseda.

Babiš větou, že menší počet vládních partnerů je lepší, naráží na matematicky možnou dvoukoalici ANO a ODS. To jsou jediné dvě formace, které mají dohromady většinu ve sněmovně. Jenže vedení ODS vládnutí s Babišem odmítá. Babiš zase v Lánech pro novináře zopakoval, že nechce být ve vládě s komunisty či SPD.

Šéf hnutí ANO také řekl, že nedělní setkání s Janem Švejnarem v Průhonicích byla dlouho domluvená schůzka. Reagoval tak na dotaz, směřující k jeho prohlášení, že chce ve vládě odborníky. Švejnar je uznávaný ekonom.

Ve vládě Babiš určitě nepočítá s Jaroslavem Faltýnkem, svým dávným souputníkem z vedení Agrofertu a dosavadním šéfem poslanců ANO. Tento post by vlivnému Faltýnkovi měl zůstat.

K získání důvěry sněmovny Babiš potřebuje většinu přítomných poslanců. Sám jich má 78 ze dvou set. Kromě skládání většinové koalice má také možnost vládnout bez většiny, s tichou podporou subjektů, které při hlasování ze sněmovny odejdou a tím sníží hranici potřebnou k získání důvěry.

"Chceme stabilního partnera"

Menšinovou jednobarevnou vládu ale Babiš po schůzce s prezidentem, který sám v roce 1998 menšinový kabinet jako premiér sestavil, odmítl. "Jednobarevná vláda není reálná. Chceme vyjednávat o koaliční vládě. Preferujeme stabilního partnera na celé funkční období. Uděláme maximum, abychom přesvědčili některé strany, aby s námi do vlády šly," řekl Babiš.

Šéf pirátů Ivan Bartoš v reakci na prezidentovy nedělní návrhy, že by piráti jako odborníci na digitalizaci měli být ve vládě, odvětil, že jeho strana bude jednat podle vlastní strategie. "Děkuji panu prezidentovi za radu, my se s tím popereme po svém," citovala ho ČT.

Piráti, ODS, Starostové a nezávislí a TOP 09 jasně dali najevo, že s Babišem vládnout nechtějí. Babiš má nicméně naplánované jednání se všemi stranami. Rokuje se nejen o vládě, ale i o tom, jak strany obsadí vedení nové sněmovny.

Hra o Hrad: "Nevěděl jsem, že je termín tak brzo"

Prezident Zeman svolá zasedání nově zvolené Sněmovny v nejzazším možném termínu, třicet dní po volbách a bezpečně po termínu podávání přihlášek do prezidentské volby. Svého kandidáta by přes nově zvolené poslance mohlo nominovat hnutí ANO, ODS, piráti i SPD Tomia Okamury, potřeba k tomu je dvacet poslanců.

Babiš dal najevo, že hnutí ANO možná prezidentského kandidáta nejmenuje. Před sněmovními volbami říkal, že se hnutí rozhodne až po volebním klání. Teď se ale podivil, že nevěděl, že termín na podání kandidátek je už za čtrnáct dní, 7. listopadu.

"Budeme mít jednání klubu i výboru, budeme se o tom bavit, jestli jsme vůbec schopni takhle to narychlo zorganizovat," řekl na dotaz Aktuálně.cz Babiš s tím, že kdyby svým voličům "něco doporučoval", stejně by se rozhodli podle vlastního rozumu. Příští týden chce otázku prezidentského kandidáta uzavřít.