Živě: Kabinet bez důvěry nemůže vládnout neomezeně, otočil Zeman. V Lánech se schází s Okamurou

Prezident na tiskové konferenci ustoupil od původního prohlášení, že může nechat vládnou kabinet bez důvěry libovolně dlouho a výrok označil za nadsázku. Po veřejné kritice z úst renomovaných právníků i politiků v minulém týdnu tak změnil svůj postoj k sestavování menšinové vlády šéfem ANO Andrejem Babišem.

"Samozřejmě, že v takovém případě by vláda bez důvěry by nemohla vládnout neomezeně dlouho. To byla hyperbola neboli nadsázka," reagoval Zeman na dotaz novinářů.

Pokud by menšinová vláda, kterou nyní Babiš skládá z ministrů ANO a odborníků, nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, tak by prezident umožnil druhé kolo sestavování vlády. "Dnes jsem četl studii, že v takovém případě bych musel jmenovat jiného předsedu vlády. Nu, samozřejmě že ano. Co jiného bych dělal," uvedl Zeman s tím, že by si přál, aby politici ještě předtím projednali variantu, že budou menšinový kabinet ANO tolerovat a případně vytvoří s hnutím koalici. Koalici zatím prakticky všechny strany ve sněmovně odmítají.