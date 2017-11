Babiš: Kandidatura Topolánka je výsměch, je to nejzkorumpovanější premiér v historii naší země

před 23 minutami

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš označil prezidentského kandidátka Mirka Topolánka za nejzkorumpovanějšího předsedu vlády v historii Česka. Vlastního kandidáta ale hnutí nepostaví.

Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš považuje kandidaturu Mirka Topolánka na prezidenta za výsměch. Někdejšího premiéra a předsedu ODS označil před novináři za nejzkorumpovanějšího předsedu vlády v historii Česka.

Hnutí ANO vlastního kandidáta na prezidenta nepostavilo. První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že osobně podporuje znovuzvolení současného prezidenta Miloše Zemana. Babiš se k jednotlivým kandidátům zatím nevyjadřoval.

"Já jsem žádného kandidáta nekomentoval, ale v tomto případě to budu komentovat velice silně," řekl. "Já to beru jako společného kandidáta pana (předsedy TOP 09 Miroslava) Kalouska s ODS a myslím, že je to výsměch. Pro mě je to skutečně nejzkorumpovanější premiér v historii naší země a Kalousek je zase symbol korupce," řekl.

Kalousek se proti Babišovým slovům ohradil. "Logiku Andreje Babiše chápu. Tím, že Topolánek zabránil svým ministrům 'brát od Andreje', v něm vyvolal pocit, že jiní nabídli víc. Podle sebe soudím tebe," napsal na Twitteru.

ODS v pondělí označila Topolánka za kandidáta, který by byl schopen čelit nebezpečí paktu mezi Zemanem a Babišem. Poslanec ODS Václav Klaus mladší ale upozornil na to, že strana nepovažuje Topolánka za svého kandidáta.

Babiš o Topolánkovi jako o zkorumpovaném premiérovi hovořil v médiích už v pondělí. Mluvčí ODS Jana Havelková v reakci na to na Twitteru šéfa ANO kritizovala. "Být obviněný z podvodu a moralizovat o korupci vyžaduje notnou dávku drzosti a nestydatosti," uvedla.