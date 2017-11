Máme kvalitní ústavu, opakující se slogany o přímé demokracii mě iritují, prohlásil Rychetský

před 25 minutami

Podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského má Česká republika kvalitní ústavu navzdory tomu, za jak hektické situace byla schválena. Volání po tom, aby byla podrobnější a obsahovala konkrétní lhůty, nepovažuje za šťastné.

Praha - Česká ústava oslaví v prosinci 25 let. Výročí přichází v době, kdy čelí zatěžkávací zkoušce. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš by rád v budoucnu zrušil Senát a omezil počet poslanců, Tomio Okamura se svým hnutím SPD zase požaduje přijetí zákona o obecném referendu a prezident Miloš Zeman je některými politiky a odborníky obviňován z jejího ohýbání.

Zejména referenda jsou těsně po volbách do Poslanecké sněmovny nejčastějším tématem, o kterém se v souvislosti s ústavou hovoří. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v debatě pořádané Institutem pro politiku a společnost však prozradil, že ho stávající diskuse o referendu znepokojují.

"Mě iritují stále se opakující slogany, abychom zavedli systém přímé demokracie. Mám pocit, že předbíhají mnohem důležitější úvahy o tom, kdy, za jakých okolností a v jakém rozsahu ho jako ústavní institut potřebujeme. O tom se diskuse vůbec nevede," řekl Rychetský.

A takové úvahy jsou podle Rychetského na dlouhou debatu. Je potřeba vyhodnotit, kdo bude referendum vypisovat, kolik lidí se ho bude muset účastnit a další parametry včetně toho, o čem bude vůbec přípustné nechat hlasovat lid.

"Referendum o obnovení trestu smrti, o kterém tuším, jak by dopadlo, by bylo zhoubné," domnívá se. Dodává však, že se nepovažuje za absolutního nepřítele referenda, ale bez potřebné odborné diskuse není země na náhlé přijetí zákona o obecném referendu připravena.

Právě potřeba podrobné diskuse vedla tehdejší vládu, která ústavu připravovala, k tomu, že do ní obecné referendum nezanesla. "Lidé mají pocit, že to je jednoduché, ale nejprve se musí zodpovědět teoretické otázky. S tímto plným vědomím jsme tehdy odhlasovali, že to přenecháme na diskusi nad budoucím samostatným ústavním zákonem," řekla Hana Marvanová, která byla tehdy zpravodajkou schváleného vládního návrhu ústavy.

Oba řečníci se shodli, že ústava je i přes hektický způsob schvalování podařeným dílem. I když jí někteří vyčítají přílišnou obecnost a chybějící lhůty, které by ústavní činitele nutily jednat rychleji, než někdy činí.

"Život je vždycky složitější, než si dovedeme představit. Respektovali jsme, že ústavu tvoří nejen psaný text, ale i ústavní tradice a výklady Ústavního soudu. Nebyla žádná chyba, jak se teď říká, že ústava postrádá termíny a návody na řešení konkrétních situací," myslí si Marvanová.

"Touha vypsat všechny eventuality je touhou řady politiků a současně noční můrou odborníků na ústavní právo," souhlasil s ní Rychetský.