Fiala chce otestovat spolupráci pravicových stran. Sněmovna bude jako laboratoř, říká

Lídr ODS by chtěl ze sněmovny udělat takovou svoji laboratoř, kde by si otestoval, zda je možné, aby se česká pravice propojila. Vybízí proto lidovce, starosty a TOP 09, aby s jeho stranou více spolupracovali.

Praha - Dávný plán na sjednocení českých stran od středu napravo dostal po sněmovních volbách, v nichž výrazně vyhrál Andrej Babiš, novou energii. Nejprve se o užší spolupráci začali bavit lidovci s TOP 09 a hnutím STAN a domluvili se na těsnějším propojení poslaneckých klubů. Nyní se k nim, byť opatrně, hlásí i ODS.

"Teď bude ve sněmovně spousta příležitostí, abychom se domluvili na konkrétních postupech. Pokud to dokážeme, tak máme první krok k nějaké užší spolupráci pravice. Jako politolog bych samozřejmě mohl pravici nějak definovat, čistě účelově ale říkám, že pro mě jsou momentálně v tom pravicovém bloku strany od středu doprava. Takže tam počítám STAN, lidovce, TOP 09," řekl Petr Fiala v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Sněmovna bude podle třiapadesátiletého předsedy ODS, který v minulosti působil i jako rektor brněnské Masarykovy univerzity, určitou laboratoří. Pokusů, jak pravicové strany sjednotit, nebo aspoň dostat blíž k sobě, tu už několik bylo - pokoušel se o to svého času Mirek Topolánek s konceptem ODS coby "tvrdého jádra s měkkým obalem", v roce 2014 pak občanští demokraté spolupracovali s TOP 09 v několika obvodech při senátních volbách. K žádnému hlubšímu propojení ale nikdy nedošlo.

Fiala ovšem namítá, že jedno spojení už se osvědčilo, a to se Stranou soukromníků, jejichž zástupci se nyní objevili na kandidátkách ODS a pomáhali v kampani: "To je příklad spolupráce, která vážně funguje, kde jsme se domluvili na určitém postupu. Soukromníci nám velmi aktivně pomáhali ve volební kampani, určitě přispěli k našemu výsledku. Bavíme se o tom, že chceme spolupracovat na podobném principu dál."

Klíčovou postavou soukromníků je senátor a miliardář Ivo Valenta, stranám před volbami přispěl několika miliony korun. Do jeho podnikatelského portfolia patří i majetkový podíl v úspěšném internetovém serveru ParlamentniListy.cz, na němž se často objevují proruské texty a který má blízko k prezidentu Miloši Zemanovi. Jestli přitom proti něčemu Fiala a spol. hlasitě vystupují, je to právě Zeman a přibližování se k Moskvě.

Fiala to ovšem v tomto případě nepovažuje za problém: "Já opravdu nevím, nakolik má pan Valenta Parlamentní listy jako nástroj podnikání, nakolik je ovlivňuje. Nevím to a upřímně řečeno to neřeším. Ani nechápu, proč bych s ním o tom měl mluvit. Mě zajímají politické názory, program Strany soukromníků. Viděl jsem, jak byli v ulicích, byli aktivní ve všech krajích, jak tomu věří, jak se cítí ohroženi jako živnostníci. Peníze pana Valenty tam nehrají žádnou roli."

V rozhovoru pro HN zároveň Fiala, exministr školství z Nečasovy vlády, odmítl, že by jeho integrační snahy na poli české pravice mohl nějak ohrozit Václav Klaus mladší, vycházející hvězda ODS. Coby zástupce konzervativního křídla se v minulosti kriticky vyjadřoval třeba o čestném předsedovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi, koketuje také s myšlenkou vypsání referenda o odchodu z EU, což lidovci, TOP 09, starostové i řada občanských demokratů odmítá.

"Nemyslím si to. Jestli vidíme ohrožení základních hodnot, jako je zahraničněpolitické směřování České republiky, tak přece musíme překonat nějaké výroky z minulosti, jednoho i druhého. Kdybych já měl sledovat každý výrok Miroslava Kalouska na sociálních sítích vůči kolegům z ODS, jak by to dopadlo? To nemá žádný smysl. Buďme trochu velkorysí a pojďme se bavit o cílech. Má-li mít pravicová politika smysl, tak musí spojovat, ne rozdělovat názorové proudy," vyzval předseda ODS.

Na adresu syna zakladatele ODS, který na sebe upozornil tím, že o druhém místě ODS ve volbách se ziskem 11 procent mluvil s určitým despektem, pak také dodal: "Když jsem před lety zval Václava Klause mladšího ke spolupráci, tak jsem věděl, že je výrazný, razantní v názorech, ambiciózní a že občas provokuje v médiích."