Poslanci se přeli o výběr kandidátů do Rady ČT. Analýza zpochybnila některé spolky

Více než hodinu strávili poslanci z volebního výboru debatou nad analýzou, týkající se způsobu navrhování a výběru volby členů Rady České televize. Analýzu zpracoval advokát Jiří Kučera, přinesl ji senátor David Smoljak (STAN). Podle ní některé organizace, které navrhují kandidáty do rady, nesplňují zákonem stanovené podmínky. Výbor však žádné doporučení nepřijal, informaci pouze vzal na vědomí.

Volební výbor, který má v působnosti média, se tématem zabýval v souvislosti s březnovým usnesením Senátu, který vyzval sněmovnu, aby odložila volbu čtyř nových členů Rady ČT. Zákon o ČT stanoví, že návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Z kandidátů pak vybírají nové radní poslanci.

Podle Senátu je nejprve třeba ověřit legitimitu a dodržování zákonných závazků organizací, které navrhly kandidáty na nové členy. Senátoři o tom rozhodli na popud své mediální komise.

"Senát se usnesl na tom, že existují na základě analýz, na základě posouzení té situace, vážné pochybnosti o tom, že není naplňována, já to teď říkám vlastními slovy, litera nebo duch zákona. To je to oč tu běží. Čili Senát chce, abyste se zabývali tím, jestli ty organizace splňují zákonné podmínky," řekl poslancům senátor Marek Hilšer z klubu Starostů.

"U některých si myslím, že je ta nezpůsobilost evidentní," řekl poslancům advokát Kučera. Jako jeden z příkladů uvedl spolek Liga Libe, který podle něj usiluje o uzákonění práva nosit zbraň, což označil za silný politický zájem.

Kořanová: Kandidáty by mohly navrhovat strany

Poslanec Patrik Nacher (ANO) se pozastavil nad tím, proč se taková analýza vypracovala až nyní a kladl otázku, kdo bude určovat, zdali je nějaká organizace způsobilá či nikoli. Jeho stranická kolegyně Barbora Kořanová řekla, že jí situace připomíná politický tlak na volební výbor i na aktuální volby do Rady ČT.

Senátora Smoljaka i analýzy se zastal Petr Dolínek (ČSSD). Pokud je odůvodněné podezření, že je porušován zákon, je zapotřebí se tím zabývat, uvedl.

Předseda výboru Stanislav Berkovec (ANO) citoval z analýzy sněmovního legislativního výboru, který uvedl, že podle jeho názoru subjekty většinou splňují požadavky zákona a u žádného z nich nejde o zcela zjevné vybočení z těchto požadavků.

Kořanová dala ke zvážení myšlenku, aby kandidáty navrhovaly přímo politické strany, aby byl proces transparentní. Berkovec poznamenal, že takto navrhují kandidáty strany do rady veřejnoprávní televize například ve Finsku.

Výbor pak přijal pouze jeden z návrhů, které předložil zpravodaj a iniciátor debaty Tomáš Martínek (Piráti), a to, že bere informace zástupců Senátu na vědomí. Neschválil už poté, že shledává informace za závažné nebo že revokuje své usnesení ohledně výběru kandidátů do rady pro volbu na plénu.

Petr Dvořák může být ředitelem ČT už jen pár měsíců, kritika je vyostřená, policie byla psychologické divadlo, říká mediální analytik Filip Rožánek